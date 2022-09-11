GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией

В Омске порой случаются занятные истории. Эта как раз из разряда "нарочно не придумаешь". 9 сентября в деревне Калиновка произошло ДТП, в результате которого ВАЗ-210740 опрокинулся на крышу. На место аварии приехал экипаж ДПС, и водитель отечественного авто - кстати, пьяный и лишенный водительских прав - решил, что ему пора удалиться. 34-летний товарищ прямо во время оформления протокола умудрился сесть за руль патрульной машины и угнал её.

За ним бросились в погоню, и дальнейшее напоминало сцену из игры GTA: омич рискованно уходил от преследования, и в конце концов врезался в столб. Но не сдался. Вышел на дорогу и попытался угнать еще один автомобиль - правда, безуспешно. После этого, видимо, запал лихача поугас - тут-то его и догнали доблестные стражи порядка.