Семерых активистов «Русской общины» задержали после того, как они заступились за школьную учительницу

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить законность их ареста.
В конце апреля общественники из «Русской общины» пришли в школу в городе Батайск Ростовской области. Поводом стало ролик, в котором подросток яростно спорит с пожилой учительницей. В нём парень говорит, что «ставит на колени всех своих обидчиков».
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Активисты поговорили со всеми участниками конфликта - и подчеркнули, что никаких «разборок» ни с кем устраивать не собирались. Они просто пришли пообщаться. К делу тогда подключилась полиция, мэр, чиновники от Министерства образования и прокурор. Общественники всё выяснили и мэр Волошин сообщил:
В настоящее время конфликт исчерпан, ситуация связанная с неподобающим поведением ученика школы № 4, остается на контроле всех заинтересованных органов власти и местного самоуправления.
Теперь же члены «Русской общины» заявляют, что семерых участников той встречи задержали и арестовали на трое суток по статье КоАП 20.2.2 «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».
Активист подтверждает задержание нескольких участников «Общины».
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На задержания членов «Русской общины» обратил внимание глава СК. И потребовал проверить законность их ареста:
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде провести процессуальную проверку, в ходе которой установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям сотрудников органов внутренних дел, о чем представить доклад.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Сила чёрных в том, что они плюя на закон и общественное мнение быстро собираются в стаю и кидаются... Наши же вместо того, чтобы тихо(и не очень мирно) поговорть с родителями говнюка да и им самим - устроили показательное шоу с конями... ну вот и получили.
А чего, cобственно ожидалось, если ты на перестрелку в боксёрских печатках пришёл :)
То есть, когда чурбаньё перекрывает дорогу и начинает танцевать, это нормально? Когда чуркобесы собираются толпой, у ментов нет никаких претензий? А тут возбудились...ОПГ Диаспора наносит ответный удар через купленное мусорьё (сотрудниками их называть язык не поворачивается)...Тьфу, мерзота и гнильё.
А общинникам пусть власть скажет спасибо что в рамках закона действуют!
Взоржал. Уж Аслан Гарунович точно проверит "Русскую общину". Можно не сомневаться.
Ну не привыкли мы, чтобы на ставили на колени или избивали просто потому что напротив идёт агрессивная толпа смуглых ценных специалистов. Или чтобы грабили просто потому что чувствуют за собой диаспоры. А мы привыкли жить доверяя и не собираясь толпой.
Хотя о чём это я! Тут же "экстремисты"!!!