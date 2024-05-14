В Грузии окончательно одобрили закон об иноагентах и в Тбилиси снова вспыхнули протесты

Сегодня грузинский парламент принял закон «О прозрачности внешнего влияния». Его ещё называют «законом об иноагентах». Суть документа: СМИ и некоммерческие организации, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. И ежегодно подавать финансовые декларации. За нарушение этих правил - штраф 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).

Президент страны Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит на закон вето. Однако в местном парламенте большинство у партии «Грузинская мечта» (она и была инициатором законопроекта), поэтому депутаты могут проголосовать за отмену вето. В общем, страсти там нешуточные.