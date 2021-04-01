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Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера

Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера (5 фото)

Автор:
01 апреля 2021 11:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   грузия   отель   познер   протесты   тбилиси   
1510
5

Когда-то российский журналист имел неосторожность усомниться в территориальной целостности Грузии. И ему это припомнили.

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Метки: видео   грузия   отель   познер   протесты   тбилиси   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
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Сергей 3 минуты назад
А чтоб было еслибы это был бесноватый соловьев-шапиро!
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824
Дмитрий 45 минут назад
А я бы его и из России выгнал..
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129
Племянник Путина Час назад
грузия это там где мандарины?
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1k
ss202 Племянник Путина Полчаса назад
где грузины
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1k
lafonten Час назад
Странно, он же въехал в Грузию по американскому паспорту...
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3k
Мистер Фикс Час назад
Думал, за 13 лет забыли?
Как в грузинском анекдоте:

В маленькой деревне в горной местности один мужчина работал тамадой на свадьбах. В одну из свадеб во время торжественного мероприятия тамоде очень захотелось пукнуть. Он и решил что во время выстрела из своего шуточного пистолета он под шум выстрела незаметно пукнет. Он достал пистолет и сказал влюбленным после выстрела все кричим горько и жених с невестой должны целоваться. Тамада достал пистолет, нажал на курок. Но выстрел не прозвучал, а все гости услышали лишь смачный пук тамады, и громко расссмеялись. Тамаде стало так стыдно что он решил уйти на 20 лет в горы и жить один. Он так и сделал: ушёл жить в гор. Через 20 лет тамада решил вернуться в деревню. Спустился в с гор и по пути к своему дому встретил 10 летнего мальчик и спросил у него: НУ что нового в деревне твориться у вас ? Мальчик ответил: Да ничего, как один тамада пукнул на свадьбе 20 лет назад, так больше ничего нового и не произошло.
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28
Михайло Потапыч Час назад
Хоть кто-то этому старому сексоту сказал, что о нем думает.
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6k
Влад Час назад
срать на этого приспособленца!
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9k
K7OO Час назад
Ему же говорили, что демократия - это вам не лобио кушать. Вот и получил тухлые яйца вместо лобио. Все по чесноку. Следующую днюху пусть едет отмечать на Украину, там тоже много демократических папуасов.
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−21
MC 2 часа назад
Этого Познера и в России также гонять нужно!
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12k
Serg2001 2 часа назад
А по-русски то писать не разучились!... )
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5k
Leo Sun Serg2001 51 минуту назад
Ещё и так красиво!)
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Блин! Ну нигде это трепло не нужно!
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119k
arek14 2 часа назад
Это ж надо прожить жизнь так, чтобы когда тебе стукнуло 87, тебя забросали тухлыми яйцами и выгнали из страны, куда ты приехал отметить день рождения.
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3k
panama 2 часа назад
С днём рождения))) пхаха
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1k
Broscan 2 часа назад
Да за шо? Он же и вашим и нашим!
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29k
KiploksAKS 2 часа назад
А русские не протестуют против его возвращения?
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8k
MakDag 2 часа назад
Это что же за дерьмо такое, если его даже канализация не принимает?
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6k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
А можно его и в Россию не пускать?
Пусть едет в светозарный край...
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151k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Русофоб либеройдный, оскорбляющий православных(Грузия), думал наверно, его там сейчас ХИНКАЛИ СОЛЬЮ будут встречать у трапа самолета?))
(как он кстати до Грузии добрался, рейсов же нет вроде?))
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1k
GUSAR ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Если бы он был русофобом, то его передачу не показывали бы по центральному федеральному телеканалу!
Это всё шоу.
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151k
☭Cheкаво☭ GUSAR 2 часа назад
У нас все ходы записаны(с)
https://yandex.ru/images/search?text=картинки русофобские высказывания познера&stype=image&lr=65&source=wizhttps://yandex.ru/images/search?text=картинки русофобские высказывания познера&stype=image&lr=65&source=wiz

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GUSAR ☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Я же говорю, всё это шоу для быдла!
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151k
☭Cheкаво☭ GUSAR 2 часа назад
пусть он едет нахер с такими ШОУ, целую страну оскорблять, а мы должны ему аплодировать что ли за это.
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2k
Outcast GUSAR Час назад
Открой глаза там все русофобы как и в думе с правительством. Шоу это их патриотизм.
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