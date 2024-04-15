Опять пьяный? Григорий Лепс выбил у фанатки телефон из рук

Поклонники уверены, что певец поступил правильно.
В Костроме Григорий Лепс снова показал свою любовь к фанатам. Во время песни "Я стану водопадом" одна из очень навязчивых поклонниц буквально тыкала ему телефоном в лицо. Артист не выдержал такой наглости и выбил телефон из рук девушки. Однако, фанатка совсем не расстроилась, а наоборот оказалась рада, что обратила на себя внимание певца. Другие слушатели рассказали, что Лепс напомнил фанатке о том, что дистанция должна быть не менее 20 сантиметров.
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В разговоре с SHOT поклонницы певца рассказали, что девушка оказалось единственной, кто проигнорировал просьбу певца отойти подальше от сцены. Она вела себя очень нагло, поэтому певец правильно сделал, что выбил из её рук телефон. При этом после концерта пострадавшая, несмотря на инцидент, была счастлива, что на неё обратили внимание.
Ранее сообщалось, что любитель водки Григорий Лепс смог отсудить 18 тысяч рублей за несвоевременно привезённую закуску. Компания певца, которая продаёт разные закуски, предъявила претензии поставщикам, привёзшим товар не вовремя.
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Так что в этом случае я на стороне певца.
Реально выбешивает же когда ты работаешь а тебе в морду тычут.
Я лично вообще отправляю покурить когда делаю что то, нехрен за спиной заглядывать.
Крайне высокомерно себя он ведет.
К слову, трезвым его я не припомню.
Как-то видел как его бухого в дуплину везли по Шереметьево