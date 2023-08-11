Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол

Это уже не первый «залёт» звёздного футболиста.
Криштиану Роналду - настоящая суперзвезда мирового футбола. «Ронни» талантлив, работоспособен, просто нечеловечески здоров и вынослив… И ещё он очень любит привлекать к себе внимание.
Когда он закончил карьеру в Европе и отправился играть в «Аль-Насру», все решили, что спортсмен готовится вешать бутсы на стену. Перед этим стрясёт деньжат с шейхов и тихонько уйдёт в историю. Но мятежный дух Роналду не даёт ему покоя и там - то он прилюдно ухватит себя за гениталии после неудачного матча:
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То сделает это:
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Такой безобидный и всем понятный жест в Саудовской Аравии абсолютно неприемлем. Там публичная демонстрация христианской символики запрещена. Считается, что тот, кто крестится или показывает распятие, стремится обратить других в свою веру. В этом ещё в 2011 году убедился другой игрок «Аль-Насра» - Хуан Пабло Пино. Он в футболке разгуливал по местному торговому центру и «полиция нравов» заметила у него на руке татуировку с изображением Иисуса Христа - за это его арестовали.
Теперь же суровые религиозные правила Саудовской Аравии проверит на себе Роналду - ему грозит солидный штраф, арест или депортация.
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а так:грамотно их потроллил