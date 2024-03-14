Футболиста "Спартака" Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов

Звезда красно-белых вряд ли уже вернётся в состав команды.
В ОАЭ задержали одного из лидеров "Спартака", нападающего Квинси Промеса. И теперь уже вряд ли отпустят. Криминальные приключения футболиста начались в "родных" Нидерландах. В середине февраля тамошний суд признал его виновным в соучастии в транспортировке 1370 кг кокаина в страну, а также нападении с ножом на родного брата, приговорив заочно к 7,5 годам лишения свободы.
К счастью, Промес к этому моменту играл в "Спартаке" и ему, казалось, ничего не угрожало. Но то ли глупость, то ли тяга к правонарушениям футболиста погубили. Будучи на сборах в ОАЭ, он устроил аварию и сбежал с места ДТП. Обратно вылететь в Москву с командой уже не смог, его задержали в конце февраля на паспортном контроле из-за той самой аварии. Затем ситуация вроде бы разрешилась, Промеса отправили под домашний арест до оглашения приговора суда (его ждал крупный штраф). Но тут в дело вмешалась прокуратура Нидерландов и потребовала экстрадировать нерадивого футболиста в страну.
Источник:
Отмечается, что отсутствие главного форварда уже сказалось на результатах "Спартака". Без него клуб вничью сыграл с "Зенитом" (0:0) и проиграл воронежскому "Факелу" со счётом 2:0.
Отмечается, что руководство клуба надеется "на благоприятный исход для футболиста команды", однако эксперты в чудеса не верят и уже открыто говорят, что "Спартак" потерял своего лучшего игрока.
"Если бы не инцидент с аварией в Дубае, то он мог быть уже в Москве, теперь "Спартаку" остается только сочувствовать. На мой взгляд, это сильнейший футболист в команде, он был в ведущих ролях в российском футболе", — отметил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Источник:
- Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы
- Игрока "Спартака" Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ
- Суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 6 годам заключения за контрабанду наркотиков
- Игрока "Спартака" Промеса задержали в аэропорту ОАЭ
- В Дубае провели первые в мире гонки на джетпаках
Во вторых, если вы не болельщик, то какое вам дело кто там играет, всё равно смотреть не будете. После исключения из еврокубков, РПЛ это единственное место где можно вживую посмотреть на игру мировых мастеров, не прямо топ уровня, но бывают интересные таланты. На наших всегда можно посмотреть в лигах уровнем ниже при желании.
А Спартаку пора бы вспомнить титул народной команды. Команды, в которую верили миллионы по всей стране, а не только в Москве. И меньше заниматься каруселями с куплей- продажей.
--
А самим научиться играть не судьба?