Девочка из Америки с “маской Бэтмена” на лице вернулась в Россию, чтобы избавиться от шрамов

Врачи из Санкт-Петербурга помогут малышке.
Луна Феннер из США родилась с большим родимым пятном на лице, которое было похоже на маску Бэтмена. Родители испугавшись за жизнь дочери обратились в американским врачам, но те лишь развели руками. Тогда на помощь пришли специалисты из Краснодарского края.
Первую операцию Луне провели в 7-месячном возрасте. Родимое пятно удаляли постепенно, опасаясь за здоровье девочки. Следующие операции проводились в России, вплоть до 2022 года. Тогда операция не состоялась из-за отмены авиасообщения из США и России. Операцию провели в Америке, но шрамы так никуда и не исчезли. Кроме того, у Луны начались проблемы с ростом волос на голове.
Семья Феннер прилетела в Санкт-Петербург 17 апреля. Девочке будут удалять рубцы. Кроме того, у неё появилась ещё одна проблема - глаза плохо закрываются из-за зажившей кожи. На связи с хирургом Ольгой мать ребенка Кэрол с 2021 года.
Тогда врач из Краснодарского края Павел Попов сделал то, что в США посчитали невозможным, — удалил огромное новообразование с лица малютки. Более года российские врачи объясняли как ухаживать за рубцами девочки, а теперь решились на пластическую операцию.
За время реабилитации российские врачи разработали план операции, которая пройдёт в 5 этапов. Общая стоимость пластики на лице ребенка составляет 3,5 млн рублей. Семья останется в Петербурге до июня.
«Меня многие критиковали за решение уехать в Россию и лечиться тут. Но в глубине своего сердца я уверена, что должна попробовать что-то менее агрессивное для своего ребенка. Пока же все решения были лучшими. И я очень благодарна этому врачу, который повстречался на нашем пути», – рассказывала мама Луны Кэрол Феннер.
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Мать девочки рассказала, что в США предлагали только один вариант – срезать невус с кожи в несколько этапов, но потребовалось бы порядка 80 вмешательств с применением наркоза, тяжелым реабилитационным периодом и непонятным результатом, сообщает RT.
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