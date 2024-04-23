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Мужчина перелез через балкон на одиннадцатом этаже и спас запертую на лоджии пенсионерку

Мужчина перелез через балкон на одиннадцатом этаже и спас запертую на лоджии пенсионерку

Автор:
23 апреля 2024 20:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   МЧС   Спасение   балкон   внук   екатеринбург   пенсионерка   
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Ловкого екатеринбуржца пообещали наградить.

В Екатеринбурге мужчина ради спасения запертой на балконе 11-го этажа пенсионерки рискнул собственной жизнью и без страховки перелез к ней из соседней квартиры. Престарелую женщину закрыл на лоджии 3-летний внук и дозвониться до его родителей она не могла.


Сотрудник управляющей компании, инженер Николай Колпаков, решил не дожидаться сотрудников МЧС, а попытаться самостоятельно вызволить бабушку, тем более что она добавляла в непростую ситуацию драматизма, утверждая, что ребёнок начал есть оставленные на столе таблетки (как оказалось впоследствии, ей показалось).

В итоге инженеру удалось перебраться на нужный балкон, вскрыть отвёрткой замок и освободить бабушку. В управляющей компании пообещали Колпакова поощрить денежной премией.



"Сотрудника обязательно наградят. У нас в таких случаях выдается премиальное вознаграждение, грамота, благодарность. У Николая есть опыт работы промышленным альпинистом, решение он принял самостоятельно, так как бабушка находится в преклонном возрасте. Управляющая компания направлена на обеспечение безопасности жителей, конечно, мы его отблагодарим", — сообщили в УК.


Добавим, что вчера в Кирове произошла похожая ситуация — 6-летняя девочка вышла на карниз балкона 4-го этажа и не смогла забраться обратно домой. Мимо проходил бывший десантник, который забежал к соседям на 5 этаж, аккуратно спустился к ребёнку и помог ей забраться в квартиру. Эти две истории объединяет и то, что нужные люди оказались в нужном месте и в нужное время. И пусть так будет всегда.

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Метки: Видео   МЧС   Спасение   балкон   внук   екатеринбург   пенсионерка   
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1  комментарий
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Трям 47 минут назад
Старая перечница напесдела и подвергла чужую жизнь опасности!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2021 пост (2026 в горячем)
Лесник
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