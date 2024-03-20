После ссоры с одноклассниками 14-летняя девочка пообещала убить директора, учителя и расстрелять мечеть

Девочку задержали полицейские.
Telegram-канал Mash сообщает, что силовики задержали 14-летнюю школьницу, которая обещала убить учителей и расстрелять мечеть. Девочка по имени Вера (имя изменено) была тихой и приличной ученицей, получала только пятёрки и четвёрки. Однако, подружиться с одноклассниками ей так и не удалось: те дружить не хотели и постоянно её обижали и высмеивали. Одиночество ещё никого не сделало добрее. Вера стала проводить много времени в интернете и наткнулась на группу, где молодёжь романтизировала Ильназа Галявиева, который с ружьём ворвался в казанскую гимназию № 175 и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел на своём пути.
В результате террористического акта погибли семь школьников, одна учительница и мать одного из учащихся гимназии.
Одинокая девочка Вера начиталась разных сообщений, авторы которых оправдывали поступок Ильназа и даже романтизировали его. Девочка так восхитилась этой темой, что начала искать в интернете схемы устройства СВУ, ролики о том, как правильно штурмовать школу и как правильно стрелять. С каждым днём уверенность в ней росла всё больше. Однажды девочка на своей личной страничке написала угрозы в адрес нескольких людей. Например, учителю она пообещала отрезать голову, директора школы просто зарезать, одноклассников убить, а посетителей мечети - расстрелять.
Об этом рассказали силовикам, а те вовремя среагировали. Сейчас специалисты проводят работу с Лизой и её родителями, сообщает Mash.
Источник:
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Ну если ты ведешь себя как говно - к тебе и будут относиться как к говну. Тут не в одноклассниках дело. Просто очередная обиженная ипанашка, которая "не такая, как все".
А силовики не хотят провести работу с людьми оправдывающими поступок террориста и пресечь деятельность их сайта в интернете? Или вся эта байда плод весеннего обострения у долбоиобов?
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А как ее довели до состояния "готова стать шахидкой" - вдруг школа ЗАБЗДЕЛА и решила сообщить......
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А мы удивляемся, почему девочки надевают жилет со взрывчаткой......
Вот вам и ответ.....
В любом случае психиатры разберутся что к чему.
К слову даже того же галявиева, вроде признали вменяемым
Золотая медаль математическая школа № 4 Краснодар
Красный диплом Кубанский Госуниверситет, юрфак
26 лет в полиции "в районе"
Госнаграда - Медаль "За Отвагу"
Действующий сотрудник полиции
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да, сделал предположение о мотиве
предложил сделать то же самое тебе
твой вариант, канеш, покруче будет, хоть и не стыкуется с текстом
Кто это МЫ?
Ты опять чего то придумал?
Я тебя ни с кем не обсуждал.
Я тебе задал прямой вопрос, а именно - шил ли ты дела, придумывая вот так мотивы на пустом месте?
А ты мне в ответ начал чуть ли не свою родословную перечислять.
Ну, ок.
Не хочешь отвечать, я не настаиваю.
Только не выдумывай, того, чего нет
Просто для него четверки и пятерки в школе, были недосягаемой мечтой, вот и обожествляет даже хорошистов......(с)
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GROMOZEKA - Ви 24 минуты назад
Может быть....(с)
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далеко не надо ходить, все рядышком.....
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нет, следователем не работал, "дела не шил"