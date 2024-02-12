Белое пятно в медицине: история витилиго

Что такое витилиго? Это отдельные участки кожи, утратившие естественный пигмент. Они могут быть обесцвечены до молочного оттенка и если игнорировать заболевание, то пигментные пятна непременно будут разрастаться.

Очаг может проявиться на любом участке тела, чаще это колени, локти и кисти. При локализованной форме пятен может быть максимум два и в одном месте, а при генерализированной - по всему телу и поражено может быть до 80% всего тела. Может коснуться даже волосистой части и нёба.