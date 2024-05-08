Названы самые прибыльные фильмы 2023 года

Интернет-издание Deadline традиционно опубликовало десятку самых прибыльных фильмов по итогам прошлого года.
И поэтому здесь нас ждёт внезапный победитель — это не «Барби» и даже не «Оппенгеймер». Если вы следите за новостями кассовых сборов, вы знаете, что в прошлом году в кассовом топе был ещё один долларовый миллиардер, который обошёл по сборам картину Нолана, но уступил всеобъемлющей «Барби». Но по чистой прибыли именно этот проект Х оказался первым.
Но сначала, вот кто вошёл в десятку самых прибыльных фильмов (и мультфильмов, их тут почти половина) 2023 года.
Бюджет: $30 млнСборы: $202 млн
Прибыль: $114 млн
У мультфильма самые низкие зрительские оценки из всех, кто есть в этом списке, но зато этот кейс показывает, как могущественны детишки, которые руками своих родителей могу озолотить и такой непримечательный контент.
Бюджет: $250 млнСборы: $845 млн
Прибыль: $124 млн
Фильм оказался единственным не провалившемся в прошлом году среди тех, у кого был такой огромный бюджет — более 200 миллионов.
Бюджет: $20 млнСборы: $291 млн
Прибыль: $161 млн
Судьба этого фильма демонстрирует, что создание оригинального ужастика может стать крайне выгодным делом. Вообще жанр фильмов ужасов в последние годы переживает Ренессанс, что должно нас только радовать.
Бюджет: $15 млнСборы: $267 млн
Прибыль: $172 млн
Документалка о концертном туре музыкантов по всем канонам не должна была попасть в список самых кассовых проектов года (ведь такое редко показывают в кинотеатрах), но прошлогодний сверххайп Тейлор Свифт сломал жизнь, и вот насколько далеко это зашло.
Бюджет: $125 млнСборы: $632 млн
Прибыль: $182 млн
Этот явно не такой масштабный проект с Тимоти Шаламе в главной роли совсем немного уступает второй «Дюне» по кассовым сборам. Но это не провал «Дюны», а большой успех «Вонки».
Бюджет: $100 млнСборы: $972 млн
Прибыль: $201,9 млн
Кстати, по данным Forbes, режиссёр фильма Кристофер Нолан получил за «Оппенгеймера» не только два «Оскара», но и как минимум 72 миллиона долларов.
Бюджет: $70 млнСборы: $181 млн
Прибыль: $204,5 млн
Как вы видите, прокат новых необычно стилизованных «черепашек» не принёс им особых успехов, но тут на помощь подоспели стриминговые площадки и продажа связанной с мультиком рекламно-сувенирной продукции.
Бюджет: $100 млнСборы: $690 млн
Прибыль: $328 млн
А ещё «Паутина вселенных» опережает всех остальных в этом списке по крайне важному показателю — зрительским оценкам. В среднем он понравился людям даже больше «Оппенгеймера».
Бюджет: $145 млнСборы: $1,445 млрд
Прибыль: $421 млн
Всего один «Оскар» и лишь второе место в списке самых прибыльных фильмов — кто проклял «Барби»?
Бюджет: $100 млнСборы: $1,361 млрд
Прибыль: $559 млн
Посмотрите на отрыв — более ста миллионов долларов! Получается, ностальгия по старым играм на приставках куда сильнее маркетингового хайпа и ностальгии по куклам.
Итого, в первой четвёрке самых прибыльных фильмов 2023 года — три мультфильма. Крупным студиям срочно нужно сделать некий вывод!
Источник:
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Брат
Титаник
Пятый элемент
Люди в чёрном
Адвокат дьявола
Игра
Без лица
Звездный десант
Детей в кино. И есть почти два часа свободного времени.
А дети потом хвалятся, что самые кассовые фильмы видели.
да что тут говорить: для этого поколения даже порно в виде мультиков делают.
Хотя склонен к первому варианту, текущему усредненому зрителю не интересно смотреть то, где нужно думать, лучше смотреть всякую бестолковую пургу.