Игрока "Спартака" Промеса задержали в аэропорту ОАЭ

Причину задержания Промеса в "Спартаке" не назвали, но, очевидно, это связано с уголовным преследованием в Нидерландах. Две недели назад суд признал футболиста виновным в транспортировке 1370 килограмм кокаина в Амстердам в 2019 году и приговорил к шести годам заключения.





Известно, что между Нидерландами и ОАЭ действует договор об экстрадиции. Однако российские юристы отмечают, что Промеса успеют вернуть в Москву, поскольку процесс экстрадиции довольно долгий. Если верить изданию "Спорт-Экспресс", то Промес отправится из Дубая в Россию уже сегодня. Однако в пресс-службе "Спартака" заявили, что ситуация с задержанием Промеса непростая. Подробности там пока не раскрывают.