Игрока "Спартака" Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ

Как стало известно, задержали его не по запросу Нидерландов. Промес успел натворить дел и в Эмиратах.
Задержанный вчера на паспортном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае нападающий столичного футбольного клуба Квинси Промес уже на свободе, сообщают СМИ. Под стражей криминальная звезда "Спартака" по прозвищу Антошка находился больше суток.
Данных о причинах его задержания не было. Однако многие спортивные СМИ предполагали, что полиция арабской страны сделала это по запросу Нидерландов, где футболист заочно осуждён на 7,5 лет за участие в контрабанде 1370 кг кокаина в страну и нападение с ножом на родственника.
Однако выяснилось, что футболист успел совершить преступление и в Эмиратах. Он попал в ДТП и скрылся с места преступления, а затем вместе с командой решил свалить под шумок из страны. За что, собственно, и поплатился.
Насколько известно, Промес пока не может покинуть ОЭА. Есть сведения, что прокуратура Нидерландов ведёт переговоры с ОАЭ об экстрадиции футболиста.
"Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию Клуб применит к нему дисциплинарные меры", — завили в пресс-службе клуба "Спартак".
Источник:
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И у промеса имя - Антон, поэтому и Антошка
Тут больше вопросов к Спартаку - почему у них уголовник в составе команды.