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В Екатеринбурге девушка пыталась потушить горящее масло водой и устроила в квартире взрыв

В Екатеринбурге девушка пыталась потушить горящее масло водой и устроила в квартире взрыв

Автор:
06 декабря 2023 09:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   МЧС   взрыв   екатеринбург   загорелось масло   неосторожное обращение   ожоги   
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Сама горе-кулинар тоже серьезно пострадала.

24-летняя жительница квартиры на 13 этаже в доме на улице Чемпионов раскалила масло в ковше, а потом ситуация вышла из под контроля. Масло внезапно загорелось, а девушка, запаниковав, решила залить его водой.


В результате произошёл взрыв, да такой силы, что волной выбило кухонную и входную двери, а также стёкла. Обеспокоенные соседи вызвали МЧС, но спасатели убедились, что возгорания квартиры не произошло и разрешили жителям вернуться в подъезд.



Сама хозяйка квартиры получила ожоги 15% тела и была госпитализирована. Как сообщают СМИ, пострадавшая работает учителем иностранного языка в школе.


В МЧС рассказали, как нужно действовать в подобных ситуациях:

  1. Выключить плиту.
  2. Надеть рукавицы, чтобы масло не обожгло кожу рук.
  3. Накрыть сковороду/ковш крышкой, но не стеклянной. Можно накрыть посуду металлическим противнем. Без доступа кислорода огонь погаснет сам собой, после чего можно уничтожить следы неудачной готовки.

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Метки: Ynews   Видео   МЧС   взрыв   екатеринбург   загорелось масло   неосторожное обращение   ожоги   
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14  комментариев
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7k
Roman 2 часа назад
О пользе мемасиков.

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22k
BiZ 20 минут назад
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9k
alex9845 21 минуту назад
Если бы она налила воду в горящее масло то был бы 1000% пожар,так как горящее масло разлетается вокруг а тут не более чем лёгкая копоть на потолке.У самого один раз загорелось масло в котелке, естественно закрыл крышкой и вынес на балкон, но абсолютно всё было в дыму и копоти. Мыл в кухне стены,потолок,шкафы..
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15k
Ivan Полчаса назад
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6k
Евгений Д Полчаса назад
На удивление квартира мало закоптилась
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31
brodiaga 47 минут назад
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20k
anpetrof 49 минут назад
Вот дура -бензином надо было! Премию Дарвина получила бы!
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1k
Михаил 58 минут назад
Краткий курс физики
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11k
kaboza Час назад
ребята одобряют
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10k
Борис Карабанов Час назад
Высшее образование...
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Илья Час назад
Раньше только близкие знали,что ты идиот но благодаря интернету теперь об этом знает вся страна.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хренасе бумкнуло
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Schreibikus

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