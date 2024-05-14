«Бабушка приехала!»: 23 года фильму «В августе 44-го…»

В нынешнем году исполняется 23 года фильму «В августе 44-го…». Сегодня мы вспомним самые интересные факты об этой киноленте, которую в ФСБ назвали самым достоверным фильмом о разведчиках.
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Съемки фильма начались в 1999 году. Через год появилась белорусская версия фильма, в 2001-м — российская. «Хороший подарок к 9 Мая», — так отозвался о фильме Александр Градский, написавший для киноистории о военных разведчиках «Песню о памятнике».
«В августе 44-го…» — вторая попытка экранизировать роман Владимира Богомолова «Момент истины», главы из которого еще до выхода книги публиковались в 1965–1970 гг. под названиями «Убиты при задержании…», «Возьми их всех!..», «Чрезвычайный розыск: В августе сорок четвертого».
В 1975 году снять фильм попытался известный литовский кинорежиссер Витаутас Жалакявичюс. В связи со смертью 21 октября 1975 года Бронюса Бабкаускаса, исполнителя роли генерала Егорова, съемки были приостановлены.
На этом проблемы не закончились. Тогдашний директор «Мосфильма» Николай Сизов заявил режиссеру: «Витас, ты не понимаешь, что ты снял! Не хочу каркать, но боюсь, что этот материал мы вообще не сможем использовать». Владимир Богомолов тоже был недоволен уже отснятым материалом, и решили без согласия автора никаких съемок не продолжать. Картина была закрыта.
Экранизация режиссера Михаила Пташука оказалась более успешной. Однако Владимиру Богомолову тоже не понравился результат. «В силу бессмыслия и непродуманных импровизаций режиссера оказалось проваленным большинство эпизодов, в том числе и узловые, наиболее важные», — заявил писатель и потребовал снять свое имя из титров.
Исполнитель роли капитана Алехина Евгений Миронов во время съемок приехал к Богомолову с громадным списком вопросов. В нем значилось 79 пунктов.
В ФСБ фильм понравился.
«Из тех произведений, книг и фильмов, которые вышли, в том числе и в России, я бы назвал как наиболее достоверный и приближенный к действительности материал книгу Владимира Богомолова и ее экранизацию, в которой очень близко к реальности показаны жизнь, быт и работа контрразведчиков Смерша», — сказал начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генерал-лейтенант Василий Христофоров.
На роль Таманцева, которого сыграл Владислав Галкин, пробовался Александр Абдулов.
Считается, что у героев романа и фильма были реальные прототипы. Прототип капитана Алехина погиб при задержании вражеских агентов в декабре 1944 года в Польше. Настоящий Таманцев погиб зимой 1945 года в окопном бою. Прототип гвардии лейтенанта Андрея Блинова, который в контрразведке никогда не служил и был артиллеристом, закончил войну Героем Советского Союза. По словам Владимира Богомолова, офицера комендатуры, который был привлечен к операции розыскников и во время нее повел себя в точности как Аникушин, он знал лично. Старший оперативно-розыскной группы погиб, а этот офицер получил тяжелое ранение.
Капитан Алехин преследует грузовую машину с номером «И 1-72-15», подвозившую диверсантов. Грузовая машина с тем же номером участвовала в съемках первой серии телесериала «На безымянной высоте».
Бюджет фильма составил более 5 млн долларов.
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