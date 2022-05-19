Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией

Вчера, 18 мая, в подмосковном Жуковском спор двух водителей авто завершился трагедией. А все началось банально - из-за незнания правил дорожного движения и ослиного упрямства.

Как сообщают источники, знакомые с причиной конфликта, около 14 часов из двора дома №7 выехало отечественное авто. В то же время со стороны улицы Левченко от дома №4 ехал черный Hyundai, водитель которого должен был уступить дорогу ВАЗ-2107, но почему-то этого не сделал.

Когда две машины едва не столкнулись, их владельцы пришли в ярость. Негодование одного водителя вполне понятно - ему не уступили дорогу. Претензии другого в этой сиуации выглядят странными. Тем не менее, владелец "Хендай" отчего-то не захотел завершить конфликт и от слов перешел к делу.