Девочка из Америки с “маской Бэтмена” на лице вернулась в Россию, чтобы избавиться от шрамов

«Меня многие критиковали за решение уехать в Россию и лечиться тут. Но в глубине своего сердца я уверена, что должна попробовать что-то менее агрессивное для своего ребенка. Пока же все решения были лучшими. И я очень благодарна этому врачу, который повстречался на нашем пути», – рассказывала мама Луны Кэрол Феннер.