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Игрока "Спартака" Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ

Игрока "Спартака" Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ

Автор:
01 марта 2024 19:58
Сообщество : Спорт
Метки: Квинси Промес   ОАЭ   задержание   преступления   спартак   футболист   
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Как стало известно, задержали его не по запросу Нидерландов. Промес успел натворить дел и в Эмиратах.

Задержанный вчера на паспортном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае нападающий столичного футбольного клуба Квинси Промес уже на свободе, сообщают СМИ. Под стражей криминальная звезда "Спартака" по прозвищу Антошка находился больше суток.


Данных о причинах его задержания не было. Однако многие спортивные СМИ предполагали, что полиция арабской страны сделала это по запросу Нидерландов, где футболист заочно осуждён на 7,5 лет за участие в контрабанде 1370 кг кокаина в страну и нападение с ножом на родственника.


Однако выяснилось, что футболист успел совершить преступление и в Эмиратах. Он попал в ДТП и скрылся с места преступления, а затем вместе с командой решил свалить под шумок из страны. За что, собственно, и поплатился.

Насколько известно, Промес пока не может покинуть ОЭА. Есть сведения, что прокуратура Нидерландов ведёт переговоры с ОАЭ об экстрадиции футболиста.


"Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию Клуб применит к нему дисциплинарные меры", — завили в пресс-службе клуба "Спартак".


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Метки: Квинси Промес   ОАЭ   задержание   преступления   спартак   футболист   
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5  комментариев
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3k
Saplus 53 минуты назад
*Зарплата по контракту Квинси Промеса со «Спартаком» составляет € 3,5 млн в год.
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5k
Stas 18 минут назад
Пофигу чей он игрок - Спартака, Зенита, Краснодара, Локо. По факту - это редкостный д...б, у которого в крови, судя по всему, совершение преступлений. Таким не место в проф. спорте, где должны быть только образцы для подражания! Этот уникум везде гадит а красно-белые, если будут отмазывать такое чмо, только запятнают себе репутацию - преступник и наркоман!
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462
Z Z 52 минуты назад
Я всегда знал, что Губерниев - урод. Знает ли об этом Малафеев? Да!
И у промеса имя - Антон, поэтому и Антошка
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