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Игрока "Спартака" Промеса задержали в аэропорту ОАЭ

Игрока "Спартака" Промеса задержали в аэропорту ОАЭ

Автор:
29 февраля 2024 20:32
Сообщество : Спорт
Метки: Квинси Промес   Наркотики   Нидерланды   ОАЭ   Суд   ФК Спартак   аэропорт   задержание   
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Футболист был заочно осуждён нидерландским судом на 6 лет тюрьмы.

Звезда столичного "Спартака" Квинси Промес не смог вылететь вместе со своей командой в Москву из Эмиратов. Нападающего задержали на паспортном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае. Известно, что спортсмен уже несколько часов находится в отделении полиции, вместе с ним в ОАЭ остались сотрудники службы безопасности столичного футбольного клуба.

Причину задержания Промеса в "Спартаке" не назвали, но, очевидно, это связано с уголовным преследованием в Нидерландах. Две недели назад суд признал футболиста виновным в транспортировке 1370 килограмм кокаина в Амстердам в 2019 году и приговорил к шести годам заключения.


Известно, что между Нидерландами и ОАЭ действует договор об экстрадиции. Однако российские юристы отмечают, что Промеса успеют вернуть в Москву, поскольку процесс экстрадиции довольно долгий. Если верить изданию "Спорт-Экспресс", то Промес отправится из Дубая в Россию уже сегодня. Однако в пресс-службе "Спартака" заявили, что ситуация с задержанием Промеса непростая. Подробности там пока не раскрывают.

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Метки: Квинси Промес   Наркотики   Нидерланды   ОАЭ   Суд   ФК Спартак   аэропорт   задержание   
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18  комментариев
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6k
Pashuta 2 часа назад
В транспортировке 1370 килограмм кокаина?? )) тогда футбол похоже это его хобби))
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8
alexnovikov.alex 11 минут назад
У него зарплата как у директора Газпрома. Нафига ему это было надо? что то не верится
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77k
Ща как жахну 11 минут назад
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4k
Андрей 19 минут назад
Все потому что он русский и чёрный :-)) А если серьезно, то стыдно "народному клубу" наркодилера защищать.
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23k
BiZ Полчаса назад
полторы тонны? на камазе вез?
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18k
Алекс 39 минут назад
А у нас мало своих наркобарыг?
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5k
Fishki_surfer 39 минут назад
Наркоту менты в аэропорту Амстердама подкинули. За то что он русский.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 56 минут назад
А я то думаю чего там по радио сегодня голландёру чирикают, не прислушивался особо, просто услышал "Спартак"
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59k
Мойша Час назад
Это каким образом он транспортировал 1370 кг? Багажом? Или контейнером с личными вещами? Чемоданами?
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11k
MPEG-8 2 часа назад
Отдайте. это наш негр.
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76
Al Di 2 часа назад
Знали же что могут быть проблемы. Зачем таскать его с собой, пусть в Москве сидит мучается.
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8k
Alex 2 часа назад
Хера се футболист
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274
Dmitry N 2 часа назад
Неужели без того денег мало платили....
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