«Бейте, я вас пальцем не трону»: кандидаты в депутаты Москвы подрались на предвыборных дебатах

В Новой Москве, в поселении Московский, устроили публичные дебаты кандидатов в муниципальные депутаты. Сошлись Борис Жорин от КПРФ (он в жилетке) и Егор Коськов от ЛДПР. Сообщают, что в этом поселении есть небольшой пруд, который каждый из кандидатов вознамерился почистить. Поделить его они так и не смогли, и Жорин стал отпихивать оппонента, а потом и вовсе обратил его в бегство.