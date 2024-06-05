В поп-ММА запретят соперникам оскорблять друг друга на законодательном уровне

Трешток хотят запретить.
Денис Лебедев, российский боксёр, в разговоре с журналистами Mash заявил, что трешток могут запретить на законодательном уровне.
«Единственное, что я не приветствую в [поп-ММА] – это трэшток. Не приветствую, когда бойцы поливают друг друга грязью. Госдума уже обсуждает запрет на официальном уровне. Нужно запретить спортсменам поливать друг друга грязью», – заявил бывший чемпион мира по боксу.
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Также Лебедев рассказал, почему абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0) отказался от боя с Лебедевым. По его мнению, виной всему трусость - Усик не захотел себе добавлять поражение к 22 победам.
Если вы не знаете, то трешток - это высказывания в адрес соперника, чаще оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия. Это очень популярный ритуал у бойцов ММА.
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