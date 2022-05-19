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Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией

Не уступил дорогу и решил выяснить отношения: конфликт водителей в Жуковском закончился трагедией

Автор:
19 мая 2022 10:08
Сообщество : Аварии
Метки: Жуковский   авария   автохам   видео   дорожный конфликт   дтп   не уступил дорогу   новости Подмосковья   полиция   смерть   
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Когда два водителя решают, кто из них прав, а кто виноват - жди беды. Владельцы «ВАЗ-2107» и Hyundai не хотели уступать друг другу дорогу и решили разобраться.

Вчера, 18 мая, в подмосковном Жуковском спор двух водителей авто завершился трагедией. А все началось банально - из-за незнания правил дорожного движения и ослиного упрямства.

Как сообщают источники, знакомые с причиной конфликта, около 14 часов из двора дома №7 выехало отечественное авто. В то же время со стороны улицы Левченко от дома №4 ехал черный Hyundai, водитель которого должен был уступить дорогу ВАЗ-2107, но почему-то этого не сделал.

Когда две машины едва не столкнулись, их владельцы пришли в ярость. Негодование одного водителя вполне понятно - ему не уступили дорогу. Претензии другого в этой сиуации выглядят странными. Тем не менее, владелец "Хендай" отчего-то не захотел завершить конфликт и от слов перешел к делу.



Мужчина резко ударил своего оппонента в лицо и тот, будучи старше и тяжелее своего визави, упал навзничь, ударившись о землю. Из носа пострадавшего тут же пошла кровь,и, как сообщают очевидцы, буквально за пару минут он посинел. Прибывшие на место трагедии медики не смогли помочь пострадавшему и констатировали его смерть.


Агрессивный водитель скрываться не стал, дождался стражей порядка. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.


Владельцу Hyundai может быть выдвинуто обвинение в «убийстве по неосторожности».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жуковский   авария   автохам   видео   дорожный конфликт   дтп   не уступил дорогу   новости Подмосковья   полиция   смерть   
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20  комментариев
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38k
kalinser 52 минуты назад
Давно говорю,что за разборки на дорогах нужно лишать прав и ставить на учет в дурку!
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955
GROMOZEKA 5 минут назад
Почему то у меня твердая уверенность, что если бы водила хендая был без бабы, то дело бы ограничилось только разговорами
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955
GROMOZEKA 6 минут назад
На ровном месте с пола статью себе поднял
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8k
Ntvl 15 минут назад
у меня всё
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13k
Паша Эмильевич Полчаса назад
Вот так, на пустом месте один превратился в убийцу, а второй погиб... И удар был совсем не сильный...
Пустая вспышка ярости привела к трагедии.
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6k
sumrаknn 41 минуту назад
может быть?
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24
WORLD 42 минуты назад
Убийство по неосторожности?
Он умышленно его ударил!

По неосторожности, если бы он проходя мимо, случайно задел его плечом и уронил.
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10k
Мистер Фикс 45 минут назад
И правил не знает, и борзый без меры... теперь будет локти кусать. На ровном месте поднял себе срок и угробил человека...
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29
eutace 45 минут назад
Владельцу Hyundai может быть выдвинуто обвинение в «убийстве по неосторожности».
----------------
может убийство по неосторожности, но причинение телесных повреждений умышленное
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6k
ron 46 минут назад
А почему "по неосторожности"? Неосторожно ударил?
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29
eutace 46 минут назад
Претензии другого в этой ситуации выглядят странными.
---------------
у него машина круче
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27k
Vazari 47 минут назад
Какая иезуитская статья "убийство по неосторожности". Читаем:"действие или бездействие, объективно повлёкшее за собой смерть другого человека, но совершённое не умышленно, а в результате неосторожности".
Как можно притянуть сюда нокаут с ожидаемым падением оппонента , затылком на асфальт?
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15k
куджо 47 минут назад
на ровном месте убил, урод...
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79
александр к 48 минут назад
Теперь лет пять, как минимум, будет учить ПДД.
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4k
Egoro 51 минуту назад
Достали с этим убийством по неосторожности. Классическая 111 ч.4 УК.
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