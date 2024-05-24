Жена президента Федерации еврейских общин ослепла на оба глаза из-за пластической операции

Инна снова обратилась в ту же клинику. Ей прописали капли. Но, по словам женщины, от них она начала слепнуть. В панике пациентка отправилась в другую клинику. Там ей сказали, что она теряет зрение, идёт отслоение роговицы. Хирург посоветовал экстренно лететь к врачу из Италии, так как только он сможет исправить последствия. В Италии Инне провели четыре операции. Врачам удалось вернуть зрение только на одном глазе и то на 30%. Чтобы спасти второй глаз, требуются ещё операции.