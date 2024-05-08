Жестокий розыгрыш Румянцевой, город без света и пьяный петух: как снимали «Королеву бензоколонки»

В разгар съемок Надежда Румянцева неожиданно получила телеграмму. В ней сообщалось, что арестовали ее мужа, дипломата Вилли Хштояна. Актриса была потрясена, – она тут же побежала собирать вещи, чтобы первым поездом или самолетом (это как придется) отправиться в Москву. Съемочная группа тоже пребывала в шоке, – им и так нелегко давалась работа с двумя режиссерами. Все понимали, что съемки сейчас остановят, и что будет с картиной вообще неизвестно. Но... ничего не было. Выяснилось, что телеграмма была просто шуткой от Юрия Белова, который играл водителя междугороднего автобуса. Когда это вскрылось, Румянцева чуть не убила своего коллегу. Но остальные выдохнули, – работа продолжится.