Опять пьяный? Григорий Лепс выбил у фанатки телефон из рук

В Костроме Григорий Лепс снова показал свою любовь к фанатам. Во время песни "Я стану водопадом" одна из очень навязчивых поклонниц буквально тыкала ему телефоном в лицо. Артист не выдержал такой наглости и выбил телефон из рук девушки. Однако, фанатка совсем не расстроилась, а наоборот оказалась рада, что обратила на себя внимание певца. Другие слушатели рассказали, что Лепс напомнил фанатке о том, что дистанция должна быть не менее 20 сантиметров.