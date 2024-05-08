Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную учительницу

Активисты поговорили со всеми участниками конфликта - и подчеркнули, что никаких «разборок» ни с кем устраивать не собирались. Они просто пришли пообщаться. К делу тогда подключилась полиция, мэр, чиновники от Министерства образования и прокурор. Общественники всё выяснили и мэр Волошин сообщил:

В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления.

Теперь же члены «Русской общины» заявляют, что семерых участников той встречи задержали и арестовали на трое суток по статье КоАП 20.2.2 «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Активист подтверждает задержание нескольких участников «Общины».