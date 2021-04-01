Грузины устроили протесты из-за приезда Владимира Познера

Который год месяц Грузию лихорадит от политической нестабильности. Оппозиция использует ничтожнейшие поводы, чтобы устроить очередной протест. И вот под руку подвернулся журналист Владимир Познер, который приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать свое 87-летие.





Впрочем, повод может и не ничтожный. Грузинская душа - потемки. Но их злопамятность все же впечатляет. Все дело в том, что представители оппозиционных партий и неправительственных организаций вспомнили, как российский журналист в 2008 году (!) в одном из интервью усомнился в том, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь станут частью Грузии.





Вот эта цитата: «Наверное, что все, что после этого, слово «никогда» я не люблю, но представить себе, что Абхазия и Южная Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно. И собственно говоря, я ко всему этому отношусь плохо. Ко всей этой ситуации. Она крайне неприятная. Но я полагаю, что с точки зрения русской государственности и политики России, это поступок правильный. Да, надо было признать их».