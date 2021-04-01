Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера

Когда-то российский журналист имел неосторожность усомниться в территориальной целостности Грузии. И ему это припомнили.
Который
год месяц Грузию лихорадит от политической нестабильности. Оппозиция использует ничтожнейшие поводы, чтобы устроить очередной протест. И вот под руку подвернулся журналист Владимир Познер, который приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать свое 87-летие.
Впрочем, повод может и не ничтожный. Грузинская душа - потемки. Но их злопамятность все же впечатляет. Все дело в том, что представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вспомнили, как российский журналист в 2008 году (!) в одном из интервью усомнился в том, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь станут частью Грузии.
Вот эта цитата: «Наверное, что все, что после этого, слово «никогда» я не люблю, но представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно. И собственно говоря, я ко всему этому отношусь плохо. Ко всей этой ситуации. Она крайне неприятная. Но я полагаю, что с точки зрения русской государственности и политики России, это поступок правильный. Да, надо было признать их».
Несколько десятков протестующих собрались у гостиницы Romms, в которой остановился Познер и требовали, чтобы он покинул страну. По мнению недовольных граждан, людям, не признающим территориальную целостность Грузии в стране делать нечего.
Гостиницу защищают сотрудники патрульной полиции, но это не помешало активистам отключить в ней свет, закидать главный вход яйцами и написать на асфальте под окнами: "Вон из Грузии!"
К счастью, до Владимира Познера не дотянулись. Он сообщает, что с ним все хорошо. День рождения у него уже сегодня - 1-го апреля. Он планировал покинуть Грузию третьего числа, но судя по всему, сделать это придется на день-два раньше. Гостиницу Romms ему пришлось покинуть.
День рождения - грустный праздник...
UPD: только что прошла информация, что Познера оштрафовали на 600 долларов за нарушение карантинных мер. Также были оштрафованы еще 30 человек, с которыми журналист приехал в Грузию, и гостиница, которая пренебрегла действующим запретом на массовые мероприятия. По информации российских изданий, Познер уже находится на территории России.
Источник:
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Как в грузинском анекдоте:
В маленькой деревне в горной местности один мужчина работал тамадой на свадьбах. В одну из свадеб во время торжественного мероприятия тамоде очень захотелось пукнуть. Он и решил что во время выстрела из своего шуточного пистолета он под шум выстрела незаметно пукнет. Он достал пистолет и сказал влюбленным после выстрела все кричим горько и жених с невестой должны целоваться. Тамада достал пистолет, нажал на курок. Но выстрел не прозвучал, а все гости услышали лишь смачный пук тамады, и громко расссмеялись. Тамаде стало так стыдно что он решил уйти на 20 лет в горы и жить один. Он так и сделал: ушёл жить в гор. Через 20 лет тамада решил вернуться в деревню. Спустился в с гор и по пути к своему дому встретил 10 летнего мальчик и спросил у него: НУ что нового в деревне твориться у вас ? Мальчик ответил: Да ничего, как один тамада пукнул на свадьбе 20 лет назад, так больше ничего нового и не произошло.
Пусть едет в светозарный край...
(как он кстати до Грузии добрался, рейсов же нет вроде?))
Это всё шоу.
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