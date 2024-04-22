В Кирове бывший десантник спас маленькую девочку, которая вышла погулять на карниз балкона

В МЧС захотели наградить героического мужчину.
В Кирове не боящийся высоты бывший десантник спас 6-летнюю девочку, которая залезла на карниз балкона четвёртого этажа. Ребёнка заметили прохожие и сразу же вызвали МЧС. Однако проезжавший мимо мужчина увидел толпу людей под окнами и вцепившуюся в раму окна девочку над ними, решив самостоятельно спасти ребёнка, поскольку до приезда спасателей она могла не продержаться.
Мужчина быстро забежал к соседям на пятый этаж, спустился с балкона на этаж ниже, открыл окно и вместе с девочкой залез в квартиру.
Источник:
Как выяснилось позднее, отец и мать девочки куда-то ушли, а она тоже захотела погулять, но выбрала для этого смертельно опасный способ. Сообщается, что семья благополучная на учёте в в ПДН не состоит, а родители, узнав о произошедшем, до сих пор пребывают в шоке. Тем не менее Следственный комитет инициировал проверку по факту соблюдения ими родительских обязанностей.
Героя дня зовут Михаил Поляков, ему 38-лет. Свой поступок геройским он не считает, говорит, не единожды спасал своих сослуживцев, когда служил в десанте, поэтому ничего не обычного в своём поступке не видит.
Источник:
Известно, что местные власти и МЧС захотели наградить Михаила Полякова. Однако ничего конкретного там пока не сообщили.
"Видео это мы смотрели. Пока нет информации по этому мужчине, не установили личность. Пока не готовы сказать насчет награждения. Но у нас бывали случаи, когда разыскивали людей, находили и награждали", — сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области.
Источник:
- В Кирове неравнодушный водитель спас полуторагодовалого мальчика, который бродил по дороге
- В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком
- «Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины
- Сотрудники МЧС спасли лося, который провалился под лёд
- Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Чите