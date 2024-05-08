Названы самые прибыльные фильмы 2023 года

И поэтому здесь нас ждёт внезапный победитель — это не «Барби» и даже не «Оппенгеймер». Если вы следите за новостями кассовых сборов, вы знаете, что в прошлом году в кассовом топе был ещё один долларовый миллиардер, который обошёл по сборам картину Нолана, но уступил всеобъемлющей «Барби». Но по чистой прибыли именно этот проект Х оказался первым.

Но сначала, вот кто вошёл в десятку самых прибыльных фильмов (и мультфильмов, их тут почти половина) 2023 года.