В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе

15 февраля в Госдуму внесли законопроект № 553750-8. Он запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов. В их соцсетях, на сайтах - на любых площадках. Также запрещается рекламировать их ресурсы.

Как заявил спикер Думы Вячеслав Володин, лишь за 2023 год более 200 российских компаний и физлиц разместили рекламу у иноагентов.