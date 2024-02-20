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В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе

В России приняли закон об иноагентах и запретили им зарабатывать на рекламе

Автор:
20 февраля 2024 15:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Юрий Дудь   депутат   закон   иноагенты   михаил делягин   
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По сути, их лишили львиной доли денег из России.

15 февраля в Госдуму внесли законопроект № 553750-8. Он запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу у иноагентов. В их соцсетях, на сайтах - на любых площадках. Также запрещается рекламировать их ресурсы.

Как заявил спикер Думы Вячеслав Володин, лишь за 2023 год более 200 российских компаний и физлиц разместили рекламу у иноагентов.

Принятие закона остановит эту практику. За нарушение запрета будет грозить наказание до двух лет лишения свободы, - добавил парламентарий.

Сегодня закон приняли в первом чтении. Проголосовали единогласно, воздержавшихся не было.

А депутат Михаил Делягин по такому случаю напомнил об иноагенте Юрии Дуде*.

Дудь - это классика. У нас нет примеров пропаганды, которая может сравниться с Дудём по эффективности для молодёжи. Эта пропаганда должна быть остановлена.

Не секрет, что у большинство уехавших граждан, в том числе и иноагенты, получают большую часть заработка из России. Как сообщил Вячеслав Володин:

Это сотни миллионов рублей. Это необходимо пресечь.

Вскоре новый закон вступит в силу и иноагенты больше таких сумм не получат.

*Юрий Дудь признан иноагентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   Юрий Дудь   депутат   закон   иноагенты   михаил делягин   
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23  комментария
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7k
klop 2 часа назад
Как обычно запоздалый закон.
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10k
Trenzel2003 24 минуты назад
Лучше поздно, чем никогда. но господа татупеды, нужно работать на опережение. Сколько эти паразиты уже успели грубо говоря украсть в России денег?
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85
Петр Петров 40 минут назад
Поддерживаем, однозначно!!!
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4k
grigorenko vladislav 42 минуты назад
"Львиная доля" - классическое выражение, спору нет. Но к этим людям больше бы подошло выражение "крысиная доля".
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15k
ron 48 минут назад
Что-то предложат молодежи на замену?
У молодежи по-любому должен быть кумир, не эти - придут другие... дайте им пример сейчас, развивайте эту тему, воспитывайте молодежь. Одного сериала недостаточно! )
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62k
Андрей 50 минут назад
Сейчас взвоют. Аудитория у них российская, поэтому иностранным конторам без представительства в России они просто не интересны, а отечественным нельзя. Так что останется жить только на гранты, за которыми уже очередь.
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197
Иван Иванов Час назад
СССР поступал проще- лишение гражданства и конфискация имущества. И гуляй,Вася. Хватит куколдить уже.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Нашим бы все время что-то запрещать... Сделайте им налог 90% и пускай зарабатывают, сколько влезет.
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1k
Злодей 2 часа назад
Варламова то хоть подрезали? Тоже дичь всякую снимает.
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