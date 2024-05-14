12 фильмов и сериалов последнего времени, которые оказались ремейками

Живя в мире, где куда ни ткни, можно отыскать ремейк, мы умудряемся удивляться, когда узнаём, что очередной новый фильм, который светится во всех СМИ, оказывается… не новый. А точнее, он основан на другом фильме, который сам мог быть основан на более давнем фильме, который в свою очередь является экранизацией.
Но ничего такого уж страшного в такой преемственности нет, если проект оказывается добротно сделанным, тем более он даёт нам возможность сравнивать старую и новую версии (здесь мы взяли те, между которыми около 10 лет, а то и больше), рассматривая вот такие коллажи.
Ещё одна экранизация одноимённого романа Патриции Хайсмит. В новом сериале главную роль сыграл Эндрю Скотт.
В новом фильме сыграли Джейк Джилленхол и Конор Макгрегор. В оригинальном боевике главную роль исполнил Патрик Суэйзи.
Две экранизации одноимённого романа Джеймса Клавелла, и обе они получили хорошие отзывы.
Две экранизации романа Элис Уокер (первая из них поставлена Стивеном Спилбергом) про непростую жизнь афроамериканок в первой половине 20-го века.
Хайповая новинка проката с Райаном Гослингом и Эмили Блант является ремейком малоизвестного за пределами США сериала из 1980-х.
Две экранизации одноимённого романа Жозефины Харт. Кстати, с Джереми Айронсом на этом не прощаемся.
А вот и снова он! Сыграл близнецов-гинекологов в драме Дэвида Кроненберга, ремейк которой вышел в виде мини-сериала, где герои стали героинями в исполнении Рэйчел Вайс.
Эротический триллер с Майклом Дугласом и Гленн Клоуз и его ремейк в виде мини-сериала.
Две экранизации романа Энн Райс про жизнь вампиров. В новой версии роли Луи и Лестата исполнили Джейкоб Андерсон и Сэм Рид.
Боевик с Сиршей Ронан о девочке-подростке, которая в совершенстве владеет навыками выживания, и его ремейк с Эсме Крид-Майлс в главной роли.
Две экранизации одноимённого романа Джейн Эйр. Эмму в обеих версиях сыграли звёздные актрисы своего времени — Гвинет Пэлтроу и Аня Тейлор-Джой.
Две экранизации романа Герберта Уэллса: вновь от Стивена Спилберга и более свежий трёхсерийный фильм от BBC. В последнем, в отличие от версии Спилберга, где события перенесены в наше время, вторжение инопланетян происходит в начале 20 века — как и в книге.
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И почему представлены по два фильма, если копнут, то, например, "Эмма" была экранизирована 9 раз, "Война миров" раза 4.