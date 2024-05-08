Жестокий розыгрыш Румянцевой, город без света и пьяный петух: как снимали «Королеву бензоколонки»

Картина сильно потрепала нервы своим создателям. Съемки останавливали, актеров лишали ролей.
«Королева бензоколонки» – легкая и незамысловатая комедия о том, как, не попав в балет на льду, молодая девушка Людмила Добрыйвечер становится работницей заправочной станции. По крайней мере, именно такой мы ее знаем. Но история фильма была отнюдь не такой, – съемки дважды останавливали, актеров отстраняли от работы, а режиссера едва не выгнали из профессии.
Для Николая Литуса это была четвертая полнометражная картина. К 1961 году он успел снять остросоциальную драму совместно с коллегой из Таджикистана, экранизировал пьесу о жизни колхоза, создал мелодраму, а теперь искал что-то новое. Решил остановиться на комедии и подыскивал подходящий сценарий. Коллеги подсмеивались, – он же серьезный человек! И только редактор киностудии им Довженко решила помочь и дала почитать «Королеву бензоколонки».
Эту историю написал сатирик украинского юмористического журнала «Перец» Петр Лубенский. Однажды он проезжал мимо заправочной станции и увидел в разгар рабочего дня целую вереницу автомобилей, застрявших в длинной очереди. А сотрудник вместо того, чтобы отпускать бензин, стоял и ругался с шоферами. Тогда Лубенского посетила мысль, – что, если бы вместо грубоватого хама там стояла очаровательная и терпеливая девушка?! Совсем с другим настроением тогда стояли бы в очереди автомобилисты! Так возник образ, а вслед за ним и идея фильма.
Николай Литус рассказывал, что многих артистов утвердил без проб. Так, в роли Панаса Петровича, начальника станции, он видел только Андрея Сову, в роли буфетчицы – Нонну Копержинскую, а в качестве отставшего от автобуса батюшки Александра Хвылю. Вот только с главной героиней случился затык... Вернее, роль идеально подходила звезде «Девчат» и «Неподдающихся» Надежде Румянцевой, и все это признавали. Вот только режиссер мечтал открыть собственный талант и объявил кастинг молодых актрис сначала из местных театров, затем уже со всего Советского Союза.
Когда счет перевалил за сотню, пришлось остановиться. Из всех претенденток Литус выбрал эстонку Терье Луйк, – было в ней что-то особенное, королевское. И режиссер рискнул. Когда начали снимать фильм, оказалось, что у Луйк собственное мнение на счет героини, – она играла ее не так, как видел Литус и Лубенский, а как представляла сама. Они много спорили, работа шла медленно. Отсняв всего около шестой части картины, группа была вынуждена вернуться на киностудию, – сезон кончился, начались дожди.
Руководители студии отсмотрели материал и пришли в ужас. Там заявили, что комедия смеха не вызывает, Луйк никак не подходит на роль, – Литус утратил доверие руководства. Решили остановить съемку до следующего лета. Актрису отстранили от проекта. Та же участь должна была постичь и режиссера. Вместо него на проект позвали Алексея Мишурина, только что выпустившего очень успешную музыкальную комедию «Годы молодые». Как рассказывала дочь Мирушина Мария, ее отца однажды вызвали в дирекцию, попросили взять постановку на себя, а Литуса выгнать. Тот не захотел портить молодому режиссеру жизнь, – договорился, чтобы снимали вместе. Благодаря Мишурину из «Королевы бензоколонки» ушли производственные акценты, – фильм стал более легким. Он же утвердил на роли знаменитое трио из «Неподдающихся» – Румянцеву, Кожевникова и Белова.
К началу сезона режиссеры выбрали новую натуру. Они объездили всю Украину и остановились на станции в городе Пирятин. Рядом с действующей бензоколонкой построили такую же, свою. Скопировали фактически один к одному, – только из раздаточных рукавов не лился бензин. Но многие водители на трассе их путали, заезжали и требовали полный бак, да еще и ругались, почему никто не бросается их обслуживать.
