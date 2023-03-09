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Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Чите

Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Чите

Автор:
09 марта 2023 10:45
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   МЧС   взрыв   видео   пятиэтажка   спасение   чита   
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В пятиэтажном здании обрушились два этажа.

Сегодня утром в жилой пятиэтажке прогремел взрыв, обрушивший два верхних этажа здания и повредивший взрывной волной не менее пяти квартир. По данным МЧС, пострадали три человека, погибших, к счастью нет. Спасатели уже эвакуировали из разрушенных квартир 8 человек, включая пожилую женщину и двух детей.

По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Канал Shot пишет, что взрыв мог произойти из-за внезапной подачи газа — по данным издания, в пятиэтажке его не было около трёх лет.

В Минздраве Забайкалья сообщили, что трёх жильцов пятиэтажки, включая ребёнка, госпитализировали в одну из местных больниц. Ранее в МЧС заявляли, что жильцы получили лёгкие травмы и им оказали помощь на месте.


Сейчас на месте ЧП работают сотрудников МЧС и 9 единиц техники. В администрации города сообщили, что для пострадавших при взрыве газа развернут пункт временного размещения.

Источник:

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Метки: ГАЗ   МЧС   взрыв   видео   пятиэтажка   спасение   чита   
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4  комментария
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21k
babuby Час назад
Хрень какая-то. В доме три года не было газа, а потом вдруг дали? Тогда первый вопрос не почему рвануло, а какого-ж хрена 3 года газа не было. И если газа не было три года, значит до этого газ был подведен, и были трубопроводы, а это значит что дом не оборудован проводкой под электроплиты, и люди стали пользоваться газом в баллонах через редукторы?
Мутно как-то всё. Будем ждать более подробного объяснения.
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5k
Владимир 23 минуты назад
т.е пятиэтажка 3 года жила без газа,а почему,за газ не платили,или газ в стране кончился?
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1k
Фидель Полчаса назад
Надо ввести обязательное установление датчиков сигнализаторов обнаружения газа,проблема решится мгновенно.Стоит в пределах 1000р,разбудит даже слона
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65k
doker Час назад
Зима, холода - окна и форточки закрыты. У некоторых ещё и заклеены. И начинаются взрывы бытового газа.

Вопрос к газовикам, производящим осмотр газового оборудования и трубопроводов и к специалистам проверяющим вытяжную вентиляцию: "Вы проверяете реально или для галочки?"

Деньги то платим нормальные за 10-15 минут работы.
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