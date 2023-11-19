Из-за жары на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка

Певица приостановила шоу, чтобы потребовать от организаторов выдать воду собравшимся. Но несмотря на все усилия Тейлор, одна из фанаток умерла. Она почувствовала себя плохо ещё перед началом конферта. Об этом Свифт рассказала в своём Intsagram.

Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода, — написала звезда.