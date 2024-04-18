FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11454 поста • 1468 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Девочка из Америки с “маской Бэтмена” на лице вернулась в Россию, чтобы избавиться от шрамов

Девочка из Америки с “маской Бэтмена” на лице вернулась в Россию, чтобы избавиться от шрамов

Автор:
18 апреля 2024 18:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Россия   америка   врач   интересное   медицина   невус   операция   фото   
763
6
1

Врачи из Санкт-Петербурга помогут малышке.

Луна Феннер из США родилась с большим родимым пятном на лице, которое было похоже на маску Бэтмена. Родители испугавшись за жизнь дочери обратились в американским врачам, но те лишь развели руками. Тогда на помощь пришли специалисты из Краснодарского края.

Первую операцию Луне провели в 7-месячном возрасте. Родимое пятно удаляли постепенно, опасаясь за здоровье девочки. Следующие операции проводились в России, вплоть до 2022 года. Тогда операция не состоялась из-за отмены авиасообщения из США и России. Операцию провели в Америке, но шрамы так никуда и не исчезли. Кроме того, у Луны начались проблемы с ростом волос на голове.

Семья Феннер прилетела в Санкт-Петербург 17 апреля. Девочке будут удалять рубцы. Кроме того, у неё появилась ещё одна проблема - глаза плохо закрываются из-за зажившей кожи. На связи с хирургом Ольгой мать ребенка Кэрол с 2021 года.

Тогда врач из Краснодарского края Павел Попов сделал то, что в США посчитали невозможным, — удалил огромное новообразование с лица малютки. Более года российские врачи объясняли как ухаживать за рубцами девочки, а теперь решились на пластическую операцию.

За время реабилитации российские врачи разработали план операции, которая пройдёт в 5 этапов. Общая стоимость пластики на лице ребенка составляет 3,5 млн рублей. Семья останется в Петербурге до июня.

«Меня многие критиковали за решение уехать в Россию и лечиться тут. Но в глубине своего сердца я уверена, что должна попробовать что-то менее агрессивное для своего ребенка. Пока же все решения были лучшими. И я очень благодарна этому врачу, который повстречался на нашем пути», – рассказывала мама Луны Кэрол Феннер.

Мать девочки рассказала, что в США предлагали только один вариант – срезать невус с кожи в несколько этапов, но потребовалось бы порядка 80 вмешательств с применением наркоза, тяжелым реабилитационным периодом и непонятным результатом, сообщает RT.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Россия   америка   врач   интересное   медицина   невус   операция   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Дмитрий Час назад
Просто здоровья девочке, а наши врачи молодцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Влад Час назад
Пока непонятно. Впрочем, дуракам половину работы не показывают. Через годик посмотреть бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4943 поста (4730 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353694



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?!
По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в...
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
Дуров рассказал о давлении на Telegram и предрёк мессенджеру миллиард пользователей к 2025 году
Дуров рассказал о давлении на Telegram и предрёк мессенджеру миллиард пользователей к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 17 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#интересно#история#аварии#интересное#Россия#Автовсячина#Реакция#США
#фото#Юмор#Прикол#кот#ДТП#люди#кошка#фильм#Пёс#факты
#автомобили#автомир#в мире#собака#авто аварии#милота#забавно#подборка#кино#конфликт
"Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов "Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России "Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в... В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России В Госдуме предложили водителям бронировать дату и время для пересечения границы России "Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку "Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции Рогозин отправил осколок снаряда, извлечённый из его спины, послу Франции

На что жалуетесь?

Вернуться