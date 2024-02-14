Суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 6 годам заключения за контрабанду наркотиков

Выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, один раз даже становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, затем ненадолго перешёл в испанскую «Севилью». А в 2021 году вернулся в московский клуб. Поговаривают, что не без причины.

С 2020 года за ним тянулась череда скандалов: в 2020 году он поссорился с двоюродным братом и пырнул его ножом. Но расследование того дела затянулось - брат не хотел давать показания на брата. В том же году Промес якобы закрутил «делюгу» с кокаином - в Нидерланды прибыла партия веществ из Бразилии, общим весом в 1370 килограмм. А крышевал и организовывал это Антошка. Так утверждает прокуратура Голландии.