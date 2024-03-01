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Инстасамка отменила тур и теперь будет выступать только в клубах

Инстасамка отменила тур и теперь будет выступать только в клубах

Автор:
01 марта 2024 19:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Концерт   инстасамка   интересное   отмены   фото   шоу бизнес   
1779
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Блогерша планирует перейти на более взрослую аудиторию.

Telegram-канал Mash выяснил, что Инстасамка отменила свой масштабный тур по России. Отмены коснулись Иркутска, Казни, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. Об этом говорят в региональных СМИ. Оказалось, артистка решила выступать только в ночных клубах с пометкой 18+. Об этом сообщает Mash.

Все туры на 2024 год отменены. В 2025 году Дарья Зотеева планирует выступать в новом амплуа, который не подойдёт для её новых поклонников. В 2025 Зотеева возобновит свою концертную деятельность. Сообщается, что в некоторых регионах концерты начали отменять после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. Блогерша поддержала их позицию и рассказала, что сама хочет отойти от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.

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Метки: young stars   Концерт   инстасамка   интересное   отмены   фото   шоу бизнес   
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35  комментариев
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10k
kirpal Час назад
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38k
Андрей Иванов 50 секунд назад
Кто она такая и с чем она выступает. Только не говорите, что со стриптизом. Она и одетая то не очень
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2k
Slesarkip 4 минуты назад
Фу, бля. Вот это вот чмо ещё и выступает?
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21k
Shtoppi 4 минуты назад
«Оказалось, артистка решила выступать только в ночных клубах с пометкой 18+.»
-----------
это видимо в тех где извращенцы собираются и которые сейчас массово шмонают и подвергают проверкам? если так, то удачи это шалаве у36ищной. глядишь под раздачу в каком-нить из них попадет, чтобы уж наверняка во век не отмыться было.
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3k
Semёn 7 минут назад
Бесит спрос на это.... вот что сильней раздражает, чем ее безмозглая рожа...
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26k
Slawa49 8 минут назад
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
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26k
Илларион Забродов 11 минут назад
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1k
На_ник 16 минут назад
Есть хорошее предложение - эту самку отдать мальчикам с кауказа, а клубы закрыть нахрен! И все довольны. Кто не доволен - СВО ждёт вас.
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470
Виталий Понаморев 21 минуту назад
Фу мля, уберите это.
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20k
Саш Полчаса назад
Вааще не понимай, каким надо быть моральным чудовищем, чтобы фанатеть от этого чудовища...
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1k
рулон обоев Полчаса назад
противозачаточная внешность
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2k
Igor Grishaev 38 минут назад
Бр-р-р-р!!
Приснится же такое..
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10k
booz223 40 минут назад
А может её на фронт? Как психотропное существо для противника?
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2k
Anatoly 40 минут назад
Фубля!!!!!!!!!!!
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2k
Anatoly 40 минут назад
Фубля!!!!!!!!!!!
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392k
Алексей 43 минуты назад
главное заранее предупреждайте в каком клубе она будет. я туда в тот вечер точно не пойду
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7k
Бу 46 минут назад
Какая она страшная
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24k
Валерий 50 минут назад
18+? ну, там ей и самое место.
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32k
Юрьевич 52 минуты назад
Ну и у@бище страшное!
Хотелось бы видеть фотки тех придурков, которые ей деньги платят!
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5k
Losterdin 56 минут назад
как этот кошмар можно лицезреть на сцене и слушать высер
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211
Вовин 57 минут назад
Дитя Дома2
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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