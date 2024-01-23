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«Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил уголовное дело после опасных гонок по Москве с участием автоблогера Гаджиева

«Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил уголовное дело после опасных гонок по Москве с участием автоблогера Гаджиева

Автор:
23 января 2024 15:40
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Гаджи Гаджиев   ДТП   Москва   автоблогер   гонки   полиция   шашки   
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Он устроил ночной стритрейсинг и в дело вмешались полицейские.

Автоблогер Гаджи Гаджиев выехал на улицы ночной Москвы вместе с компанией таких же лихачей. Чтобы снять «хайповый» видос, они устроили настоящие гонки: опасно маневрировали в потоке, подрезали авто. Настоящие шашки, только с возможным ДТП, а то и с летальным исходом.

Гаджиев в это время сидел рядом с водителем и выкрикивал: «Пожалуйста, стой! По-братски!»

Их остановили сотрудники полиции, блогер поулыбался и попросил прощения. В итоге всё ограничилось только устным внушением. И парни помчались дальше. «Наваливали боком», разгонялись почти до 200 км/час, а их товарищи из соседнего авто говорили, что у них летняя резина, поэтому им «не страшно разгоняться, а страшно тормозить». Что могут устроить массовую аварию и покалечить людей - видимо, было не страшно

Видео обрывается на моменте, когда горе-экстремалы рулят в самом центре столицы.

Позже автоблогер назвал ролик «Жёсткие шашки по Москве!» и выложил в сеть. Естественно, его посмотрели силовики. И вместо популярности и просмотров, любитель хайпа стал фигурантом уголовного дела.

По данному факту Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», - сообщили в МВД.

Сейчас силовики устанавливают личности приятелей блогера. Это будет несложно - все они засветились на камеру.

Источник:

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Метки: Видео   Гаджи Гаджиев   ДТП   Москва   автоблогер   гонки   полиция   шашки   
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19  комментариев
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50k
Элек Мек Час назад
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151
ilya Минуту назад
Снова дерево, а ментов их отпустивших к ответу, с их руководством!
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18k
banzai7 2 минуты назад
К этим детям гор у меня вопросов нет, им просто бесполезно задавать вопросы. У меня вопросы к сотрудникам ГИБДД.
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34k
Юр21 3 минуты назад
Эти то понятно, зажравшиеся джигиты, а вот ту сволочь что остановила и отпустила - на Колыму, мёрзлый грунт копать. Всё нажраться не могут твари!
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29k
AzuveR 8 минут назад
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367
ruslan d 17 минут назад
Права отнять навсегда , машины изъять в пользу нуждающихся или подарить ветеранам отличившимся ...Так же запретить заниматься блогингом + рассмотреть лишение гражданства и депортацию ... Но думаю там такие родители, что этим "братьям" просто пофиг на все , если они на холодном носу перед сотрудниками так себя ведут ...
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4k
Руслан 22 минуты назад
Ну почему КАМАЗ или ЗИЛ навстречу не попался? Было бы справедливо.
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7k
Alex 37 минут назад
Обезьяна за рулем
Чего только в природе не бывает...
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14k
кот базилий 43 минуты назад
Опять показуха - "штраф", которым он жопу вытрет у мента на глазах.
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333
Trueman 45 минут назад
теперь в шашки будет на нарах играть
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11k
Vacony 57 минут назад
тут не дело надо возбуждать, а сразу сажать и подальше или из страны.
тут просто неудачная попытка убить водителей вокруг. на видео.
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38k
albedo Час назад
Ну почему как незаконные гонки, так сразу дети гор!!!!
Выделываются они так, на большее интеллекта не хватает.

Нищеброды они, нормальные люди ездят в специально отведенных и оборудованных местах.
Но за такие покатушки деньги надо платить.
А у детей гор денег на это нет.
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3k
Илья Час назад
Почему за такое нет пожизненного лишения прав? И уголовная ответственность если ты сел за руль будучи лишенный прав управления+ 250 000 штрафа .
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1k
Злодей Час назад
пока не будет лишение транспорта и реальные сроки,никакие лишение прав не поможет. Из пофигу,будут без прав куралесить.
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11k
МихА Час назад
Отара черножопых мастурбеков резвятся
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August

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