Как снимали фильм "Гардемарины, вперед!": кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Безусловно, "Гардемарины, вперед!" - это прекрасный и захватывающий фильм, который покорил сердца многих советских зрителей, да и зрителей постсоветского пространства.
1. Трудно поверить, что такой культовый фильм как "Гардемарины, вперед!" мог и вовсе не появиться на свет, если бы не один случай. 1 января 1983 года Светлане Дружининой (режиссеру) позвонила некая женщина по имени Нина Сроткина, которая представилась писательницей.
По словам Сороткиной, у нее имелся неопубликованный роман "Трое из навигационной школы", который никто не брал в печать, но который настолько хорош, что по нему стоит снять фильм. Дружинина согласилась посмотреть рукопись и даже получила ее. Но в итоге она решила, что не стоит снимать фильм по рукописям какой-то провинциальной писательницы.
И вероятнее всего за фильм так бы и не взялись, если бы год спустя в квартире Дружининой не случился пожар, который уничтожил большую часть квартиры. Но самое интересное, что именно рукописи Сороткиной остались целыми и невредимыми. Именно поэтому Светлана Дружинина решила, что это знак, и что всё таки стоит снять фильм по этому неопубликованному роману.
2. На роль Алеши Корсака утвердили актера Юрия Мороза, но в итоге от него пришлось отказаться, так как именно в этот момент он сдавал экзамены на режиссерских курсах.
Тогда муж Светланы Дружининой (Анатолий Мукасей) предложил взять Дружининой на эту роль молодого актера Дмитрия Харатьяна. Причем, Анатолий подшучивал, что Харатьян очень похож на саму Дружинину цветом волос, немного узкими глазами и длинным лицом.
Сам Дмитрий Харатьян был несказанно рад, что его выбрали на ту роль, тем более, что его предки по линии матери были морскими офицерами.
3. Длительное время ходили слухи, что изначально Александра Белова должен был сыграть Олег Меньщиков, но из-за того, что изначальный актерский состав распался, его заменили на Сергея Жигунова. Но на самом деле это не так. Жигунов был утвержден сразу, а Меньщиков лишь переозвучил его, так как голос Жигунова не подходил.
Кстати, даже сохранилась архивная фотография, на которой запечатлен изначальный актерский состав: Мукасей, Мороз и Жигунов.
В общем, на роль Саши Белова Светлана Дружинина решила взять студента Щукинского училища Сергея Жигунова, который как раз таки в тот момент был отчислен оттуда, причем за несданный зачет по фехтованию.
Ее не пугал тот факт, что Жигунова отчислили, но тут возникла новая проблема. Сергея Жигунова призвали в армию, причем проходить службу он должен был в Афганистане, в котором на тот момент шла война.
Но тут вмешалась сама Светлана Дружинина. Она пришла на прием к министру обороны и попросила не отправлять Жигунова в горячую точку, так как тот был задействован в съемках фильма. В итоге Сергея Жигунова перевели служить а Алабино, где днем он проходил службу, а вечером отправлялся на съемки.
Ну а через некоторое время Жигунова обрили наголо. Естественно, ждать, пока отрастут волосы, времени не было, поэтому добрую часть фильма актер ходил в парике.
4. Изначально предполагалось, что князя Никиту Оленева сыграет старший сын Светланы Дружининой - Анатолий Мукасей. Но незадолго до начала съемок Анатолий он сильно заболел (на самом деле у него были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами).
Спустя некоторое время на роль Никиты взяли Владимира Шевелькова, который изначально пробовался на роль Никиты, но не прошел. Вот только отношения Дружининой и Шевелькова сразу не сложились. Вероятнее всего основной причиной стало именно то, что Светлане вместо своего сына приходилось смотреть на Шевелькова. А в 1988 году (в год выхода фильма) сын Дружининой покончил с собой.
5. Изначально на роль Софьи взяли актрису Марину Зудину. Причем, уже было даже отснято несколько сцен. Но в итоге с Зудиной не сложилось и на роль Софьи взяли Ольгу Машную. Но самое интересное, что в паре сцен в кадре мы все же видим именно Марину Зудину (например, в сцене, когда Софью насильно переводят в другой монастырь). Дело в том, что режиссер не захотела переснимать удачные сцены, поэтому решено было оставить как есть.
