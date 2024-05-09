Подборка любопытных фактов о фильме "День независимости"

В 1996 году на экраны вышел фильм "День независимости" с Уиллом Смитом в главной роли. Зрелищный фантастический боевик стал для многих зрителей одним из любимых фильмов о пришельцах.
Перед вами несколько любопытных фактов о фильме, а также интересные кадры со съемок.
1. Сцена с уничтожением Белого дома стала одной из самых зрелищных в данной картине. Для данной сцены была создана довольно-таки внушительных размеров копия дома, которая была всего в 12 раз меньше оригинала. Ну и конечно же затраты на всё это дело были немаленькими. Студии пришлось отвалить 50 тысяч долларов, а на саму съемку было затрачено более месяца. Но это того стоило.
На съемочную группу была возложена огромная ответственность, ведь сцену нужно было снять всего с одного дубля. Но в итоге все прошло отлично.
Ну а для того, чтобы сцена получилась более эпичной, ее снимали на скорости 300 кадров в секунду.
2. За роль капитана Хилера Уилл Смит получил рекордные на тот момент 5 миллионов долларов. И именно после успеха данной ленты, режиссер Барри Зоненфильд решил пригласить Смита в свой фильм "Люди в черном", где ему вновь пришлось сразиться с инопланетянами, но уже в комедийном жанре.
3. Уилла Смита приглашали сняться в сиквеле 2016 года, но актер запросил настолько огромный гонорар, что от его услуг пришлось отказаться. В итоге на главную роль взяли Лиама Хэмсворта - брата Криса Хэмсворта.
4. Для создания инопланетного корабля "Разрушитель" был создан макет диаметром в 1 метр. Его приводили в движение с помощью специального мотора, а саму сцену снимали на синем фоне. Ну а затем (понятное дело) корабль размножили.
Но для появления в Вашингтоне была использована другая модель корабля, которая была еще больше. И чтобы сцена получилась эпичнее, ее снимали на скорости 120 кадров в секунду.
5. Вертолет, который полетел на первый контакт с пришельцами, также был ненастоящим. Для съемки этой сцены опять же была использована уменьшенная копия, снятая на хромакее.
6. Фраза "Да чем здесь черт побери воняет" (ну или что-то вроде этого), которую главный герой произнес, неся дохлого инопланетянина, не была запланирована по сценарию. В месте съемок действительно был тот еще запах, поэтому Уилл Смит выразил свое недовольство этим запахом. Как оказалось, это был запах гниющих артемий (ракообразные), который шел от рядом находившегося озера.
7. Естественно, многие русскоговорящие зрители просто поперхнулись, увидев псевдорусские названия городов на экране монитора. Один только Петроград чего стоит. Но самый шик это конечно же знаменитый российский город Новосйойрск. Сможете выговорить это название с первого раза? Бедный Новосибирск.
Хотя, конечно, и Туча Фзнамзнон тоже звучит как-то уж очень не по-русски. Хотя, чему тут удивляться? В то время в американских фильмах то и дело косячили с русскими названиями, да и не только с названиями.
8. Сцена с Эмпайр Стейт Билдинг также была очень зрелищной. Для съёмки этой сцены была создана миниатюрная копия длиной в 5 метров. Причем, специалисты настолько заморочались, что сделали реально детализированную копию этого здания вплоть до мельчайших подробностей.
Да и в принципе мастера по спецэффектами поработали на славу. Сделать столь детализированные миниатюрные копии отдельных зданий и целых улиц (в масштабе 1:24) - это просто высший пилотаж.
9. Сцена погони инопланетного корабля за капитаном Хиллером также снималась при помощи моделей, расположенных на синем фоне. Затем отснятые кадры были добавлены на реальные кадры каньона Литтл Колорадо Ривер, который находится в штате Аризона.
10. Изначально роль капитана Хиллера была предложена Итану Хоуку, но тот, прочитав сценарий, сказал, что это какая-то фигня, и отказался участвовать в съемках.
12. Когда сценарист и продюсер Дин Девлин шел со сценарием на студию "20 century FOX", он знал, понравится ли сюжет боссам или нет, поэтому, когда Девлин презентовал их с Роландом Эммерихом проект, он описал его как смесь "Войны миров" и "Криминального чтива". Эта задумка понравилась боссам и Девлину с Эммерихом дали зеленый свет.
13. Над спецэффектами работало аж 150 человек в 10 студиях. Благодаря такой слаженной работе были созданы действительно масштабные эффекты. Поэтому, неудивительно, что данная лента получила "Оскар" в номинации "Лучшие визуальные эффекты".
14. При бюджете в 75 миллионов долларов фильм "День независимости" собрал в мировом прокате 817 миллионов, что было однозначным успехом, ведь сборы превысили бюджет примерно в 11 раз.
В свое время он даже занимал вторую строчку в списке самых кассовых фильмов, но до первого дотянуть так и не удалось.
15. В 1997 году вышла одноименная компьютерная игра в жанре "Боевой авиасимулятор".
Источник:
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Вспомнил.Последний раз на "Властелина колец" ходил.Читал в детстве,интересно было посмотреть экранизацию.