Инстасамка отменила тур и теперь будет выступать только в клубах

Все туры на 2024 год отменены. В 2025 году Дарья Зотеева планирует выступать в новом амплуа, который не подойдёт для её новых поклонников. В 2025 Зотеева возобновит свою концертную деятельность. Сообщается, что в некоторых регионах концерты начали отменять после жалоб активистов, раскритиковавших исполнительницу за образ и аморальность в текстах. Блогерша поддержала их позицию и рассказала, что сама хочет отойти от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.