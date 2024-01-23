«Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил уголовное дело после опасных гонок по Москве с участием автоблогера Гаджиева

Он устроил ночной стритрейсинг и в дело вмешались полицейские.
Автоблогер Гаджи Гаджиев выехал на улицы ночной Москвы вместе с компанией таких же лихачей. Чтобы снять «хайповый» видос, они устроили настоящие гонки: опасно маневрировали в потоке, подрезали авто. Настоящие шашки, только с возможным ДТП, а то и с летальным исходом.
Гаджиев в это время сидел рядом с водителем и выкрикивал: «Пожалуйста, стой! По-братски!»
Их остановили сотрудники полиции, блогер поулыбался и попросил прощения. В итоге всё ограничилось только устным внушением. И парни помчались дальше. «Наваливали боком», разгонялись почти до 200 км/час, а их товарищи из соседнего авто говорили, что у них летняя резина, поэтому им «не страшно разгоняться, а страшно тормозить». Что могут устроить массовую аварию и покалечить людей - видимо, было не страшно
Видео обрывается на моменте, когда горе-экстремалы рулят в самом центре столицы.
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Позже автоблогер назвал ролик «Жёсткие шашки по Москве!» и выложил в сеть. Естественно, его посмотрели силовики. И вместо популярности и просмотров, любитель хайпа стал фигурантом уголовного дела.
По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», - сообщили в МВД.
Сейчас силовики устанавливают личности приятелей блогера. Это будет несложно - все они засветились на камеру.
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тут просто неудачная попытка убить водителей вокруг. на видео.
Выделываются они так, на большее интеллекта не хватает.
Нищеброды они, нормальные люди ездят в специально отведенных и оборудованных местах.
Но за такие покатушки деньги надо платить.
А у детей гор денег на это нет.