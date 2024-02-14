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Суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 6 годам заключения за контрабанду наркотиков

Суд приговорил нападающего московского «Спартака» к 6 годам заключения за контрабанду наркотиков

Автор:
14 февраля 2024 14:26
Сообщество : Криминал
Метки: Квинси Промес   Наркотики   Нидерланды   голландия   игрок   нападающий   приговор   спартак   футболист   
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Благодаря его схематозу, в Европе поступило больше тонны кокаина.

32-летний Квинси Промес - игрок красно-белых по кличке Антошка.

Выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, один раз даже становился лучшим бомбардиром нашего чемпионата, затем ненадолго перешёл в испанскую «Севилью». А в 2021 году вернулся в московский клуб. Поговаривают, что не без причины.

С 2020 года за ним тянулась череда скандалов: в 2020 году он поссорился с двоюродным братом и пырнул его ножом. Но расследование того дела затянулось - брат не хотел давать показания на брата. В том же году Промес якобы закрутил «делюгу» с кокаином - в Нидерланды прибыла партия веществ из Бразилии, общим весом в 1370 килограмм. А крышевал и организовывал это Антошка. Так утверждает прокуратура Голландии.

Из-за проблем с законом футболиста не вызвали в сборную Нидерландов и начали судить. За поножовщину дали 1,5 года, за контрабанду веществ - 6 лет. Свои 7,5 лет на зоне он должен провести в Голландии. Естественно, он там и не появился. Между Москвой и Амстердамом не действует договор о выдаче, поэтому футболист может спокойно продолжать забивать голы за «Спартак».

Но есть нюанс - сейчас Промес вместе с клубом на сборах в ОАЭ, а у этой страны договор об экстрадиции с Нидерландами есть. Поэтому Антошку (чисто теоретически) могут принять в аэропорту и отправить в родную голландскую тюрьму. Это если он не схитрит и не подаст апелляцию - пока её будут рассматривать, футболист успеет вернуться в Россию. Ну а в Западной Европе, да и в ряде других стран, ему уже не рады.

Рыночная стоимость игрока оценивается в €6 млн, его контракт со «Спартаком» действует до июня 2024 года.


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Метки: Квинси Промес   Наркотики   Нидерланды   голландия   игрок   нападающий   приговор   спартак   футболист   
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11  комментариев
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11k
Garpia121 2 часа назад
На бананы обижаются, а сами...
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2k
Alexander Gorn 38 секунд назад
Ну и молодец. Пущай еврогейцы старчиваются, быстрее вымрут. Главное, чтобы у нас наркотой по привычке не барыжил.
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7k
V2.Smirnov 5 минут назад
Ну ладно - организовывать. Но как может футболист что-то "крышевать"? Он же всего-лишь футболист.
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55k
Опиум для народа 15 минут назад
Наркобарыгам надо смертную казнь давать, а не посадку.
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15k
Иван Иваныч 21 минуту назад
Кокс хоть качественный?
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15k
Александр Полчаса назад
В Амстердаме возбудили дело за наркоту?! Что дальше? В Беларуси начнут сажать за торговлю картофелем? В Австралии посадят всех, у кого когти и адамантиевый скелет?
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19k
Роберт Шекли Час назад
закрутил «делюгу» с кокаином - в Нидерланды прибыла партия веществ из Бразилии, общим весом в 1370 килограмм
Рыночная стоимость игрока оценивается в €6 млн
=======
1 кг = 20-30 тыс. долл
1370 кг = 27,4 - 41,1 млн. долл
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39k
Александр 2 часа назад
Антошка попал в рабство походу ) Вспомнил так сказать исторические корни. Теперь будет играть даже за бананы )
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