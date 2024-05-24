Жена президента Федерации еврейских общин ослепла на оба глаза из-за пластической операции

Женщина думала, что это простая операция.
Жена президента Федерации еврейских общин Александра Бороды Инна решила сделать себе очередную пластическую операцию. Женщина планировала немного подтянуть веки, а в итоге лишилась зрения, сообщает Mash.
Инна обратилась в частную клинику в Москве, чтобы подтянуть нависшие веки. Операция несложная и должна была пройти штатно, однако появились осложнения. Инну должны были выписать из больницы через два дня, но она пролежала в палате неделю. Когда женщину выписали, она не могла закрывать глаза до конца, а также начались боли. Сначала врачи уверяли, что всё пройдёт, но через несколько дней состояние женщины только ухудшилось.
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Инна снова обратилась в ту же клинику. Ей прописали капли. Но, по словам женщины, от них она начала слепнуть. В панике пациентка отправилась в другую клинику. Там ей сказали, что она теряет зрение, идёт отслоение роговицы. Хирург посоветовал экстренно лететь к врачу из Италии, так как только он сможет исправить последствия. В Италии Инне провели четыре операции. Врачам удалось вернуть зрение только на одном глазе и то на 30%. Чтобы спасти второй глаз, требуются ещё операции.
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На клинику, испортившую женщине зрение, завели уголовное дело. Сейчас Инна дома, со своими восемью детьми. Врач, которая оперировала Инну, проходит по делу как свидетель, но адвокат хочет добиться переквалификации статуса свидетеля на подозреваемую.
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к психологу им.
У любой хирургической операции всегда имеется риск осложнений. И тот кто ложится под нож ради мнимой красоты не осознавая риск, тот просто наивный ребёнок.