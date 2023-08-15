«Бейте, я вас пальцем не трону»: кандидаты в депутаты Москвы подрались на предвыборных дебатах

Они не поделили «фронт будущей работы».
В Новой Москве, в поселении Московский, устроили публичные дебаты кандидатов в муниципальные депутаты. Сошлись Борис Жорин от КПРФ (он в жилетке) и Егор Коськов от ЛДПР. Сообщают, что в этом поселении есть небольшой пруд, который каждый из кандидатов вознамерился почистить. Поделить его они так и не смогли, и Жорин стал отпихивать оппонента, а потом и вовсе обратил его в бегство.
Источник:
После этого Жорин отметил победу, вытащив из пруда кусок металла. Позже оба кандидата обвинили друг друга «в провокациях» и добавили, что выводы будут делать избиратели.
Источник:
- Суд вынес приговор трём дагестанцам, избившим москвича в столичном метро
- Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку
- Подросток заступился за девочек и подрался с обозвавшим их "шлюхами"
- Посетительницы московского магазина подрались из-за последних экземпляров книги о мужчинах
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских