Суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 6 годам заключения за контрабанду наркотиков

Благодаря его схематозу, в Европе поступило больше тонны кокаина.
Выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, один раз даже становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, затем ненадолго перешёл в испанскую «Севилью». А в 2021 году вернулся в московский клуб. Поговаривают, что не без причины.
С 2020 года за ним тянулась череда скандалов: в 2020 году он поссорился с двоюродным братом и пырнул его ножом. Но расследование того дела затянулось - брат не хотел давать показания на брата. В том же году Промес якобы закрутил «делюгу» с кокаином - в Нидерланды прибыла партия веществ из Бразилии, общим весом в 1370 килограмм. А крышевал и организовывал это Антошка. Так утверждает прокуратура Голландии.
Из-за проблем с законом футболиста не вызвали в сборную Нидерландов и начали судить. За поножовщину дали 1,5 года, за контрабанду веществ - 6 лет. Свои 7,5 лет на зоне он должен провести в Голландии. Естественно, он там и не появился. Между Москвой и Амстердамом не действует договор о выдаче, поэтому футболист может спокойно продолжать забивать голы за «Спартак».
Но есть нюанс - сейчас Промес вместе с клубом на сборах в ОАЭ, а у этой страны договор об экстрадиции с Нидерландами есть. Поэтому Антошку (чисто теоретически) могут принять в аэропорту и отправить в родную голландскую тюрьму. Это если он не схитрит и не подаст апелляцию - пока её будут рассматривать, футболист успеет вернуться в Россию. Ну а в Западной Европе, да и в ряде других стран, ему уже не рады.
Рыночная стоимость игрока оценивается в €6 млн, его контракт со «Спартаком» действует до июня 2024 года.
Источник:
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Рыночная стоимость игрока оценивается в €6 млн
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1 кг = 20-30 тыс. долл
1370 кг = 27,4 - 41,1 млн. долл