Однажды актеры решили подшутить над одним таким незадачливым шофером, – они разыграли фактически всю сцену, вошедшую потом в кино. Румянцева отказывается обслуживать водителя («Машина грязная, шофер не брит»), тот требует начальство, герой Андрея Совы выходит и ссылается на некую инструкцию, тут подходит милиционер... Режиссерам шутка так понравилась, что они сняли ровно такой же эпизод. Получилось и правда забавно.
В разгар съемок Надежда Румянцева неожиданно получила телеграмму. В ней сообщалось, что арестовали ее мужа, дипломата Вилли Хштояна. Актриса была потрясена, – она тут же побежала собирать вещи, чтобы первым поездом или самолетом (это как придется) отправиться в Москву. Съемочная группа тоже пребывала в шоке, – им и так нелегко давалась работа с двумя режиссерами. Все понимали, что съемки сейчас остановят, и что будет с картиной вообще неизвестно. Но... ничего не было. Выяснилось, что телеграмма была просто шуткой от Юрия Белова, который играл водителя междугороднего автобуса. Когда это вскрылось, Румянцева чуть не убила своего коллегу. Но остальные выдохнули, – работа продолжится.
В сцене с петухом, который встречал героиню Надежды Румянцевой на бензоколонке, не обошлось без алкоголя. Птица была участником труппы дрессированных животных. Руководительница объяснила, что когда она сама кукарекает, то петух повторял за ней. Попробовали, – так и есть. Птица отзывается. Включили камеру, – дрессировщица кричит, а петух за ней не повторяет. Растерялся, решили режиссеры. И тут кто-то из группы предложил петуха... напоить. Ему налили в блюдце самогон и поставили рядом, чтобы в кадре было не видно. Петух сделал пару глотков, – и с первого же дубля закукарекал как надо, но потом его уже невозможно было остановить.
Лето прошло быстро и даже вдвоем режиссеры так и не уложились в нужные сроки. К октябрю фильм так и не был закончен. На киностудии пошли на отчаянный шаг, – полностью перенесли декорации в павильон. Сделали даже макеты деревьев, чтобы зритель не ощутил разницы. Но осветительных приборов было слишком много, – вечерами сети не выдерживали напряжения и целый район Киева погружался во мрак.
Так или иначе, картину удалось завершить. Чиновники Госкино приняли фильм, – на просмотре кто-то даже смеялся. Но тут за дело взялись критики. Они в пух и прах раскритиковали творение Литуса и Мишурина. Основная претензия была – отсутствие какое-то внятной идеи и излишняя легкость. Но когда советские зрители слушали мнения киноведов?! На киносеансах всегда был аншлаг. По оценке Литуса, фильм собрал 15 млн рублей только за прокат внутри Союза. При бюджете в 400 000 этот показатель свидетельствовал о небывалом успехе. Копии отправились в десятки стран, в том числе США, Канаду, Францию, Германию и др.
Сегодня картина входит в золотую коллекцию советского кинематографа. Литус отмечает, что в 1963 году, когда состоялась премьера, такое было даже сложно представить. Они просто были рады, что наконец закончили фильм, который многим принес большие проблемы. И если его карьера не сильно пострадала, то Мишурин сам больше ничего не снимал, – его брали в проекты только в качестве второго режиссера. Знаменитое трио актеров – Румянцева, Кожевников и Белов – больше в одном фильме тоже никогда не участвовало. А актриса Терье Луйк вообще ушла из профессии и до конца жизни проработала на телевидении.
Источник:
- 20 коротких фактов о французских комедиях
- «Батя»: как снимали ностальгическую комедию о детстве 90-х
- Фильму "Полицейская академия" 40 лет: все серии от худшего к лучшему
- 15 интересных фактов о культовой молодежной комедии "Американский пирог"
- 20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия