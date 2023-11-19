Из-за жары на концерте Тейлор Свифт умерла фанатка

Тейлор Свифт пыталась помочь своим фанатам. Она заставила организаторов раздать всем воду, потому что во время концерта было очень жарко и душно.
Певица приостановила шоу, чтобы потребовать от организаторов выдать воду собравшимся. Но несмотря на все усилия Тейлор, одна из фанаток умерла. Она почувствовала себя плохо ещё перед началом конферта. Об этом Свифт рассказала в своём Intsagram.
Поверить не могу, что пишу это, но с разбитым сердцем вынуждена сообщить, что мы потеряли фанатку сегодня перед моим шоу. Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода, — написала звезда.
По информации The Guardian, погибшую звали Ана Клара Беневидес, ей было 23 года. Медики предполагают, что девушке стало плохо из-за жары. Смерть наступила в больнице после госпитализации.
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Ну и кто этой ТП виноват?
Что нам медики?
Всегда воротило от их лицемерия.
Завтра спроси ее, как звали умершую девушку, она и не вспомнит
Раз они так «опечалена»