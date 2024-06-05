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В поп-ММА запретят соперникам оскорблять друг друга на законодательном уровне

В поп-ММА запретят соперникам оскорблять друг друга на законодательном уровне

Автор:
05 июня 2024 19:57
Сообщество : Спорт
Метки: бои   боксёр   закон   лебедев   мма   оскорбления   трешток   
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Трешток хотят запретить.

Денис Лебедев, российский боксёр, в разговоре с журналистами Mash заявил, что трешток могут запретить на законодательном уровне.

«Единственное, что я не приветствую в [поп-ММА] – это трэшток. Не приветствую, когда бойцы поливают друг друга грязью. Госдума уже обсуждает запрет на официальном уровне. Нужно запретить спортсменам поливать друг друга грязью», – заявил бывший чемпион мира по боксу.

Также Лебедев рассказал, почему абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) отказался от боя с Лебедевым. По его мнению, виной всему трусость - Усик не захотел себе добавлять поражение к 22 победам.

Если вы не знаете, то трешток - это высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия. Это очень популярный ритуал у бойцов ММА.

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Метки: бои   боксёр   закон   лебедев   мма   оскорбления   трешток   
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5  комментариев
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287
Бывалый Трус Час назад
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524
jeka Полчаса назад
А может пойти дальше и запретить мма в россии как класс?
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493
Радист jeka Полчаса назад
100%
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2k
Веселый Пук 36 минут назад
Эта херня только для дебилов.
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11k
sedoisever Час назад
Так в поп-ММА, это основное действие. Остальное вторично. )
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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