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Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную учительницу

Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную учительницу

Автор:
08 мая 2024 14:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Батайск   Видео   Русская община   александр бастрыкин   задержание   конфликт   мигранты   подросток   учительница   школа   
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Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность их ареста.

В конце апреля общественники из «Русской общины» пришли в школу в городе Батайск Ростовской области. Поводом стало ролик, в котором подросток яростно спорит с пожилой учительницей. В нём парень говорит, что «ставит на колени всех своих обидчиков».

Активисты поговорили со всеми участниками конфликта - и подчеркнули, что никаких «разборок» ни с кем устраивать не собирались. Они просто пришли пообщаться. К делу тогда подключилась полиция, мэр, чиновники от Министерства образования и прокурор. Общественники всё выяснили и мэр Волошин сообщил:

В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления.

Теперь же члены «Русской общины» заявляют, что семерых участников той встречи задержали и арестовали на трое суток по статье КоАП 20.2.2  «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Активист подтверждает задержание нескольких участников «Общины».

На задержания членов «Русской общины» обратил внимание глава СК. И потребовал проверить законность их ареста:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде провести процессуальную проверку, в ходе которой установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников органов внутренних дел, о чем представить доклад.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Метки: Батайск   Видео   Русская община   александр бастрыкин   задержание   конфликт   мигранты   подросток   учительница   школа   
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17  комментариев
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9k
Antonium 2 часа назад
"Русская община" для власти это очень опасная организация. Членов общины становится все больше. Ситуации которые они "освещают" решаются в пользу пострадавших. И все это при общественном одобрении. Т.е. сейчас активно развивается организация славян, которая сможет противопоставлять себя диаспорам. Обычно такие благие начинания "душатся на корню". Посмотрим.
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2k
Stargazer 8 минут назад
Добрый дела не терпят огласки и шумихи...
Сила чёрных в том, что они плюя на закон и общественное мнение быстро собираются в стаю и кидаются... Наши же вместо того, чтобы тихо(и не очень мирно) поговорть с родителями говнюка да и им самим - устроили показательное шоу с конями... ну вот и получили.
А чего, cобственно ожидалось, если ты на перестрелку в боксёрских печатках пришёл :)
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4k
Дмитрий 11 минут назад
Вот бы так мусора возбуждались на чурбанов которые терроризируют Русских граждан. Или диаспоры чернозадых так пресовали как наши общины, хотя о чем я эти общины своих чернобреков в менты и проталкивали активно чтоб те их интересы блюли. Русским пора объединятся и наводить порядок на своей земле если власть этого делать сама не хочет или не может.
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13k
Rus77 12 минут назад
Позорники эти полицаи, кто дело завёл вообще опущенный на подсосе у ослоё6ов!
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780
vozmez_die 23 минуты назад
А почему директор школы не может отчислить такого ученика из школы? Почему Уполномоченные (полицейские) по работе с несовершеннолетними не реагируют? Почему абсолютно гражданское сообщество реагирует, а должностные лица- нет? Всё, как в больном организме.
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6k
Руслан 38 минут назад
Что вменяют "общинникам"? «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

То есть, когда чурбаньё перекрывает дорогу и начинает танцевать, это нормально? Когда чуркобесы собираются толпой, у ментов нет никаких претензий? А тут возбудились...ОПГ Диаспора наносит ответный удар через купленное мусорьё (сотрудниками их называть язык не поворачивается)...Тьфу, мерзота и гнильё.
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305
Серега Руслан Полчаса назад
Я тоже считаю,что все равны.И чуркобесы с чурбаньем,и алкобесы с свинорылами.
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16k
Ёшкин кот Час назад
"поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде провести процессуальную проверку " (с)

Взоржал. Уж Аслан Гарунович точно проверит "Русскую общину". Можно не сомневаться.
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11k
Мафусаил Час назад
руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде, что-то мне подсказывает, что проверка ничего не даст....
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
А вы надеялись,что русская община паацея от черножопых? Пока вся Россия не встанет ,хрен что измениться.Это они ещё ничего не сделали,а если бы хоть кого то тронули,то уже сидели бы.
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Жаль, что не хотят смотреть в корень проблемы и понять, а с чего это появилась эта самая община. Может это связано с попыткой общества защититься от пришлых, которые не хотят жить по нашим правилам и устоям?
Ну не привыкли мы, чтобы на ставили на колени или избивали просто потому что напротив идёт агрессивная толпа смуглых ценных специалистов. Или чтобы грабили просто потому что чувствуют за собой диаспоры. А мы привыкли жить доверяя и не собираясь толпой.
Хотя о чём это я! Тут же "экстремисты"!!!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2895 постов (2849 в горячем)

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