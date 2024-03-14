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Футболиста "Спартака" Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов

Футболиста "Спартака" Промеса задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов

Автор:
14 марта 2024 14:37
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Квинси Промес   Нидерланды   ОАЭ   задержание   спартак   
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Звезда красно-белых вряд ли уже вернётся в состав команды.

В ОАЭ задержали одного из лидеров "Спартака", нападающего Квинси Промеса. И теперь уже вряд ли отпустят. Криминальные приключения футболиста начались в "родных" Нидерландах. В середине февраля тамошний суд признал его виновным в соучастии в транспортировке 1370 кг кокаина в страну, а также нападении с ножом на родного брата, приговорив заочно к 7,5 годам лишения свободы.


К счастью, Промес к этому моменту играл в "Спартаке" и ему, казалось, ничего не угрожало. Но то ли глупость, то ли тяга к правонарушениям футболиста погубили. Будучи на сборах в ОАЭ, он устроил аварию и сбежал с места ДТП. Обратно вылететь в Москву с командой уже не смог, его задержали в конце февраля на паспортном контроле из-за той самой аварии. Затем ситуация вроде бы разрешилась, Промеса отправили под домашний арест до оглашения приговора суда (его ждал крупный штраф). Но тут в дело вмешалась прокуратура Нидерландов и потребовала экстрадировать нерадивого футболиста в страну.

Отмечается, что отсутствие главного форварда уже сказалось на результатах "Спартака". Без него клуб вничью сыграл с "Зенитом" (0:0) и проиграл воронежскому "Факелу" со счётом 2:0.


Отмечается, что руководство клуба надеется "на благоприятный исход для футболиста команды", однако эксперты в чудеса не верят и уже открыто говорят, что "Спартак" потерял своего лучшего игрока.


"Если бы не инцидент с аварией в Дубае, то он мог быть уже в Москве, теперь "Спартаку" остается только сочувствовать. На мой взгляд, это сильнейший футболист в команде, он был в ведущих ролях в российском футболе", — отметил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

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Метки: Видео   Квинси Промес   Нидерланды   ОАЭ   задержание   спартак   
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17  комментариев
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Талантливый человек талантлив во всём
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21k
anpetrof 17 минут назад
Нечего всяких обезьян покупать в команду, нужно своих игроков растить. А так какой это Спартак, когда там одни негры играют. Вот не болельщик я ни разу, но всё равно за державу обидно, В советские времена никаких обезьян не покупали, все игроки свои были.
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1k
ФЫВАПРОЛ 24 минуты назад
К пустой голове руку не прикладывают.
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199
sioma08 Полчаса назад
Если всё правда, что ему инкриминируют, то пусть сидит в тюрьме. А как иначе?!
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2k
Igor Grishaev 46 минут назад
Не отвертелся, ниггер
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1k
Алексей Попов 57 минут назад
Ну где ещё сказать бухому..... НЕНАВИЖУ МЛЯТЬ СПОРТСМЕНОВ - это люди которые НИХРЕНА никому не приносят пользы. Это трутни, смотрите как громко я бзданул - я этим занимался всю жизнь и нйуха полезного не сделал. Мы не СССР - нам незачем и не для кого содержать тунеядцев. Болеешь борьбой - иди на самбо (как в моём детстве) - но сначала сделай уроки, работу по дому, погуляй - и потом ДЛЯ СЕБЯ. Нахрена стране балеруншагимнастка с 12-лет не выучившая азбуку - нас больше будут уважать (где?кто?)??? Искандер уважают больше... Спорт - это личное (ЛИЧНОЕ) развитие... На йух все спорткомитеты, их чинуш и поддержку кого? Токарей? Слесарей? Развитие чего?...
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12k
Б.Касторский Час назад
Да пусть едет домой. УЛаживает семейные конфликты.
А Спартаку пора бы вспомнить титул народной команды. Команды, в которую верили миллионы по всей стране, а не только в Москве. И меньше заниматься каруселями с куплей- продажей.
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
"уже открыто говорят, что "Спартак" потерял своего лучшего игрока".
--
А самим научиться играть не судьба?
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22k
иванов дмитрий Час назад
А сколько за него заплатили?
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1k
АртемШишков Час назад
Вообще пох...
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2k
khvatich 2 часа назад
Причем здесь, футбол? Нарушил закон, отвечай. У цеха, дворник, по пьяни убил человека. Территорию убирал хорошо, сидит. Всё.
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ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
Упс, какие колоритные личности играют в НАШЕМ "Спартаке".)))
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