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Жена президента Федерации еврейских общин ослепла на оба глаза из-за пластической операции

Жена президента Федерации еврейских общин ослепла на оба глаза из-за пластической операции

Автор:
24 мая 2024 18:23
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: борода   интересное   медицина   ослепла   осложнения   пластическая операция   слепота   фото   
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Женщина думала, что это простая операция.

Жена президента Федерации еврейских общин Александра Бороды Инна решила сделать себе очередную пластическую операцию. Женщина планировала немного подтянуть веки, а в итоге лишилась зрения, сообщает Mash.

Инна обратилась в частную клинику в Москве, чтобы подтянуть нависшие веки. Операция несложная и должна была пройти штатно, однако появились осложнения. Инну должны были выписать из больницы через два дня, но она пролежала в палате неделю. Когда женщину выписали, она не могла закрывать глаза до конца, а также начались боли. Сначала врачи уверяли, что всё пройдёт, но через несколько дней состояние женщины только ухудшилось.

Инна снова обратилась в ту же клинику. Ей прописали капли. Но, по словам женщины, от них она начала слепнуть. В панике пациентка отправилась в другую клинику. Там ей сказали, что она теряет зрение, идёт отслоение роговицы. Хирург посоветовал экстренно лететь к врачу из Италии, так как только он сможет исправить последствия. В Италии Инне провели четыре операции. Врачам удалось вернуть зрение только на одном глазе и то на 30%. Чтобы спасти второй глаз, требуются ещё операции.

На клинику, испортившую женщине зрение, завели уголовное дело. Сейчас Инна дома, со своими восемью детьми. Врач, которая оперировала Инну, проходит по делу как свидетель, но адвокат хочет добиться переквалификации статуса свидетеля на подозреваемую.


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Метки: борода   интересное   медицина   ослепла   осложнения   пластическая операция   слепота   фото   
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7  комментариев
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43k
Сергей 58 минут назад
А раньше показывали кино "Богатые тоже плачут", но она его не смотрела.
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425
_Vasiliy_ 44 секунды назад
Врач была свидетелем как её руки делали операцию?
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41k
АнтонПолднев Полчаса назад
Добровинского вроде лишили статуса адвоката за отказ защищать Ефремова. Или закончился срок лишения?
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12k
Juli 46 минут назад
Ну сложно сочувствовать человеку, который потерял здоровья из-за по сути ненужной операции. Ради чего? Тщеславие ? Все делают? Светская тусовка чмырит? Не вернешь ты в 40 внешность себя в 20. Ну смирись и расслабься. Зачем эта пластическая комичность. Весь организм не заменишь.
к психологу им.
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77
pilot52 Juli 17 минут назад
Ну как тебе объяснить, у них денег дохрена, ну купила она красивую тачку, шмотки, а лицо то не изменишь - возраст даёт о себе знать, а хочет выглядеть как молодая, чтобы подруги позавидовали, вот и начинают себя ещё больше уродовать то подтяжками, то ботексом. Когда в голове ничего нет, хотят, чтобы это компенсировалось внешностью.
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12k
Juli 52 минуты назад
А веко обвисало до колен, что его удалять прям необходимо было?
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149k
parallax Час назад
Красота требует жертв.
У любой хирургической операции всегда имеется риск осложнений. И тот кто ложится под нож ради мнимой красоты не осознавая риск, тот просто наивный ребёнок.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5054 поста (4839 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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