Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН

Александр Красовицкий вместе с напарником Александром Заранкиным создали группу Zero People, после того, как туры Animal ДжаZ стали срывать из-за антироссийских высказываний. Красовицкий называл Россию "токсичной" и "абьюзерской". Впрочем, это не мешало ему гастролировать по стране и зарабатывать деньги на российских зрителях.

Место выступления Zero People держалось в секрете до последнего. Участники опасались, что концерт будет сорван также, как концерты Animal ДжаZ летом этого года. Но никакие ухищрения не помогли этого избежать. 9 ноября в клуб, где выступали Zero People, нагрянул ОМОН, сообщает SHOT.