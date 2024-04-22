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Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей

Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей

Автор:
22 апреля 2024 18:25
Сообщество : Мошенничество
Метки: Леон Классен   Россия   мошенники   обман   полиция   спартак   футболист   
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Футболист перевёл деньги якобы своему знакомому.

Если вы думаете, что мошенники обманывают только стариков, то вы ошибаетесь. Как ни странно, но не реже жертвами телефонных мошенников становятся люди, которым до пенсии ещё далеко. Telegram-канал Baza сообщил, что мошенники обманули 23-летнего футболиста московского клуба «Спартак» Леона Классена почти на миллион рублей.

Сообщается, что началось всё с того, что парню написал в WhatsApp неизвестный и представился другом. Собеседник попросил у футболиста в долг 400 тысяч рублей. Желая помочь знакомому, Леон перевёл ему деньги. Спустя день спортсмен снова получил сообщение от товарища. Тот снова попросил денег, но на этот раз уже 700 тысяч рублей. Собеседник уверял, что отдаст долг в ближайшее время.

Классен попытался перевести ему 700 тысяч рублей, но на карте оказался лимит на переводы, поэтому мужчина смог отправить только 500 тысяч. Через некоторое время спортсмен встретился со своим знакомым и спросил, когда же он вернёт долг. Оказалось, товарищ даже не знал, что он кому-то должен. Леон обратился в полицию и выяснилось, что деньги футболист отправил мошенникам. Выяснилось, что что средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. Леон заявил, что никакого Бориса не знает. Ведётся проверка.

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Метки: Леон Классен   Россия   мошенники   обман   полиция   спартак   футболист   
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2  комментария
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Андрей А Полчаса назад
У Леона не хватило мозгов , что бы позвонить другу , который просит денег и удостовериться?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4947 постов (4735 в горячем)
Pika-Pika?
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353856



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