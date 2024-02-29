Игрока "Спартака" Промеса задержали в аэропорту ОАЭ

Футболист был заочно осуждён нидерландским судом на 6 лет тюрьмы.
Звезда столичного "Спартака" Квинси Промес не смог вылететь вместе со своей командой в Москву из Эмиратов. Нападающего задержали на паспортном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Известно, что спортсмен уже несколько часов находится в отделении полиции, вместе с ним в ОАЭ остались сотрудники службы безопасности столичного футбольного клуба.
Причину задержания Промеса в "Спартаке" не назвали, но, очевидно, это связано с уголовным преследованием в Нидерландах. Две недели назад суд признал футболиста виновным в транспортировке 1370 килограмм кокаина в Амстердам в 2019 году и приговорил к шести годам заключения.
Известно, что между Нидерландами и ОАЭ действует договор об экстрадиции. Однако российские юристы отмечают, что Промеса успеют вернуть в Москву, поскольку процесс экстрадиции довольно долгий. Если верить изданию "Спорт-Экспресс", то Промес отправится из Дубая в Россию уже сегодня. Однако в пресс-службе "Спартака" заявили, что ситуация с задержанием Промеса непростая. Подробности там пока не раскрывают.
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