Примерно также было и в фильме "Вий", когда в одной из сцен в гробу лежала не Наталья Варлей, а ранее утвержденная Александра Завьялова, с которой уже было отснято несколько сцен.
6. Если в фильме главные герои показывали зрителям крепкую мужскую дружбу, то в жизни они ни разу не дружили и вообще не общались вне съемок. А порой между ними и вовсе случались конфликты.
Поэтому, после съемок нескольких серий Дружинина решила отказаться от дальнейшей работы с Шевельковым (хотя, скорее всего истинная причина в другом), а затем она отказалась и от Жигунова.
7. Светлана Дружинина до безумия обожала лошадей, поэтому почти всегда старалась впихнуть в свои фильмы погони на лошадях.
Во время репетиции одной из сцен режиссер Светлана Дружинина неудачно упала с лошади, сильно сломав себе ногу, из-за чего съемки фильма пришлось приостановить на целых полгода.
А после того как гипс ей всё таки сняли, Дружинина вернулась в строй, но уже на костылях. Вот так в на костылях она и снимала фильмы "Гардемарины, вперед!" и "Виват, гардемарины!".
8. Картину "Гардемарины вперед" резко раскритиковали чиновники, в частности из-за наличия тайной канцелярии и церковных обрядов. Картина была практически на грани закрытия.
Но так как фильм вышел с задержкой, когда Советский Союз находился в режиме "Перестройки", кадры с церковными обрядами (крещением и миропомазанием) удалось отстоять и не вырезать их из фильма.
9. Во время съемок одной из сцен Дмитрий Харатьян чуть было не был затоптан лошадью. Упав с нее, он увидел как животное перепрыгивает через него словно через барьер. С тех пор актер панически боялся лошадей, а может и боится их и по сей день.
10. Сцену, в которой де Брили бьет по лицу Анастасию Ягужинскую, никак не могли нормально отснять, так как актриса Татьяна Лютаева никак не могла заплакать в кадре.
Тогда Светлана Дружинина попросила Боярского хорошенько вмазать актрисе, чтобы добиться достоверности. После того как Михаил Боярский как следует влепил пощечину Лютаевой, у актрисы слезы буквально брызнули из глаз, в то время как Дружинина активно хлопала, радуясь, что сцену наконец удалось отснять.
Самому Боярскому было очень неловко после съемок сцены, но по признанию Татьяны Лютаевой, после этого она научилась выдавливать из себя слезу по первому же требованию режиссера.
11. Кстати, во время съемок Татьяна Лютаева была на последних сроках беременности, и спустя некоторое время она родила девочку, которую назвала Агнией. Сейчас ее дочь Агния Дитковските также является известной актрисой.
12. Постановщиком боя на шпагах стал актер и чемпион СССР по фехтованию Владимир Балон. Он же сыграл учителя по фехтованию в фильмах "Гардемарины, вперед!" и "Виват, гардемарины!".
С Михаилом Боярским Балон был знаком очень давно. Он же, кстати, обучал фехтованию актеров (в том числе и Боярского) на съемках фильма "Д'Артаньян и три мушкетера", а также сыграл де Жюссака.
Балон всегда считал Боярского своим лучшим учеником среди всех актеров, которых он тренировал. Более того, они стали добрыми и неразлучиными друзьями, которые всегда созванивались и общались о жизни до самой смерти Владимира Балона в 2013 году.
13. Для съемок сцены погони требовалось наличие солнечной погоды, но солнце никак не хотело выглядывать из-за туч. Тогда Боярский, Харатьян и Лютаева (пока ждали солнца) в тайне от Дружининой отлучились, чтобы скоротать время за рюмашкой.
В итоге, когда солнце выглянуло и съемочный процесс можно было возобновить, актеры были немного пьяны, из-за чего снять сцену никак не удавалось. Выпившая Татьяна Лютаева то и дело запарывала дубли. В итоге, на то, чтобы идеально отыграть сцену, ушло около 10 дублей.
