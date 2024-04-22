В Кирове бывший десантник спас маленькую девочку, которая вышла погулять на карниз балкона

В Кирове не боящийся высоты бывший десантник спас 6-летнюю девочку, которая залезла на карниз балкона четвёртого этажа. Ребёнка заметили прохожие и сразу же вызвали МЧС. Однако проезжавший мимо мужчина увидел толпу людей под окнами и вцепившуюся в раму окна девочку над ними, решив самостоятельно спасти ребёнка, поскольку до приезда спасателей она могла не продержаться.





Мужчина быстро забежал к соседям на пятый этаж, спустился с балкона на этаж ниже, открыл окно и вместе с девочкой залез в квартиру.