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В Кирове бывший десантник спас маленькую девочку, которая вышла погулять на карниз балкона

В Кирове бывший десантник спас маленькую девочку, которая вышла погулять на карниз балкона

Автор:
22 апреля 2024 19:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Киров   МЧС   Спасение   карниз   ребёнок   
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В МЧС захотели наградить героического мужчину.

В Кирове не боящийся высоты бывший десантник спас 6-летнюю девочку, которая залезла на карниз балкона четвёртого этажа. Ребёнка заметили прохожие и сразу же вызвали МЧС. Однако проезжавший мимо мужчина увидел толпу людей под окнами и вцепившуюся в раму окна девочку над ними, решив самостоятельно спасти ребёнка, поскольку до приезда спасателей она могла не продержаться.


Мужчина быстро забежал к соседям на пятый этаж, спустился с балкона на этаж ниже, открыл окно и вместе с девочкой залез в квартиру.

Как выяснилось позднее, отец и мать девочки куда-то ушли, а она тоже захотела погулять, но выбрала для этого смертельно опасный способ. Сообщается, что семья благополучная на учёте в в ПДН не состоит, а родители, узнав о произошедшем, до сих пор пребывают в шоке. Тем не менее Следственный комитет инициировал проверку по факту соблюдения ими родительских обязанностей.


Героя дня зовут Михаил Поляков, ему 38-лет. Свой поступок геройским он не считает, говорит, не единожды спасал своих сослуживцев, когда служил в десанте, поэтому ничего не обычного в своём поступке не видит.

Известно, что местные власти и МЧС захотели наградить Михаила Полякова. Однако ничего конкретного там пока не сообщили.


"Видео это мы смотрели. Пока нет информации по этому мужчине, не установили личность. Пока не готовы сказать насчет награждения. Но у нас бывали случаи, когда разыскивали людей, находили и награждали", — сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области.

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Метки: Видео   Киров   МЧС   Спасение   карниз   ребёнок   
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5  комментариев
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31k
AzuveR 2 часа назад
Бывших десантников не бывает.
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6k
Григорий 5 минут назад
проблема с развитием или вся семья такая?
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3k
Oleg SC Полчаса назад
Г Е Р О Й!!!!!!!!!!!!!!!!
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13k
Света 2 часа назад
Мужик безусловно молодец. А вот с девочкой явно не всё в порядке. Ладно играли дети и выпали, ладно спасалась от чего то и со страху на стрессе и не такое можно. Однако в 6 лет обычные дети четко понимают опасность высоты и никогда просто так вот так на карниз балкона, где ни зацепится, ни спуститься нет возможности не вылезут. Не говорите что ребенок не оценивает опасность. Оценивает. Я в таком возрасте по деревьям лазила и чётко понимала на что наступить, где подержаться и не падала. Расчитывала сыои действия и оценивала в меру своего хоть и маленького жизненного опыта. 6 лет не два, когда реально сам шишки набиваешь и мир изучаешь. В 6 лет многие в школу ходят! Эта девочка либо с проблемой умственного развития, проблемами психики, либо в семье не всё так гладко.
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Burzum
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