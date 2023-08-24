В Екатеринбурге пловец из Афганистана едва не утонул на дистанции в 50 метров

Спортсмена пришлось спасать находившемуся рядом тренеру.
Афганского спортсмена пришлось вытаскивать из бассейна во время соревнований по плаванию на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге. Пловец Мир Абдул Варен Карими участвовал в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем, но не смог финишировать и начал тонуть. Одному из тренеров пришлось прыгать в воду, чтобы помочь спортсмену добраться до бортика. В итоге атлета вытащили из воды и унесли на носилках в медпункт. Как выяснилось позднее, у Абдулы сильно свело ногу.
Во время заплыва у спортсмена из Афганистана свело ногу. Персонал Дворца водных видов спорта помог атлету выбраться из воды и оказал всю необходимую медицинскую помощь. На данный момент здоровью спортсмена ничего не угрожает, его состояние оценено как удовлетворительное
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Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 20 по 31 августа. В соревнованиях принимают участие более 4 тысяч студентов из 36 стран, входящих в БРИКС, ШОС и СНГ.
Российские пловцы, к слову, уже завоевали 2 медали в соревнованиях по плаванию. Чемпион Европы Илья Бородин в заплыве на 200 метров комплексным плаванием взял золотую медаль, второе место за Алексеем Сударевым из Уральского государственного горного университета, а третьим стал бразилец Энцо Брандао Ибанес из Университета Нассау.
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