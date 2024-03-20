После ссоры с одноклассниками 14-летняя девочка пообещала убить директора, учителя и расстрелять мечеть

Telegram-канал Mash сообщает, что силовики задержали 14-летнюю школьницу, которая обещала убить учителей и расстрелять мечеть. Девочка по имени Вера (имя изменено) была тихой и приличной ученицей, получала только пятёрки и четвёрки. Однако, подружиться с одноклассниками ей так и не удалось: те дружить не хотели и постоянно её обижали и высмеивали. Одиночество ещё никого не сделало добрее. Вера стала проводить много времени в интернете и наткнулась на группу, где молодёжь романтизировала Ильназа Галявиева, который с ружьём ворвался в казанскую гимназию № 175 и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел на своём пути.