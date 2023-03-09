Взрыв бытового газа произошёл в жилом доме в Чите

В пятиэтажном здании обрушились два этажа.
Сегодня утром в жилой пятиэтажке прогремел взрыв, обрушивший два верхних этажа здания и повредивший взрывной волной не менее пяти квартир. По данным МЧС, пострадали три человека, погибших, к счастью нет. Спасатели уже эвакуировали из разрушенных квартир 8 человек, включая пожилую женщину и двух детей.
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По предварительным данным, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Канал Shot пишет, что взрыв мог произойти из-за внезапной подачи газа — по данным издания, в пятиэтажке его не было около трёх лет.
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В Минздраве Забайкалья сообщили, что трёх жильцов пятиэтажки, включая ребёнка, госпитализировали в одну из местных больниц. Ранее в МЧС заявляли, что жильцы получили лёгкие травмы и им оказали помощь на месте.
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Сейчас на месте ЧП работают сотрудников МЧС и 9 единиц техники. В администрации города сообщили, что для пострадавших при взрыве газа развернут пункт временного размещения.
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Мутно как-то всё. Будем ждать более подробного объяснения.
Вопрос к газовикам, производящим осмотр газового оборудования и трубопроводов и к специалистам проверяющим вытяжную вентиляцию: "Вы проверяете реально или для галочки?"
Деньги то платим нормальные за 10-15 минут работы.