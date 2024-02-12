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Белое пятно в медицине: история витилиго

Белое пятно в медицине: история витилиго

Автор:
12 февраля 2024 19:29
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Витилиго   Разное   заболевания   интересное   медицина   факты   фото   
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С какими проблемами сталкиваются люди, больные этой болезнью, заразно ли оно и сколько в мире предрассудков, связанных с ним.

Что такое витилиго? Это отдельные участки кожи, утратившие естественный пигмент. Они могут быть обесцвечены до молочного оттенка и если игнорировать заболевание, то пигментные пятна непременно будут разрастаться.

Очаг может проявиться на любом участке тела, чаще это колени, локти и кисти. При локализованной форме пятен может быть максимум два и в одном месте, а при генерализированной - по всему телу и поражено может быть до 80% всего тела. Может коснуться даже волосистой части и нёба.

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Опасность в том, что обесцвеченные участки кожи совершенно беззащитны под солнечными лучами и больной может за несколько минут сильно обгореть. Солнечные ожоги, в свою очередь, могут привести к ускоренному росту белых пятен на теле.

Заразиться витилиго нельзя. Болезнь есть только у одного процента населения Земли (по некоторым данным 2%), но частота возникновения варьируется от континента, региона и этнической группы.

Витилиго может появиться у любого человека и в любом возрасте. У половины заболевших проявление наблюдается уже до 20 лет.
К сожалению, в странах третьего мира, люди с витилиго до сих пор сталкиваются с социальным отторжением. Многие всё ещё стараются обходить заболевших стороной, не имея представления о природе болезни. Именно поэтому 25 июня объявлен Днём витилиго, чтобы как можно больше людей узнали о болезни и её происхождении.

Сегодня о витилиго известно не так уж много. Есть теории, почему оно вообще возникает:

  • организм таким образом реагирует на стресс;
  • генетика. Но это довольно спорная теория, исследования показали, что степени родства можно выявить лишь в 5-6% случаев;
  • иммунные нарушения, то есть потеря пигмента происходит в результате аутоиммунных процессов;
  • оксидативный стресс: клетки стремительно разрушаются в результате окисления. Кстати, этот же процесс частично отвечает за старение всего организма.

Исследования витилиго продолжаются до сих пор, но пока не выявлено точной причины. Ни одна из вышеперечисленных причин не исключает остальных.

Помочь заболевшему медицина практически не в состоянии. Болезнь может или сама пройти, либо так и остаться с пациентом навсегда. Обычно больному выписывают гели с кортикостероидами, а для тех, кто страдает от генерализированной формы - таблетки.
Дискуссии ведутся, но реально эффективной терапии до сих пор не изобрели. Пятна часто просто скрывают при помощи тональных средств.

Ну хорошо. Пятна и пятна. К счастью, сегодня мир уже приходит к тому, что люди с различными заболеваниями, отражающимися на внешности, уже не должны сидеть дома и "не высовываться". Но общественный остракизм всё ещё преобладает, даже взрослые могут показывать на больного пальцем, что уж говорить о детях. Человек с витилиго может настолько загнать себя в комплексы, что это выливается в тяжёлую депрессию. И им уже нужна помощь не только дерматологов и трихологов, но и психотерапевтов и психиатров.

Как давно человечество знает о витилиго?
Давно, ещё точно до нашей эры. Но так как словом "Vitilīgō" (латынь) называли практически каждую болезнь кожи, то сложно установить, шла ли речь о витилиго, или же о лишае или проказе.
В папирусе Эберса (примерно 1500 до н.э.) встречается очень похожее описание витилиго. В работах Гиппократа, в индийской "Атхаорваведе" (около 1400 до н.э.) и в работах Авла Корнелия Цельса (около 50 г. до н.э. ) также можно увидеть описание заболевания, весьма похожего на витилиго.
Врачи в те времена, любое заболевание кожи считали проказой, так что "пятнистого" человека скорее всего просто направляли в лепрозорий - больницу для прокажённых.

На то, чтобы понять, что эта болезнь не заразна понадобилось очень много лет. Впервые витилиго вывели как отдельное заболевание в 1842 году. Англичанин Д. Даниэльсон написал научную работу, где доказал, что такая своеобразная пигментация абсолютно не похожа на проказу.

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Метки: Витилиго   Разное   заболевания   интересное   медицина   факты   фото   
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9  комментариев
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2k
Атанас Раков Час назад
У меня витилиго и кроме белых участков кожи, иногда кожа зудит. Интересно, что зимой пятна на руки(маленькие) зимой исчезают, а те, что на лицо - нет.. Подписался на всемирную организацию исследования витилиго, иногда заполняю анкеты про болезнью. И да, на солнце уже не загораю без защитного крема, а на пляже хожу в широкополой шляпой(даже в воде)...
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18k
Александр 53 минуты назад
Первое что приходит на ум - Майкл Джексон.
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1k
София 59 минут назад
Если игнорировать заболевание, то пигментные пятна будут разрастаться. Помочь заболевшему медицина практически не в состоянии. Так что делать? И таких людей далеко не 1%.
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138k
parallax Час назад
А чего вдруг стесняться? Любители татух своего синего тела же не стесняеются.
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26k
sssss3 Час назад
Может на фотках и прикольно, но в реале неприятно общаться с человеком с этим заболеванием...
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