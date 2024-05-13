Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

Одним из самых любимых советских детских фильмов безусловно является лента "Приключения Буратино" про деревянного мальчика, выструганного из полена. А ведь изначально этот фильм задумывался совсем другим да и Буратино мог сыграть совершенно другой мальчик.
1. Как известно, фильм "Приключения Буратино" снят по сказке Алексея Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино", которая вышла еще в 1936 году.
И вот однажды режиссеру Леониду Нечаеву, работавшему на студии "Беларусьфильм" предложили снять пятисерийный мультфильм по сказке Алексея Толстого.
Вот только самому Нечаеву данная идея не очень понравилась. Тем не менее он дал свое согласие, правда, решив изменить концепцию. Вместо мультфильма он решил снять художественный фильм, поэтому он просто вырвал первую страницу сценария, на которой было написано, что данный фильм является анимационным.
Вернувшись в Беларусь на киностудию, Нечаев сказал ,что в Москве ему заказали съемку художественного фильма про Буратино. В итоге на студии закипела работа.
2. Изначально Диму Иосифова хотели взять на роль Арлекина. Человек из белорусской киностудии пришел на детскую секцию по фигурному катанию, чтобы выбрать мальчика для фильма.
В итоге он выбрал именно Диму Иосифова. Правда, выбор был несложным, так как Дима был единственным мальчиком из данной секции.
На роль самого Буратино пробовалось много детей актеров, в том числе на эту роль пробовался и Володя Станкевич, известный по фильму "По секрету всему свету". Но в итоге роль досталась Коле Кобликову.
Но когда Дима Иосифов стал проходить прослушивание на роль Арлекина, его попросили заодно прослушаться и на главную роль, то есть на роль самого Буратино. Дело в том, что юный актер Коля Кобликов, который изначально должен был сыграть Буратино, сильно травмировался, из-за чего не смог принять участие в съемках.
В итоге, игра Иосифова всем так понравилось, что именно ему и дали роль Буратино.
И Коля Кобликов, который изначально должен был сыграть Буратино, погиб в на войне в Афганистане, из-за чего позже СМИ запутали зрителей, написав, что исполнитель главной роли Буратино Дима Иосифов погиб.
3. Актрису на роль Мальвины также выбрали случайно. Когда ассистент режиссера ехала в поезде, ее соседями по купе были 6-летняя Таня Проценко и ее мама. Ассистентке настолько сильно понравилось, как девочка разыгрывает сценки со своими куклами. напевая песенки, что она предложила маме Тани попробовать ее девочку для фильма. В итоге девочка прошла пробы и получила роль Мальвины.
Тане отлично удавалось отыгрывать роль Мальвины, но все же некоторые моменты давались ей с трудом. Так, например, она никак не могла заплакать для съемки одной из сцен. Для того, чтобы выдавить из юной актрисы слезу, ей капали в глаза глицерин и даже резали возле нее лук, но ничего из этого не помогало.
Из-за этого режиссер был просто в бешенстве и даже накричал на девочку. Тут напуганная Танюша и заплакала. Увидев это, Леонид Нечаев велел немедленно снимать девочку, пока она плачет.
Ну а после того как сцена была снята, режиссер стал хвалить девочку, говоря ей, какая она молодец, и даже угостил ее конфетами.
4. На роль кота Базилио взяли известного актера и режиссера Ролана Быкова. Для того, чтобы сыграть сцену его падения с лестницы, актер снял сидение из автобуса, на котором и проехал по ступенькам. Само сиденье далее было непригодно для поездок, но зато кадр вышел отличным.
А когда водитель автобуса вернулся с обеда и увидел, что сделал Быков с сидением из его автобуса, то он буквально рассвирепел и погнался за актером, дабы навешать ему за порчу имущества. Благо, конфликт удалось уладить.
5. Роль Лисы Алисы досталась жене Ролана Быкова - Елене Санаевой. Ей было нелегко во время съемок, так как Ролан Быков то и дело поправлял ее, делал замечания и советовал как луче сыграть ту или иную сцену.
6. Высшее руководство было против того, чтобы брать на роль Папы Карло Николая Гринько в виду его слишком высокого роста (193 см). Но Леонид Нечаев наплевал на все эти протесты и взял актера на эту роль. Кстати, из-за роста актера возникали трудности и во время съемок фильма "Приключения Электроника".
7. А вот Юрий Катин-Ярцев был приглашен на роль Джузеппе практически по блату. Дело в том, что когда-то Катин-Ярцев преподавал в детской театральной школе, где учился и Леонид Нечаев. В итоге, Нечаев решил предложить роль "Сизого носа" своему учителю. Тем не менее, Юрий Катин-Ярцев настолько великолепно сыграл роль Джузеппе, что просто никаких претензий по поводу блата просто не могло быть. Да и как можно считать блатным великолепного актера и педагога?
