Инстасамка отменила тур и теперь будет выступать только в клубах

Блогерша планирует перейти на более взрослую аудиторию.
Telegram-канал Mash выяснил, что Инстасамка отменила свой масштабный тур по России. Отмены коснулись Иркутска, Казни, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и других городов. Об этом говорят в региональных СМИ. Оказалось, артистка решила выступать только в ночных клубах с пометкой 18+. Об этом сообщает Mash.
Все туры на 2024 год отменены. В 2025 году Дарья Зотеева планирует выступать в новом амплуа, который не подойдёт для её новых поклонников. В 2025 Зотеева возобновит свою концертную деятельность. Сообщается, что в некоторых регионах концерты начали отменять после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. Блогерша поддержала их позицию и рассказала, что сама хочет отойти от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.
Источник:
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это видимо в тех где извращенцы собираются и которые сейчас массово шмонают и подвергают проверкам? если так, то удачи это шалаве у36ищной. глядишь под раздачу в каком-нить из них попадет, чтобы уж наверняка во век не отмыться было.
Приснится же такое..
Хотелось бы видеть фотки тех придурков, которые ей деньги платят!