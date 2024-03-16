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В Индии живёт самый низкорослый врач в мире

В Индии живёт самый низкорослый врач в мире

Автор:
16 марта 2024 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Индия   в мире   врач   врачи   интересное   люди   разные факты   факты   фото   
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23-летний Ганеш Барайя из Индии доказал, что нет ничего невозможного. Несмотря на ограничения и дискриминацию из-за роста, ему удалось стать самым низкорослым врачом в мире.

Ганеш Барайя родился в индийском штате Гуджарат, и проходил через трудности с самого раннего возраста. Когда Ганешу было четыре года, его родители заметили, что его голова неестественно больше тела, и он не растёт. Врачи твердили, что у мальчика неизлечимая особенность, но ничего не могли сделать с его карликовостью. В школе его часто высмеивали из-за большой головы и маленького роста — но у него также были друзья, которые не давали его в обиду и поддерживали.

Однажды отцу Ганеша, Витталу Бхаи, который работал фермером, предложили 100 000 рупий (111 тысяч рублей) за то, чтобы его сын выступал в цирке. Его отец, естественно, отказался, и даже начал переживать за безопасность сына, боясь, что его могут похитить. Он начал провожать его в школу, и не позволял мальчику уходить куда-либо без присмотра. Несмотря на свои физические ограничения, Ганеш всегда был полон энтузиазма. А ещё — он всегда мечтал стать врачом.

Став взрослым, Ганеш подал заявление на получение степени бакалавра медицины и бакалавра хирургии (MBBS), но ему отказали из-за его карликовости. Медицинский совет Индии отклонил его заявление из-за его роста (91 см), заявив, что он не сможет выполнять обязанности в экстренных случаях. Но Ганеш не собирался отказываться от своей мечты. Он обращался к окружным властям, к министру образования штата, и даже в суд Гуджарата. Когда его дело дошло до Верховного суда Индии, справедливость наконец восторжествовала.

В 2018 году Верховный Индии признал за Ганешем право поступить на бакалавра медицины, что он и сделал в следующем году. Недавно он завершил обучение, и сейчас работает интерном в больнице Бхавнагара. Кроме того, Ганеш официально считается самым низкорослым врачом в мире.


"Я счастлив, что добился справедливости от Верховного суда. Теперь я на пути к исполнению мечты своего детства. Я знаю, что я не такой как все, но хочу жить хорошей жизнью, чтобы мои родители гордились мной," - сказал Ганеш.

Ганеш до сих пор время от времени сталкивается с дискриминацией: например, многие пациенты не хотят приходить к нему на приём из-за его роста. Однако, как только они понимают, насколько он знает и любит своё дело, они часто меняют мнение.


"Когда пациенты видят меня, они сначала немного удивляются. Но потом принимают меня, и я тоже принимаю их первоначальную реакцию. Они относятся ко мне душевно и позитивно," - говорит врач.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Индия   в мире   врач   врачи   интересное   люди   разные факты   факты   фото   
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