Любопытные медицинские инструменты из нашего прошлого

Предлагаю вам взглянуть на медицинские инструменты прошлого, и поблагодарить Вселенную, что вам никогда не придётся посещать врачей того времени.
Прошлые века оставили нам наследие в виде разнообразных медицинских инструментов, которые использовались для диагностики, лечения и проведения хирургических вмешательств. При первом взгляде на них довольно сложно понять, каким было их предназначение. Медики того времени создавали различные приспособления для спасения жизней и здоровья людей, используя свои опыт и смекалку. Да, некоторые из них не всегда отличались эффективностью, а порой и даже вредили. Однако в будущем именно эти жутковатые устройства помогли медицине значительно продвинуться вперёд и подарить человечеству возможность жить дольше и лучше.
Такой шприц применялся для введения обезболивающих средств.
Аппарат пневмоторакса для введения газа в грудную полость с целью коллапса лёгкого, 1901-1930 годы
Это широко применявшееся устройство для лечения туберкулеза до открытия эффективных антибиотиков.
Редкое устройство, предназначенное для проверки костной проводимости.
Инструмент использовался для вакцинации от оспы.
Изображение Христа нарисовано на спинке стула над тем местом, где должна была лежать голова женщины.
Приспособление использовалось для обеззараживания тканей во время оперативного вмешательства.
Медицинская электростатическая машина, которая использовалась для лечения самых различных заболеваний.
Инструмент использовался для оценки мышечной силы человека и определения клинического прогрессирования нервно-мышечной слабости.
Это хирургический инструмент с заострённым концом, который использовался для проникновения в полости тела человеческого организма с сохранением их герметичности. Сегодня в медицине применяются трокары современного типа.
Источник:
- 13 аксессуаров из прошлого, которые таят в себе тайные смыслы
- 17 странных вещиц, чьё предназначение было великой тайной, пока на помощь не пришли интернет-всезнайки
- Наводнение на Красной площади и не только: 12 интересных снимков из прошлого
- Огино Гинко, первая женщина-врач, практиковавшая западную медицину в Японии
- 12 чувственных фото медсестёр прошлого, рассказывающих не только об их внешней красоте, но и внутренней духовной силе