«Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна должна воссоединиться с Абхазией и Осетией

Он уточнил, что такое объединение может быть и в рамках СНГ.
Премьер-министр Грузии заявил:
Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами.
Такой месседж прокомментировали и в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал:
Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства, и чтобы все были живы, здоровы и богаты. И жить в дружбе и любви. И чтобы не было никаких террористов, чтобы никто не развязывал конфликтов, не создавал провокаций. Грузины всегда жили в большой дружбе с русским народом. Я думаю, это надо всё поддерживать и восстанавливать.
Если в рамках такого, то я бы, наверное, поддержал бы. Чтобы можно было спокойно прилетать в Грузию, Абхазию, чтобы можно было покататься на лыжах в Карпатах, приехать в Одессу спокойно, и чтобы одесситы приезжали в Крым, и чтобы все наши народы встречались где-нибудь в Ялте.
Сыр-бор в Грузии разгорелся из-за закона об иноагентах. Местный парламент его одобрил, а оппозиция вывела людей на улицу.
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P.S. Хочется так же спросить - те страны с которыми он так хочет воссоединиться, тоже желают этого или это такая игра в одни ворота?
То, что сейчас вытворяют постсоветские государства, абсолютно противоречит тем стандартам ДО СССР.
"Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году", - написал Кобахидзе в соцсети X.
Автор ты что-то попутал когда штамповал свой пост.