«Побаловаться хотели, извините пожалуйста»: Следком возбудил уголовное дело после опасных гонок по Москве с участием автоблогера Гаджиева

Автоблогер Гаджи Гаджиев выехал на улицы ночной Москвы вместе с компанией таких же лихачей. Чтобы снять «хайповый» видос, они устроили настоящие гонки: опасно маневрировали в потоке, подрезали авто. Настоящие шашки, только с возможным ДТП, а то и с летальным исходом.

Гаджиев в это время сидел рядом с водителем и выкрикивал: «Пожалуйста, стой! По-братски!»

Их остановили сотрудники полиции, блогер поулыбался и попросил прощения. В итоге всё ограничилось только устным внушением. И парни помчались дальше. «Наваливали боком», разгонялись почти до 200 км/час, а их товарищи из соседнего авто говорили, что у них летняя резина, поэтому им «не страшно разгоняться, а страшно тормозить». Что могут устроить массовую аварию и покалечить людей - видимо, было не страшно

Видео обрывается на моменте, когда горе-экстремалы рулят в самом центре столицы.