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Из-за жары на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка

Из-за жары на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка

Автор:
19 ноября 2023 12:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бразилия   Концерт   жара   интересное   тейлор свифт   фото   шоу бизнес   
1197
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Тейлор Свифт пыталась помочь своим фанатам. Она заставила организаторов раздать всем воду, потому что во время концерта было очень жарко и душно.

Певица приостановила шоу, чтобы потребовать от организаторов выдать воду собравшимся. Но несмотря на все усилия Тейлор, одна из фанаток умерла. Она почувствовала себя плохо ещё перед началом конферта. Об этом Свифт рассказала в своём Intsagram.

Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода, — написала звезда.

По информации The Guardian, погибшую звали Ана Клара Беневидес, ей было 23 года. Медики предполагают, что девушке стало плохо из-за жары. Смерть наступила в больнице после госпитализации.

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Метки: Бразилия   Концерт   жара   интересное   тейлор свифт   фото   шоу бизнес   
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38k
russger 51 минуту назад
"Она почувствовала себя плохо ещё ПЕРЕД НАЧАЛОМ концерта"

Ну и кто этой ТП виноват?
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16k
Александр Маслов 56 минут назад
"Из-за жары на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка", "Медики ПРЕДПОЛАГАЮТ, что девушке стало плохо из-за жары"...

Что нам медики?
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16k
GROMOZEKA 58 минут назад
«Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода, написала звезда.»

Всегда воротило от их лицемерия.
Завтра спроси ее, как звали умершую девушку, она и не вспомнит
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391
Arts Sitnikov russger 41 минуту назад
Зачем писать если не обладаете инфой??В инете есть куча видосов, где показано на сколько она с уважением относится к своим фанатам.. Они тиво ривза, только в юбке!! Она далеко не лицемер!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339698



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