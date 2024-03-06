Силовики приехали на склад Wildberries, чтобы проверить работников

Военные следователи вместе с МВД и ФСБ посетили склад Wildberries в Екатеринбурге, в районе Кольцово. Как известно, на складах работает много мигрантов. Некоторые находятся в России временно, а некоторые уже успели получить гражданство. Силовики проверили 267 работников склада. Оказалось, что 30 из них гражданство России получили, но вот на воинский учёт вставать не торопились, уточняет РБК.

По результатам проверки 267 работников компании выявлено свыше 30 мигрантов, не так давно ставших гражданами РФ, в отношении которых проводятся мероприятия по их постановке на воинский учет, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Центральному военному округу.