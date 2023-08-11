Криштиану Роналду могут арестовать и депортировать из Саудовской Аравии из-за того, что он «своеобразно» отпраздновал гол

Такой безобидный и всем понятный жест в Саудовской Аравии абсолютно неприемлем. Там публичная демонстрация христианской символики запрещена. Считается, что тот, кто крестится или показывает распятие, стремится обратить других в свою веру. В этом ещё в 2011 году убедился другой игрок «Аль-Насра» - Хуан Пабло Пино. Он в футболке разгуливал по местному торговому центру и «полиция нравов» заметила у него на руке татуировку с изображением Иисуса Христа - за это его арестовали.