Такая ситуация буквально вывела из себя Светлану Дружинину. из-за чего она даже пригрозила уволить актрису. Благо, все обошлось и Лютаева больше ничего подобного не устраивала, да и повода не было.
14. Сцена поединка на шпагах между Боярским и Жигуновым была настолько зрелищной во многом благодаря тому, что вся сцена была продумана до мелочей и снята одним дублем без единой склейки.
15. После того, как песня "Ланфрен Ланфра" звучащая в фильме в исполнении Михаила Боярского стала популярной, многих зрителей стал интересовать вопрос, что же такое "Ланфрен Ланфра". Многие предполагали, что это что-то по-французски, но в словарях таких слов или выражений не было.
Позже поэт Юрий Ряшенцев, который и сочинил текст к этой песни, раскрыл тайну. Как оказалось, "Ланфрен ланфра" - это просто вокализное выражение, нужное только для связки, то есть что-то наподобие "Ай люли" или "Ла-ла-ла".
16. Как признается Михаил Боярский, он до сих пор стесняется той самой сцены, где он бегал голышом после бани. Более того, перед съемками это сцены Светлана Дружинина объявила по громкой связи, что сейчас Боярский будет бегать голышом, после чего громко попросила всех удалиться.
Вот только удалились далеко не все. Кто-то спрятался в кустах, а кто-то даже залез на дерево, чтобы посмотреть на голого бегающего "Д'Артаньяна".
17. Режиссер Светлана Дружинина решила, что далеко не всем главным героям подходят их голоса. Поэтому, многих актеров решено было переозвучить. Так, например, Сергей Жигунов говорит голосом Олега Меньщикова, Владимир Шевельков - голосом Андрея Гриневича, а Татьяну Лютаеву - Анна Каменкова. Кстати, Анна Каменкова также озвучивала Акатаву в фильме "Сердца трех".
Что касается вокальных партий, то за Сергея Жигунова и Владимира Шевелькова пел Олег Анофриев.
Лишь Дмитрий Харатьян и Михаил Боярский удостоились чести говорить и петь своими голосами.
18. Актер Евгений Евстигнеев, сыгравший вице-канцлера, очень плохо запоминал текст, и все об этом прекрасно знали. Поэтому ему старались давать либо короткие сцены, либо использовать телесуфлер.
Также было и во время съемок фильма "Собачье сердце", где Евстигнеев сыграл роль профессора Преображенского.
Самому актеру было даже неловко перед молодыми актерами, за что он порой даже приносил свои извинения.
19. Несмотря на то, что критики и профессиональные историки то и дело пытались выискивать в фильме какие-то недочеты и несостыковки, зрители были в восторге от картины. Во время премьеры фильма в кинотеатре "Россия" 1 января 1988 года зал был забит битком, из-за чего актеры и члены съемочной группы сами с трудом могли зайти в зал. А после окончания фильма зрители просто рукоплескали не переставая.
20. Именно благодаря фильму "Гардемарины, вперед!" Владимир Шевельков и Сергей Жигунов получили предложение сняться в фильме "Сердца трех". Да и Дмитрий Харатьян также сыграл небольшую роль в этом фильме.
И признаюсь честно, фильм "Сердца трех" понравился мне даже намного больше, чем фильма о гардемаринах. Ну это конечно же лично мое мнение.
21. Как я уже упоминал, Светлана Дружинина отказалась работать с Владимиром Шевельковым после первого фильма. В итоге во второй и третьей части фильма князя Никиту Оленева сыграл Михаил Мамаев. Но голос Мамаева не подходил для этой роли, поэтому его переозвучил Андрей Градов.
Сергей Жигунов вернулся к роли Саши Белова в фильме "Виват, гардемарины!", но озвучивал его уже не Олег Меньщиков, а Александр Домогаров.
А когда настала пора снимать третью часть фильма, то и Сергея Жигунова вычеркнули из сюжета, как и его персонажа. Вместо него в фильм был введен новый персонаж - Павел Горин, которого сыграл как раз таки Александр Домогаров, озвучивавший Жигунова в прошлом фильме.
22. В 2023 году вышло два новых фильма о приключениях гардемаринов, а именно "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война", где к своим ролям вернулись Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Ольга Машная и Михаил Боярский.
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