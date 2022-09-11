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GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией

GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией

Автор:
11 сентября 2022 08:01
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   Погоня   авария   авто   видео   дтп   медосвидетельствование   омск   полиция   угон авто   
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Угонщик ранее попал в аварию, и когда на место ДТП приехали инспекторы, он решил удрать от разборок на их авто.

В Омске порой случаются занятные истории. Эта как раз из разряда "нарочно не придумаешь". 9 сентября в деревне Калиновка произошло ДТП, в результате которого ВАЗ-210740 опрокинулся на крышу. На место аварии приехал экипаж ДПС, и водитель отечественного авто - кстати, пьяный и лишенный водительских прав - решил, что ему пора удалиться. 34-летний товарищ прямо во время оформления протокола умудрился сесть за руль патрульной машины и угнал её.


За ним бросились в погоню, и дальнейшее напоминало сцену из игры GTA: омич рискованно уходил от преследования, и в конце концов врезался в столб. Но не сдался. Вышел на дорогу и попытался угнать еще один автомобиль - правда, безуспешно. После этого, видимо, запал лихача поугас - тут-то его и догнали доблестные стражи порядка.





Во втором видео, снятом в догоняющей машине, можно увидеть детали погони. Судя по всему, инспектор ДПС сел в другой автомобиль — предположительно, принадлежащий местному депутату. На видео он докладывает по рации: «Я с депутатом. Сел в его машину и пустился в погоню!».


Слышно, что рядом сидящая женщина просит «не гнать», на что водитель эмоционально отвечает: «Я не гоню! Там турбо! Он от нас уедет в два счета». Инспектор постоянно докладыват обстановку, сообщая, что угонщик «виляет» и создает опасность на дороге.


В конце концов задержанный омич от медосвитетельствования отказался. Как сообщает местная пресса, "в отношении него составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ". Покуролесил мужичок знатно, собрав в общей сложности 23 административных материала за нарушение ПДД.


Кстати, в соцсетях, обсудив этот случай, уверены, что попадет не только лихачу.


Впрочем, угонщик уже имеет проблемы с законом. 34-летний Константин Бесков еще до всей этой ГТА-истории находился под следствием - в отношении него расследуется дело за совершение грабежа. Как сообщают СМИ, ранее он уже был судим "за кражи, мошенничество, оборот наркотических средств, а также за неправомерное завладение автомобилем". Так что к приключениям ему не привыкать.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Погоня   авария   авто   видео   дтп   медосвидетельствование   омск   полиция   угон авто   
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14  комментариев
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12k
Кыся 3 часа назад
Какой замечательный человек, полкодекса собрал и на свободе...
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8k
Александр Час назад

Ссылка www.youtube.com
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24k
Сергей Алексеевич Час назад
Вот скажите мне, зачем обществу этот биомусор?
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1k
SHAGREEN Час назад
"GTA" закончился, начался " Prison break".
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11k
кот базилий 2 часа назад
такое в Москве было лет пять назад, прямо на Садовом.
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6k
newegg 2 часа назад
Выплатить мужику премию за проведение внеплановых учений и выявление слабых мест в подготовке.
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34k
Aleks 2 часа назад
Администативка за угон полицейского авто???
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Скоро в Омске. Мне нужна твоя одежда и мотоцикл.
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32k
ACU900 3 часа назад
Вот идиот, на патрульной машине решил сбежать. Надо было ему в метро сесть (я слышал что в Омске самое быстрое метро в мире), тогда бы точно у него получилось :)

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3k
Master Bo 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Ksenia2 3 часа назад
А весело живут в Омске, однако.
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