8. Владимир Этуш, сыгравший Карабаса Барабаса, умел расположить к себе детей. Он постоянно с ними общался, рассказывая им интересные истории, а также угощал их конфетами. И когда дети узнали, что именно Этуш будет играть Карабаса Барабаса, им было сложно бояться его в кадре, ведь все они знали, что это добрейшей души человек.
9. Роль черепахи Тортиллы изначально предполагалась для Фаины Раневской, но та решила отказаться от столь интересного предложения в силу своего возраста. В итоге на эту роль пригласили Рину Зеленую.
Сама Рина Зеленая рассказывала, что эта роль давалась ей нелегко. Дело в том, что на дворе стоял ноябрь, из-за чего на улице было довольно холодно. Да еще и импровизированный плот Тортиллы из автомобильных камер мог запросто перевернуться, из-за чего актриса могла бы оказаться в холодной воде.
10. Побывал в холодной воде и сам Дима Иосифов. Из-за неустойчивости автомобильной камере, на которой он сидел, актеру пару раз пришлось прыгнуть в воду. После этого Диму тут же доставали из воды и растирали его спиртом.
11. Роль лягушат исполнили дети из секции синхронного плавания. Им было весьма нелегко, ведь детишкам приходилось нырять в холодную воду. Особенно жалко детишек было Рине Зеленой, и она даже заявила режиссеру, что если он еще раз заставит детей лезть в холодную воду, то она больше не будет сниматься в этом фильме.
12. Из всех детей актеров труднее всего приходилось Диме Иосифову. Для того, чтобы сделать из него Буратино, мальчику приходилось сидеть в кресле гримера по 1,5 часа. Более того, ему сбрили волосы и даже брови, чтобы бутафорские элементы выглядели более реалистичными.
Что касается носа, то каждый раз приходилось создавать новый длинный нос. В итоге, в общей сложности Дима успел поносить порядка 40 носов. Причем, если внимательно приглядеться и сравнить носы, то можно увидеть между ними отличия.
13. Во время съемок фильма у Тани Проценко (Мальвина) стали выпадать молочные зубы, причем сразу несколько. Естественно, снимать Мальвину беззубой было не вариант, поэтому девочку отправили к стоматологу, чтобы тот поставил ей временные фарфоровые протезы.
14. Та самая самоходная карета, на которой Карабас въезжал в город, покатился под откос, из-за чего Владимиру Этушу пришлось прыгать с нее в срочном порядке. Благо, сам актер при этом не пострадал.
15. По сюжету Дуремар не должен был врезаться в дерево во время погони, но актер Владимир Басов не справился с управлением тачкой, из-за чего влупился в дерево. Но несмотря на это, актер не вышел из образа, а комично обыграл эту ситуацию. В итоге, именно этот дубль и отправился в финальную версию фильма.
16. Все трюки в фильме (насколько это можно было назвать трюками) актеры выполняли сами, в том числе и дети. Так, например, когда Карабас-арабас разбивал кувшин в харчевне, внутри него находился сам Дима Иосифов. И так как кувшин был в единственном экземпляре, снять сцену нужно было с одного дубля. Да еще и сам кувшин нужно было разбивать как можно аккуратнее, чтобы юный актер не пострадал.
Но когда речь зашла о съемках сцены, где Буратино подвешивали за ноги, мама Димы Иосифова выступила против такого издевательства над ее сыном. Режиссер успокоил маму, что никаких подобных съемок не будет, после чего предложил актрисе сходить в магазин и купить Диме что-нибудь поесть. И пока мама ходила в магазин, съемочная группа резко отсняла сцену с подвешенным за ноги Буратино.
17. По сюжету Пьеро был влюблен в Мальвину, тогда как Мальвина не воспринимала его как своего мужчину. А вот в жизни все было наоборот. Тане Проценко очень нравился актер Столкарц, сыгравший Пьеро, но сам актер никакого внимания не обращал на девочку.
Тем не менее, актеры стали хорошими друзьями. И даже повзрослев, они продолжили свое общение и часто созваниваются друг с другом.
18. Когда хозяин Харчевни угрожал проткнуть Буратино шампуром, Диме Иосифову было действительно больно, так как актер довольно сильно нажимал на шампур. правда, юный актер стойко терпел эту боль, и лишь на третьем дубле он признался, что ему очень больно.
19. Фильм "Приключения Буратино" чуть было не отправился на полку. Дело в том, что многие были возмущены тем, что животных играют люди, и что фильм был больше похож на деревенскую постановку, нежели на профессиональное произведение. Да и многим критикам не понравилось, как вел себя Буратино, издеваясь над взрослыми людьми, в частности над Джузеппе.
Но скрипя зубами картину все таки приняли. Дело в том, что год близился к концу, а студия должна была выполнить план по выпуску фильмов.
И несмотря на все возражения критиков, фильм "Приключения", вышедший в самом начале 1976 года, вмиг обрел популярность, причем не только среди детей, но и среди взрослых.
Источник:
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Вот когда подобное читаю, думаю, он е.б.анашка совсем? Ну купят ему другое креслице, чё быковать
К сожалению Таня Проценко (Мальвина) ушла несколько лет назад.