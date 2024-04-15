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Опять пьяный? Григорий Лепс выбил у фанатки телефон из рук

Опять пьяный? Григорий Лепс выбил у фанатки телефон из рук

Автор:
15 апреля 2024 19:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   знаменитости   интересное   лепс   телефоне   фанатка   фото   шоу бизнес   
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Поклонники уверены, что певец поступил правильно.

В Костроме Григорий Лепс снова показал свою любовь к фанатам. Во время песни "Я стану водопадом" одна из очень навязчивых поклонниц буквально тыкала ему телефоном в лицо. Артист не выдержал такой наглости и выбил телефон из рук девушки. Однако, фанатка совсем не расстроилась, а наоборот оказалась рада, что обратила на себя внимание певца. Другие слушатели рассказали, что Лепс напомнил фанатке о том, что дистанция должна быть не менее 20 сантиметров.

В разговоре с SHOT поклонницы певца рассказали, что девушка оказалось единственной, кто проигнорировал просьбу певца отойти подальше от сцены. Она вела себя очень нагло, поэтому певец правильно сделал, что выбил из её рук телефон. При этом после концерта пострадавшая, несмотря на инцидент, была счастлива, что на неё обратили внимание.

Ранее сообщалось, что любитель водки Григорий Лепс смог отсудить 18 тысяч рублей за несвоевременно привезённую закуску. Компания певца, которая продаёт разные закуски, предъявила претензии поставщикам, привёзшим товар не вовремя.

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Метки: Концерт   знаменитости   интересное   лепс   телефоне   фанатка   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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97k
Доктор Джонс Час назад
И я считаю, что правильно поступил. Лепс же попросил по человечески, а дура не послушала...
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7k
Gamletof 38 секунд назад
Пока в Лужниках поет ему все простят. Когда ногами избивал человека при помощи охраны и ему ничего за это нет, это мат.
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2k
Bonefacius 4 минуты назад
Чем-то он мне Ефремова напоминает. Главное, чтобы его непомерное эго и страсть к бутылке не привели к столь же плачевным результатам...
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537
Шэльмавье фон Шольценко 4 минуты назад
Фонограмма не обратила внимание на такие мелочи, и продолжила петь.
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4k
Aleks 11 минут назад
Я вот тоже не люблю когда достают телефоны и начинают все вокруг снимать, просто тупо раздражает.
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2k
Igor Grishaev 24 минуты назад
Гриша в своём репертуаре: рюмка водки-на столе, бутылка волки-в желудке.
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4k
@nners 36 минут назад
Жаль, не ногой... Дальше б улетел...
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9k
Allmaster 46 минут назад
Видно же, что он ей несколько раз жестом указал, убери мол.
Так что в этом случае я на стороне певца.
Реально выбешивает же когда ты работаешь а тебе в морду тычут.
Я лично вообще отправляю покурить когда делаю что то, нехрен за спиной заглядывать.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Товарищ был на его концерте.
Крайне высокомерно себя он ведет.
К слову, трезвым его я не припомню.
Как-то видел как его бухого в дуплину везли по Шереметьево
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11k
Дмитрий Час назад
Хорошо что только телефон выбил! А ведь мог бы и надругаться! Что бы она тогда испытала? Экстаз?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4929 постов (4715 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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