Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей

Сообщается, что началось всё с того, что парню написал в WhatsApp неизвестный и представился другом. Собеседник попросил у футболиста в долг 400 тысяч рублей. Желая помочь знакомому, Леон перевёл ему деньги. Спустя день спортсмен снова получил сообщение от товарища. Тот снова попросил денег, но на этот раз уже 700 тысяч рублей. Собеседник уверял, что отдаст долг в ближайшее время.

Классен попытался перевести ему 700 тысяч рублей, но на карте оказался лимит на переводы, поэтому мужчина смог отправить только 500 тысяч. Через некоторое время спортсмен встретился со своим знакомым и спросил, когда же он вернёт долг. Оказалось, товарищ даже не знал, что он кому-то должен. Леон обратился в полицию и выяснилось, что деньги футболист отправил мошенникам. Выяснилось, что что средства были переведены на карту, привязанную к номеру некоего Бориса из Северной Осетии. Леон заявил, что никакого Бориса не знает. Ведётся проверка.