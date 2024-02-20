В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе

По сути, их лишили львиной доли денег из России.
15 февраля в Госдуму внесли законопроект № 553750-8. Он запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов. В их соцсетях, на сайтах - на любых площадках. Также запрещается рекламировать их ресурсы.
Как заявил спикер Думы Вячеслав Володин, лишь за 2023 год более 200 российских компаний и физлиц разместили рекламу у иноагентов.
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А депутат Михаил Делягин по такому случаю напомнил об иноагенте Юрии Дуде*.
Дудь - это классика. У нас нет примеров пропаганды, которая может сравниться с Дудём по эффективности для молодёжи. Эта пропаганда должна быть остановлена.
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Не секрет, что у большинство уехавших граждан, в том числе и иноагенты, получают большую часть заработка из России. Как сообщил Вячеслав Володин:
Это сотни миллионов рублей. Это необходимо пресечь.
Вскоре новый закон вступит в силу и иноагенты больше таких сумм не получат.
*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ.
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У молодежи по-любому должен быть кумир, не эти - придут другие... дайте им пример сейчас, развивайте эту тему, воспитывайте молодежь. Одного сериала недостаточно! )
Геморрой выскочит.
И пейте бром.
А подход не нравится не смотрите это супер.
Тогда встаньте на Красной площади у мавзолея и начни др-чить, а менты подойдут так и скажи не нравится не смотрите.
Так что на твоем понятном языке: