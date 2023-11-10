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Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН

Всех мордой в пол: на концерт группы Zero People нагрянул ОМОН

Автор:
10 ноября 2023 10:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Animal ДжаZ   Zero People   Видео   Концерт   ОМОН   интересное   фото   шоу бизнес   
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Летом 2023 года активисты движения "Зов народа" пожаловались на участников группы Animal ДжаZ за антироссийские высказывания. После этого концерты Animal ДжаZ были сорваны, и двое участников создали новую группу под названием Zero People.

Александр Красовицкий вместе с напарником Александром Заранкиным создали группу Zero People, после того, как туры Animal ДжаZ стали срывать из-за антироссийских высказываний. Красовицкий называл Россию "токсичной" и "абьюзерской". Впрочем, это не мешало ему гастролировать по стране и зарабатывать деньги на российских зрителях.

Место выступления Zero People держалось в секрете до последнего. Участники опасались, что концерт будет сорван также, как концерты Animal ДжаZ летом этого года. Но никакие ухищрения не помогли этого избежать. 9 ноября в клуб, где выступали Zero People, нагрянул ОМОН, сообщает SHOT.

Прямо перед началом концерта в Санкт-Петербурге в клуб "Космонавт" нагрянул ОМОН. Всех посетителей положили на пол. Концерт был отменён. Силовики проверяли документы и общались с посетителями клуба. Красовицкого и еще одного музыканта, Александра Заранкина,сотрудники спецслужб увели на разговор.

На концерт продавали три вида билетов: обычные (2 тысячи рублей), VIP и супер-VIP-билеты (по 3 и 4,5 тысячи рублей). Однако все зрители находились в общей очереди и ждали, пока силовики закончат проверку. Зрители сообщают, что у всех проверяют документы, объясняют: службы среагировали на вызов о терроризме, сообщает Mash.

Некоторые поклонники группы даже умудрились вступить в драку с ОМОНовцами. Истеричная дама бросилась в бой, пытаясь ударить силовика по лицу.

Разгневанная слушательница доставлена в территориальный отдел полиции, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. В отношении фанатки Zero People, будет возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщил источник SHOT. Сейчас 50-летняя москвичка Наталья Артёмова находится в отделении полиции, где даёт объяснения по поводу своего поведения. Теперь рокерше грозит до 5 лет колонии.

Позже участники группы вышли на связь и заявили, что концерт в Петербурге пройдёт в другой день. Они принесли свои извинения.

"Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию", — сообщили музыканты.

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Метки: Animal ДжаZ   Zero People   Видео   Концерт   ОМОН   интересное   фото   шоу бизнес   
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32  комментария
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28k
Lehoia Час назад
"Поводом для рейда послужили высказывания солиста группы Александра Красовицкого. Некоторые общественники сочли его слова оскорбляющими Россию и СВО. В одном из интервью музыкант заявил, что считает Россию «токсичной» и «абьюзерской»."

Я правильно понимаю, что теперь никто не имеет право на личное оценочное суждение, если оно не совпадает с политикой партии? Что это за "некоторые общественники" ? И как и где ими становятся?
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41k
Aleks Полминуты назад
Толстая конечно эпично самовыпилался... Нападение на сотрудника при исполнении... На ровном месте не самая приятная статья.
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18k
Голос Вселенной 17 минут назад
Удивляет даже не столько то, что кто-то ходит впитывать этот кал, а то, что еще и платят за это деньги, не маленькие деньги.....
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79
Lev A. Голос Вселенной 6 минут назад
Ты ж моя цаца.
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20k
Robin Hood 19 минут назад
По таким с вашего позволения ... как бЭ культурно сказать "пиплам" давно плачет СЛОН. Да тот который не в Африке и Индии
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4k
Chev Chelios Полчаса назад
Жируху надо немножко посадить, можно на жопу, а можно на 2 года, тут уж как получится
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28k
Lehoia Полчаса назад
1.Чувак назвал Россию "токсичной и абьюзерской"
2.Читаем комменты под этим постом:
"...Закидали бы полицейские зал гранатами и делу был бы достойный конец"
"...Идея с гранатами имеет свою положительную логику"
"... Очень жаль то, что полицейский, за нападение на него - сразу эту мразь не пристрелил."

У меня всё.
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14k
gavrosh 44 минуты назад
"Летом 2023 года активисты движения "Зов народа" пожаловались на участников группы Animal ДжаZ за антироссийские высказывания. После этого концерты Animal ДжаZ были сорваны, и двое участников создали новую группу под названием Zero People"

Чего-то шляпа какая-то. Zero People существует лет 10 уже. Про что, кто сказал, этого не знаю.
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16k
ss Час назад
Не сметь, думать инако!

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271
Виктор ss Полчаса назад
А Крым чей?
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217
Matias Час назад
Очень жаль то, что полицейский, за нападение на него - сразу эту мразь не пристрелил...
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