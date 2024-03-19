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Любопытные медицинские инструменты из нашего прошлого

Любопытные медицинские инструменты из нашего прошлого

Автор:
19 марта 2024 09:18
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Прошлое   врачи   инструменты   интересно   лечение   медицина   удивительно   фото   
1587
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Предлагаю вам взглянуть на медицинские инструменты прошлого, и поблагодарить Вселенную, что вам никогда не придётся посещать врачей того времени.

Прошлые века оставили нам наследие в виде разнообразных медицинских инструментов, которые использовались для диагностики, лечения и проведения хирургических вмешательств. При первом взгляде на них довольно сложно понять, каким было их предназначение. Медики того времени создавали различные приспособления для спасения жизней и здоровья людей, используя свои опыт и смекалку. Да, некоторые из них не всегда отличались эффективностью, а порой и даже вредили. Однако в будущем именно эти жутковатые устройства помогли медицине значительно продвинуться вперёд и подарить человечеству возможность жить дольше и лучше.

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Такой шприц применялся для введения обезболивающих средств.

Это широко применявшееся устройство для лечения туберкулеза до открытия эффективных антибиотиков.

Редкое устройство, предназначенное для проверки костной проводимости.

Инструмент использовался для вакцинации от оспы.

Изображение Христа нарисовано на спинке стула над тем местом, где должна была лежать голова женщины.

Приспособление использовалось для обеззараживания тканей во время оперативного вмешательства.

Медицинская электростатическая машина, которая использовалась для лечения самых различных заболеваний.

Инструмент использовался для оценки мышечной силы человека и определения клинического прогрессирования нервно-мышечной слабости.

Это хирургический инструмент с заострённым концом, который использовался для проникновения в полости тела человеческого организма с сохранением их герметичности. Сегодня в медицине применяются трокары современного типа.


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Метки: Прошлое   врачи   инструменты   интересно   лечение   медицина   удивительно   фото   
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3  комментария
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9k
БарНалей 2 часа назад
Всегда поражало что раньше, даже самые утилитарные вещи, не обходились без украшательства. Будь то инструмент, оружие или здание завода
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3k
Едондер пуп Час назад
"...вам никогда не придётся посещать врачей того времени": по нынешним временам ни в чем нельзя быть уверенным. После ядреной войны, может, опять придется " урологическим насосом" что-то накачивать выжившим.
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