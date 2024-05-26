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«Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна должна воссоединиться с Абхазией и Осетией

«Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна должна воссоединиться с Абхазией и Осетией

Автор:
26 мая 2024 18:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Госдума   Грузия   депутат   иноагенты   пардамент   
597
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Он уточнил, что такое объединение может быть и в рамках СНГ.

Премьер-министр Грузии заявил:

Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединённой и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сёстрами.

Такой месседж прокомментировали и в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал:

Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства, и чтобы все были живы, здоровы и богаты. И жить в дружбе и любви. И чтобы не было никаких террористов, чтобы никто не развязывал конфликтов, не создавал провокаций. Грузины всегда жили в большой дружбе с русским народом. Я думаю, это надо всё поддерживать и восстанавливать.

Если в рамках такого, то я бы, наверное, поддержал бы. Чтобы можно было спокойно прилетать в Грузию, Абхазию, чтобы можно было покататься на лыжах в Карпатах, приехать в Одессу спокойно, и чтобы одесситы приезжали в Крым, и чтобы все наши народы встречались где-нибудь в Ялте.

Сыр-бор в Грузии разгорелся из-за закона об  иноагентах. Местный парламент его одобрил, а оппозиция вывела людей на улицу.

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Метки: Видео   Госдума   Грузия   депутат   иноагенты   пардамент   
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11  комментариев
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15k
Владимир 17 минут назад
Уже вроде пытались в 92 с Абхазией, и в 2008 с Осетией. Объеденители херовы.
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4k
Алекс Лом 5 минут назад
Сначала уничтожить физически осетин хотели и абхазов а теперь мечта объединиться с ними . что-то биполярочкой пахнуло.
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136
Corkscrew 7 минут назад
Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Что-то мне подсказывает, что т. н. партнеры и благодетели Грузии на западе,за подобные высказывания могут и санкции ввести, да и покушение на инакомыслящих организовать, причем руками самих же грузин из числа промытомозглых или проплаченных.

P.S. Хочется так же спросить - те страны с которыми он так хочет воссоединиться, тоже желают этого или это такая игра в одни ворота?
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5k
Fishki_surfer 8 минут назад
"Четвертый сон Веры Павловны"
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3k
Звёздный странник 17 минут назад
Я поддерживаю министра, но только в том плане, чтобы присоединённые республики также держали советскую планку в качестве пользы во всём: благоустройство, прогресс и дружба.
То, что сейчас вытворяют постсоветские государства, абсолютно противоречит тем стандартам ДО СССР.
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6k
klop 18 минут назад
Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Евросоюза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Объединенная и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году", - написал Кобахидзе в соцсети X.

Автор ты что-то попутал когда штамповал свой пост.
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1k
Сид Полчаса назад
Да кто бы против был. Вливайтесь к нам вместе с абхазами и заживём как прежде.
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
нужен тост
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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