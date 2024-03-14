Футболиста "Спартака" Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов

В ОАЭ задержали одного из лидеров "Спартака", нападающего Квинси Промеса. И теперь уже вряд ли отпустят. Криминальные приключения футболиста начались в "родных" Нидерландах. В середине февраля тамошний суд признал его виновным в соучастии в транспортировке 1370 кг кокаина в страну, а также нападении с ножом на родного брата, приговорив заочно к 7,5 годам лишения свободы.

К счастью, Промес к этому моменту играл в "Спартаке" и ему, казалось, ничего не угрожало. Но то ли глупость, то ли тяга к правонарушениям футболиста погубили. Будучи на сборах в ОАЭ, он устроил аварию и сбежал с места ДТП. Обратно вылететь в Москву с командой уже не смог, его задержали в конце февраля на паспортном контроле из-за той самой аварии. Затем ситуация вроде бы разрешилась, Промеса отправили под домашний арест до оглашения приговора суда (его ждал крупный штраф). Но тут в дело вмешалась прокуратура Нидерландов и потребовала экстрадировать нерадивого футболиста в страну.