В Грузии окончательно одобрили закон об иноагентах и в Тбилиси снова вспыхнули протесты

А президент страны уже заявила, что наложит вето. Хотя его можно обойти.
Сегодня грузинский парламент принял закон «О прозрачности внешнего влияния». Его ещё называют «законом об иноагентах». Суть документа: СМИ и некоммерческие организации, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. И ежегодно подавать финансовые декларации. За нарушение этих правил - штраф 25 тыс. лари (около $9,5 тыс.).
Президент страны Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит на закон вето. Однако в местном парламенте большинство у партии «Грузинская мечта» (она и была инициатором законопроекта), поэтому депутаты могут проголосовать за отмену вето. В общем, страсти там нешуточные.
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Закон хотели принять ещё в прошлом году, но приостановили рассмотрение из-за массового недовольства. Сейчас с трудом одобрили. Его обсуждали примерно месяц, всё это время шли протесты.
А верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил:
Навешивание на НПО и СМИ, получающие иностранное финансирование, ярлыка «организаций, действующих в интересах иностранной державы», представляет собой серьёзную угрозу правам на свободу выражения мнений и объединений.
Когда закон только обсуждался, грузинские парламентарии спорили и лупили друг друга. Особо горячие депутаты выскакивали на трибуну и били спикера.
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Сегодня тоже не обошлось без драки.
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Но закон приняли и вот как на него отреагировали протестующие - они собрались перед зданием парламента.
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Полиция уже неоднократно применяла слезоточивый газ и водомёты. Возможно, использует их и в ближайшее время.
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Они то чем недовольны? Или за выход 30 лари дают?
Или этодругое?