Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

Тане отлично удавалось отыгрывать роль Мальвины, но все же некоторые моменты давались ей с трудом. Так, например, она никак не могла заплакать для съемки одной из сцен. Для того, чтобы выдавить из юной актрисы слезу, ей капали в глаза глицерин и даже резали возле нее лук, но ничего из этого не помогало.

Из-за этого режиссер был просто в бешенстве и даже накричал на девочку. Тут напуганная Танюша и заплакала. Увидев это, Леонид Нечаев велел немедленно снимать девочку, пока она плачет.

Ну а после того как сцена была снята, режиссер стал хвалить девочку, говоря ей, какая она молодец, и даже угостил ее конфетами.

4. На роль кота Базилио взяли известного актера и режиссера Ролана Быкова. Для того, чтобы сыграть сцену его падения с лестницы, актер снял сидение из автобуса, на котором и проехал по ступенькам. Само сиденье далее было непригодно для поездок, но зато кадр вышел отличным.