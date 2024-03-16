В Индии живёт самый низкорослый врач в мире

Ганеш Барайя родился в индийском штате Гуджарат, и проходил через трудности с самого раннего возраста. Когда Ганешу было четыре года, его родители заметили, что его голова неестественно больше тела, и он не растёт. Врачи твердили, что у мальчика неизлечимая особенность, но ничего не могли сделать с его карликовостью. В школе его часто высмеивали из-за большой головы и маленького роста — но у него также были друзья, которые не давали его в обиду и поддерживали.