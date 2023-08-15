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«Бейте, я вас пальцем не трону»: кандидаты в депутаты Москвы подрались на предвыборных дебатах

«Бейте, я вас пальцем не трону»: кандидаты в депутаты Москвы подрались на предвыборных дебатах

Автор:
15 августа 2023 16:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   выборы   депутаты   драка   кандидаты   
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Они не поделили «фронт будущей работы».

В Новой Москве, в поселении Московский, устроили публичные дебаты кандидатов в муниципальные депутаты. Сошлись Борис Жорин от КПРФ (он в жилетке) и Егор Коськов от ЛДПР. Сообщают, что в этом поселении есть небольшой пруд, который каждый из кандидатов вознамерился почистить. Поделить его они так и не смогли, и Жорин стал отпихивать оппонента, а потом и вовсе обратил его в бегство.

После этого Жорин отметил победу, вытащив из пруда кусок металла. Позже оба кандидата обвинили друг друга «в провокациях» и добавили, что выводы будут делать избиратели.

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Метки: Видео   Москва   выборы   депутаты   драка   кандидаты   
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9  комментариев
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4k
Parus59 Час назад
глядя на эти организмы лишний раз убеждаюсь, что институт депутатов себя полностью дискредитировал, пора прикрывать эти свинокомплексы с халявной кормушкой.
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5k
Sanar 15 минут назад
Ну тут как бы костюм пытался реально на показуху трудиться, есть в источнике телеге, даже что-то отбрехивался, рубаха так просто провокатор, в целом оба петушары, я болел за костюма, навалял бы он жиробасу, но увы шоу и только.
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835
Gennadij Полчаса назад
А у избирателей есть другие кондидаты ?
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599
ruslan d Час назад
Элита ...
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29k
Serg2001 Час назад
В нашей деревне мужики с такими же просветленными лицами скотный двор сторожили... Правда и одеты были соответственно. Не как эти клоуны...)
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28k
Lehoia Час назад
Чистить пруд они пришли, в костюмчиках от бриони. Клоуны и показушники.
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100
Собака У Попа Час назад
Естественный отбор. Драка свиней за кормушку.
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