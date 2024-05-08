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Названы самые прибыльные фильмы 2023 года

Названы самые прибыльные фильмы 2023 года

Автор:
08 мая 2024 11:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   прибыль   прокат   съемка   фильм   фото   
1803
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Интернет-издание Deadline традиционно опубликовало десятку самых прибыльных фильмов по итогам прошлого года.

И поэтому здесь нас ждёт внезапный победитель — это не «Барби» и даже не «Оппенгеймер». Если вы следите за новостями кассовых сборов, вы знаете, что в прошлом году в кассовом топе был ещё один долларовый миллиардер, который обошёл по сборам картину Нолана, но уступил всеобъемлющей «Барби». Но по чистой прибыли именно этот проект Х оказался первым.

Но сначала, вот кто вошёл в десятку самых прибыльных фильмов (и мультфильмов, их тут почти половина) 2023 года.

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Бюджет: $30 млнСборы: $202 млн

Прибыль: $114 млн

У мультфильма самые низкие зрительские оценки из всех, кто есть в этом списке, но зато этот кейс показывает, как могущественны детишки, которые руками своих родителей могу озолотить и такой непримечательный контент.

Бюджет: $250 млнСборы: $845 млн

Прибыль: $124 млн

Фильм оказался единственным не провалившемся в прошлом году среди тех, у кого был такой огромный бюджет — более 200 миллионов.

Бюджет: $20 млнСборы: $291 млн

Прибыль: $161 млн

Судьба этого фильма демонстрирует, что создание оригинального ужастика может стать крайне выгодным делом. Вообще жанр фильмов ужасов в последние годы переживает Ренессанс, что должно нас только радовать.

Бюджет: $15 млнСборы: $267 млн

Прибыль: $172 млн

Документалка о концертном туре музыкантов по всем канонам не должна была попасть в список самых кассовых проектов года (ведь такое редко показывают в кинотеатрах), но прошлогодний сверххайп Тейлор Свифт сломал жизнь, и вот насколько далеко это зашло.

Бюджет: $125 млнСборы: $632 млн

Прибыль: $182 млн

Этот явно не такой масштабный проект с Тимоти Шаламе в главной роли совсем немного уступает второй «Дюне» по кассовым сборам. Но это не провал «Дюны», а большой успех «Вонки».

Бюджет: $100 млнСборы: $972 млн

Прибыль: $201,9 млн

Кстати, по данным Forbes, режиссёр фильма Кристофер Нолан получил за «Оппенгеймера» не только два «Оскара», но и как минимум 72 миллиона долларов.

Бюджет: $70 млнСборы: $181 млн

Прибыль: $204,5 млн

Как вы видите, прокат новых необычно стилизованных «черепашек» не принёс им особых успехов, но тут на помощь подоспели стриминговые площадки и продажа связанной с мультиком рекламно-сувенирной продукции.

Бюджет: $100 млнСборы: $690 млн

Прибыль: $328 млн

А ещё «Паутина вселенных» опережает всех остальных в этом списке по крайне важному показателю — зрительским оценкам. В среднем он понравился людям даже больше «Оппенгеймера».

Бюджет: $145 млнСборы: $1,445 млрд

Прибыль: $421 млн

Всего один «Оскар» и лишь второе место в списке самых прибыльных фильмов — кто проклял «Барби»?

Бюджет: $100 млнСборы: $1,361 млрд

Прибыль: $559 млн

Посмотрите на отрыв — более ста миллионов долларов! Получается, ностальгия по старым играм на приставках куда сильнее маркетингового хайпа и ностальгии по куклам.


Итого, в первой четвёрке самых прибыльных фильмов 2023 года — три мультфильма. Крупным студиям срочно нужно сделать некий вывод!

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Метки: актеры   кино   прибыль   прокат   съемка   фильм   фото   
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278
ГТА Форевер 2 часа назад
Ни одного не видел....
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40k
Алексей 2 минуты назад
хз какие дябилы ходили на барби, вот паук норм, вонку и пять ночей тоже можно глянуть...
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6k
Wadim 4 минуты назад
Лучшие фильмы 1997 года (вот просто как пример)
Брат
Титаник
Пятый элемент
Люди в чёрном
Адвокат дьявола
Игра
Без лица
Звездный десант
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2k
Dimon Полчаса назад
Бл..ть! Какие должны быть куриные мозги у взрослых людей, чтобы посмотреть блевотину "Барби", да ещё и за деньги в кинотеатре?!
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1k
blAbl 40 минут назад
Ничего удивительного. Все картины детские, ходят семьи с детьми, вот и результат. Сборы в данном случае не говорят о качестве, только популярности франшизы.
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1k
K_II_T 40 минут назад
Житейская хитрость.
Детей в кино. И есть почти два часа свободного времени.
А дети потом хвалятся, что самые кассовые фильмы видели.
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6k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Рвотный порошок
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9k
Гвоздь Час назад
технологию хайпа тейлор свифт пора изучать в школах
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9k
Гвоздь Час назад
>ностальгия по старым играм на приставках куда сильнее маркетингового хайпа

да что тут говорить: для этого поколения даже порно в виде мультиков делают.
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18k
Majul 2 часа назад
Мдааа. Средний зритель отупел донельзя. Или не снимают ничего путного.
Хотя склонен к первому варианту, текущему усредненому зрителю не интересно смотреть то, где нужно думать, лучше смотреть всякую бестолковую пургу.
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1k
Вик Тор 2 часа назад
Короче можно снимать полную хрень. Главное спецэффектов побольше и рекламы.
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2k
Сергей 2 часа назад
Чëрт, не смотрел ни один из них. А не знаю стòит ли?
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Infinite
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  • 2105 постов (2056 в горячем)

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