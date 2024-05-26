«Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна должна воссоединиться с Абхазией и Осетией

Такой месседж прокомментировали и в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал:

Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства, и чтобы все были живы, здоровы и богаты. И жить в дружбе и любви. И чтобы не было никаких террористов, чтобы никто не развязывал конфликтов, не создавал провокаций. Грузины всегда жили в большой дружбе с русским народом. Я думаю, это надо всё поддерживать и восстанавливать.

Если в рамках такого, то я бы, наверное, поддержал бы. Чтобы можно было спокойно прилетать в Грузию, Абхазию, чтобы можно было покататься на лыжах в Карпатах, приехать в Одессу спокойно, и чтобы одесситы приезжали в Крым, и чтобы все наши народы встречались где-нибудь в Ялте.