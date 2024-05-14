12 фильмов и сериалов последнего времени, которые оказались ремейками

Живя в мире, где куда ни ткни, можно отыскать ремейк, мы умудряемся удивляться, когда узнаём, что очередной новый фильм, который светится во всех СМИ, оказывается… не новый. А точнее, он основан на другом фильме, который сам мог быть основан на более давнем фильме, который в свою очередь является экранизацией.