Мужчина перелез через балкон на одиннадцатом этаже и спас запертую на лоджии пенсионерку

В Екатеринбурге мужчина ради спасения запертой на балконе 11-го этажа пенсионерки рискнул собственной жизнью и без страховки перелез к ней из соседней квартиры. Престарелую женщину закрыл на лоджии 3-летний внук и дозвониться до его родителей она не могла.

Сотрудник управляющей компании, инженер Николай Колпаков, решил не дожидаться сотрудников МЧС, а попытаться самостоятельно вызволить бабушку, тем более что она добавляла в непростую ситуацию драматизма, утверждая, что ребёнок начал есть оставленные на столе таблетки (как оказалось впоследствии, ей показалось).