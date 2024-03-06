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Силовики приехали на склад Wildberries, чтобы проверить работников

Силовики приехали на склад Wildberries, чтобы проверить работников

Автор:
06 марта 2024 18:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Wildberries   МВД   ФСБ   интересное   работники   силовики   фото   
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Сотрудники ФСБ и МВД проверили 267 работников склада.

Военные следователи вместе с МВД и ФСБ посетили склад Wildberries в Екатеринбурге, в районе Кольцово. Как известно, на складах работает много мигрантов. Некоторые находятся в России временно, а некоторые уже успели получить гражданство. Силовики проверили 267 работников склада. Оказалось, что 30 из них гражданство России получили, но вот на воинский учёт вставать не торопились, уточняет РБК.

По результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Центральному военному округу.

Регулярно сотрудники ФСБ и МВД проводят проверку на крупных складах проверяют документы мигрантов в рамках призыва на срочную службу. С конца ноября 2023 года военные следователи в Екатеринбурге поставили на учет около 600 бывших мигрантов. Более 180 человек подписали контракты с Минобороны РФ.


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Метки: Wildberries   МВД   ФСБ   интересное   работники   силовики   фото   
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18  комментариев
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21k
Shtoppi 2 часа назад
может мне кто-нить объяснить, почему этих новых граждан нужно вылавливать и ставить на воинский учет из под палки с участием силовых ведомств?
может все таки если наши сребролюбивые чинуши прода... выдают инородцам гражданство, стоит делать это после того как они пройдут все процедуры для этого, в том числе и постановку на воинский учет?
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2k
Digektor 11 минут назад
267 проверили... А стопицоттыщмильйонов на садоводе проверить не хотят? Или ссыкотно?
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62k
Олег Час назад
а нет-ли тут дискриминации русского, местного населения при приёме на работу? Все вакансии на бирже труда закрыты? Мигранты имеют рабочие места, а местные должны побираться
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
350008



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