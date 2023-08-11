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Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол

Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол

Автор:
11 августа 2023 17:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Криштиану Роналду   Саудовская Аравия   арест   депортация   скандал   футболист   штраф   
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Это уже не первый «залёт» звёздного футболиста.

Криштиану Роналду - настоящая суперзвезда мирового футбола. «Ронни» талантлив, работоспособен, просто нечеловечески здоров и вынослив… И ещё он очень любит привлекать к себе внимание.

Когда он закончил карьеру в Европе и отправился играть в «Аль-Насру», все решили, что спортсмен готовится вешать бутсы на стену. Перед этим стрясёт деньжат с шейхов и тихонько уйдёт в историю. Но мятежный дух Роналду не даёт ему покоя и там - то он прилюдно ухватит себя за гениталии после неудачного матча:

То сделает это:

Такой безобидный и всем понятный жест в Саудовской Аравии абсолютно неприемлем. Там публичная демонстрация христианской символики запрещена. Считается, что тот, кто крестится или показывает распятие, стремится обратить других в свою веру. В этом ещё в 2011 году убедился другой игрок «Аль-Насра» - Хуан Пабло Пино. Он в футболке разгуливал по местному торговому центру и «полиция нравов» заметила у него на руке татуировку с изображением Иисуса Христа - за это его арестовали.

Теперь же суровые религиозные правила Саудовской Аравии проверит на себе Роналду - ему грозит солидный штраф, арест или депортация.

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Метки: Видео   Криштиану Роналду   Саудовская Аравия   арест   депортация   скандал   футболист   штраф   
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17  комментариев
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5k
Трям 2 часа назад
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
Дикий народ. Дети пустынь...
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249
Liberman 22 минуты назад
да норм все, ничего не было ему за это и не будет.
а так:грамотно их потроллил
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8k
Дмитрий 37 минут назад
Госпидя!!! этой новости уже недели две!!! Роналду продолжает играть.....
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12k
Просто Царь 41 минуту назад
За это в Европе разрушить несколько мечетей.
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57k
Олег 42 минуты назад
Дзюбу туда не пускать!!!
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980
adssaf afasffdsga 46 минут назад
Пришлось несколько раз пересмотреть, чтобы понять, а за что вообще уцепились...
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224
danieldewitte 55 минут назад
Почему тогда фаловать в свой чертовник у них в порядке вещей?! Ислам постоянно подтверждает, что является самой лицемерной религией.
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3k
Pill 57 минут назад
При всей моей нелюбви к нему, я думаю, что он это сделал по своей вере и машинально. Он не думал кого-то намерено оскорблять. Месси поднимает пальцы к небу к своей бабушке после каждого гола . Такие вещи не продаются
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20k
Александр Час назад
И что в ответ европцы, утрутся и всё. Никто не гавкнет за нетолерантность и прочее.
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550
Feto13 Час назад
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34k
Андрей Иванов Час назад
А что вы хотели от ваххабитов?
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113k
parallax Час назад
Грёбаные фанатики.
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