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После ссоры с одноклассниками 14-летняя девочка пообещала убить директора, учителя и расстрелять мечеть

После ссоры с одноклассниками 14-летняя девочка пообещала убить директора, учителя и расстрелять мечеть

Автор:
20 марта 2024 19:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Угрозы   интересное   силовики   скулшутинг   фото   школа   школьница   шутинг   
1697
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Девочку задержали полицейские.

Telegram-канал Mash сообщает, что силовики задержали 14-летнюю школьницу, которая обещала убить учителей и расстрелять мечеть. Девочка по имени Вера (имя изменено) была тихой и приличной ученицей, получала только пятёрки и четвёрки. Однако, подружиться с одноклассниками ей так и не удалось: те дружить не хотели и постоянно её обижали и высмеивали. Одиночество ещё никого не сделало добрее. Вера стала проводить много времени в интернете и наткнулась на группу, где молодёжь романтизировала Ильназа Галявиева, который с ружьём ворвался в казанскую гимназию № 175 и открыл беспорядочную стрельбу по всем, кого видел на своём пути.

В результате террористического акта погибли семь школьников, одна учительница и мать одного из учащихся гимназии.
Одинокая девочка Вера начиталась разных сообщений, авторы которых оправдывали поступок Ильназа и даже романтизировали его. Девочка так восхитилась этой темой, что начала искать в интернете схемы устройства СВУ, ролики о том, как правильно штурмовать школу и как правильно стрелять. С каждым днём уверенность в ней росла всё больше. Однажды девочка на своей личной страничке написала угрозы в адрес нескольких людей. Например, учителю она пообещала отрезать голову, директора школы просто зарезать, одноклассников убить, а посетителей мечети - расстрелять.

Об этом рассказали силовикам, а те вовремя среагировали. Сейчас специалисты проводят работу с Лизой и её родителями, сообщает Mash.

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Метки: Казань   Угрозы   интересное   силовики   скулшутинг   фото   школа   школьница   шутинг   
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34  комментария
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Без Паники Час назад
Из статьи нельзя понять мотивов такого её поведения. Возможно, она пыталасть поговорить с учителями, но они её проигнориропали. В любом случае, в школе должен быть штатный психолог. Я не снимаю вину с родителей, но раз она так реагирует на учителей, значит школа повела себя неправильно.
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1k
Александр Шевченко 4 минуты назад
Парня ей бы хорошего, было бы всё хорошо ...
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10k
АСИСЯЙ 8 минут назад
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6k
Григорий 41 минуту назад
мечети нужны на родине их посетителей! в других местах им делать [мат]
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405
Ви 45 минут назад
Вот эту Веру, вместе с группой сочувствующей стрелку, в полном составе по детским колониям и тюрьмам рассадить лет на 20. Там тоже психологи есть. Там они точно узнают, что такое обижать и высмеивать.
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3k
Константин 47 минут назад
очередное нытье про плохих одноклассников.
Ну если ты ведешь себя как говно - к тебе и будут относиться как к говну. Тут не в одноклассниках дело. Просто очередная обиженная ипанашка, которая "не такая, как все".
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404
Олег 54 минуты назад
Классный руководитель наверняка видела что травят её и говорила: "Не обращай внимание".
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1k
Александр Час назад
А с одноклассниками не будут проводить работу? С директором? С учителями? И почему мечеть? (Кто, что одноклассники?).
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241
golubtcov31@mail.ru Александр Час назад
Замучили изучением татарского
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192
sir.dawidow2018 Час назад
Самая миролюбивая вера!
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0
Без Паники Час назад
Объясняю всем кто заметил смену имени с Вера на Лизу. Так в статье и написано, что имя Вера измененное. А насчёт имени Лиза ничего не написано. Значит Лиза и есть её настоящее имя.
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55k
Опиум для народа Час назад
-"Девочка по имени Вера (имя изменено)....""Сейчас специалисты проводят работу с Лизой и её родителями..."
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35k
Юр21 Час назад
Покемонка этот раз сама себя превзошла по части публикуемого маразма, гнобили девочку Веру которая начиталась всякой херни почему то решила разобраться с посетителями мечети(!), а силовики проводят работу с девочкой Лизой и её родителями...
А силовики не хотят провести работу с людьми оправдывающими поступок террориста и пресечь деятельность их сайта в интернете? Или вся эта байда плод весеннего обострения у долбоиобов?
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95k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Т.н. когда девочку всем классом чморили за то, что она учится лучше всех - ШКОЛЕ И ПЕДСОСТАВУ БЫЛО НАСРАТЬ
.
А как ее довели до состояния "готова стать шахидкой" - вдруг школа ЗАБЗДЕЛА и решила сообщить......
.
А мы удивляемся, почему девочки надевают жилет со взрывчаткой......
Вот вам и ответ.....
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4839 постов (4627 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351168



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