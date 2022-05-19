Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией

Когда два водителя решают, кто из них прав, а кто виноват - жди беды. Владельцы «ВАЗ-2107» и Hyundai не хотели уступать друг другу дорогу и решили разобраться.
Вчера, 18 мая, в подмосковном Жуковском спор двух водителей авто завершился трагедией. А все началось банально - из-за незнания правил дорожного движения и ослиного упрямства.
Как сообщают источники, знакомые с причиной конфликта, около 14 часов из двора дома №7 выехало отечественное авто. В то же время со стороны улицы Левченко от дома №4 ехал черный Hyundai, водитель которого должен был уступить дорогу ВАЗ-2107, но почему-то этого не сделал.
Когда две машины едва не столкнулись, их владельцы пришли в ярость. Негодование одного водителя вполне понятно - ему не уступили дорогу. Претензии другого в этой сиуации выглядят странными. Тем не менее, владелец "Хендай" отчего-то не захотел завершить конфликт и от слов перешел к делу.
Источник:
Мужчина резко ударил своего оппонента в лицо и тот, будучи старше и тяжелее своего визави, упал навзничь, ударившись о землю. Из носа пострадавшего тут же пошла кровь,и, как сообщают очевидцы, буквально за пару минут он посинел. Прибывшие на место трагедии медики не смогли помочь пострадавшему и констатировали его смерть.
Агрессивный водитель скрываться не стал, дождался стражей порядка. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.
Владельцу Hyundai может быть выдвинуто обвинение в «убийстве по неосторожности».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Люберцах грабитель вскрыл банкомат с 14 миллионами рублей, но украл лишь пустой кассоприемник
- Сын главы Росимущества устроил в Москве ДТП и сбежал с места аварии
- В Тюмени пьяный замначальника СК насмерть сбил двух дорожных рабочих
- Мгновенная карма: воришка, удирая на украденном велосипеде в Раменском, врезался в шлагбаум
- Кортеж Пашиняна насмерть сбил беременную армянку. Ереванцы требуют отставки премьер-министра
Пустая вспышка ярости привела к трагедии.
Он умышленно его ударил!
По неосторожности, если бы он проходя мимо, случайно задел его плечом и уронил.
----------------
может убийство по неосторожности, но причинение телесных повреждений умышленное
---------------
у него машина круче
Как можно притянуть сюда нокаут с ожидаемым падением оппонента , затылком на асфальт?