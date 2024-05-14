«Бабушка приехала!»: 23 года фильму «В августе 44-го…»

Считается, что у героев романа и фильма были реальные прототипы. Прототип капитана Алехина погиб при задержании вражеских агентов в декабре 1944 года в Польше. Настоящий Таманцев погиб зимой 1945 года в окопном бою. Прототип гвардии лейтенанта Андрея Блинова, который в контрразведке никогда не служил и был артиллеристом, закончил войну Героем Советского Союза. По словам Владимира Богомолова, офицера комендатуры, который был привлечен к операции розыскников и во время нее повел себя в точности как Аникушин, он знал лично. Старший оперативно-розыскной группы погиб, а этот офицер получил тяжелое ранение.



