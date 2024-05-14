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В Грузии окончательно одобрили закон об иноагентах и в Тбилиси снова вспыхнули протесты

В Грузии окончательно одобрили закон об иноагентах и в Тбилиси снова вспыхнули протесты

Автор:
14 мая 2024 16:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Грузия   депутаты   драка   закон   иноагенты   протесты   тбилиси   
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А президент страны уже заявила, что наложит вето. Хотя его можно обойти.

Сегодня грузинский парламент принял закон «О прозрачности внешнего влияния». Его ещё называют «законом об иноагентах». Суть документа: СМИ и некоммерческие организации, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. И ежегодно подавать финансовые декларации. За нарушение этих правил - штраф 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).

Президент страны Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит на закон вето. Однако в местном парламенте большинство у партии «Грузинская мечта» (она и была инициатором законопроекта), поэтому депутаты могут проголосовать за отмену вето. В общем, страсти там нешуточные.

Закон хотели принять ещё в прошлом году, но приостановили рассмотрение из-за массового недовольства. Сейчас с трудом одобрили. Его обсуждали примерно месяц, всё это время шли протесты.

А верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил:

Навешивание на НПО и СМИ, получающие иностранное финансирование, ярлыка «организаций, действующих в интересах иностранной державы», представляет собой серьёзную угрозу правам на свободу выражения мнений и объединений.

Когда закон только обсуждался, грузинские парламентарии спорили и лупили друг друга. Особо горячие депутаты выскакивали на трибуну и били спикера.

Сегодня тоже не обошлось без драки.

Но закон приняли и вот как на него отреагировали протестующие - они собрались перед зданием парламента.

Полиция уже неоднократно применяла слезоточивый газ и водомёты. Возможно, использует их и в ближайшее время.

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Метки: Видео   Грузия   депутаты   драка   закон   иноагенты   протесты   тбилиси   
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19  комментариев
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10k
Пётр 54 минуты назад
А чего они заскакали? Это закон, как я понял чистая калька с такого же закона с их любимой страны США...Что не так-то?
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3k
max_wheel 5 минут назад
Опять малолетние говноеды за недорого хотят продать родину. Лупить их всех, как сидоровых коз! Работайте, братья!
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2k
Инженер 9 минут назад
Когда президент враг своей страны...
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1k
Сергей С 11 минут назад
Макаки чернобровые
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3k
PbIBOK 21 минуту назад
Лихо бойцы выдёргивают ярых, и уводят куда надо. Сами дырку расковыряли-в неё и полезайте. Янукович зассал-было бы как в Грузии. Ну или несколько по-другому...
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10k
Роман Полчаса назад
ЕС уже заявили что с такими законами им ЕС не видать... походу скоро Брикс пополнится. Неужели мы увидим самостоятельную Грузию?
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16k
Ivan Полчаса назад
Иноагенты протестуют...
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37k
Юрий 39 минут назад
А простых грузинов как этот закон может касаться?

Они то чем недовольны? Или за выход 30 лари дают?
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6k
Отвратительный Мужик 39 минут назад
США и ЕС решительно осуждает принятие этого закона Грузинским правительством. Значит у Грузии появился суверенитет. Теперь ждем попыток цветной революции от США и их друзей.
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10k
Maddy8 45 минут назад
Боритесь Грузины, не дайте сделать из себя Украину.
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1k
foma 84 58 минут назад
майданидзе близко)) этим де.би.лам одного элемента снаряги не хватает - кастрюльки на на пустышку свою
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19k
Роберт Шекли Час назад
Про FARA (Foreign Agents Registration Act) комиссар ООН стыдливо умолчал
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30k
Serg2001 Час назад
А чего Нуланд с печеньками в кадр не попала?... Она стопудово там... среди протестующих против этого закона.
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18k
GROMOZEKA Час назад
Странно, а чего грузины не бастуют в США, ведь там такой закон действует 30-х годов прошлого века.
Или этодругое?
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August
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