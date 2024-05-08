Как снимали фильм "Гардемарины, вперед!": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

1. Трудно поверить, что такой культовый фильм как "Гардемарины, вперед!" мог и вовсе не появиться на свет, если бы не один случай. 1 января 1983 года Светлане Дружининой (режиссеру) позвонила некая женщина по имени Нина Сроткина, которая представилась писательницей.

По словам Сороткиной, у нее имелся неопубликованный роман "Трое из навигационной школы", который никто не брал в печать, но который настолько хорош, что по нему стоит снять фильм. Дружинина согласилась посмотреть рукопись и даже получила ее. Но в итоге она решила, что не стоит снимать фильм по рукописям какой-то провинциальной писательницы.