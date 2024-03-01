Игрока "Спартака" Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ

Задержанный вчера на паспортном контроле в аэропорту Аль-Мактум в Дубае нападающий столичного футбольного клуба Квинси Промес уже на свободе, сообщают СМИ. Под стражей криминальная звезда "Спартака" по прозвищу Антошка находился больше суток.





Данных о причинах его задержания не было. Однако многие спортивные СМИ предполагали, что полиция арабской страны сделала это по запросу Нидерландов, где футболист заочно осуждён на 7,5 лет за участие в контрабанде 1370 кг кокаина в страну и нападение с ножом на родственника.





Однако выяснилось, что футболист успел совершить преступление и в Эмиратах. Он попал в ДТП и скрылся с места преступления, а затем вместе с командой решил свалить под шумок из страны. За что, собственно, и поплатился.