В Екатеринбурге девушка пыталась потушить горящее масло водой и устроила в квартире взрыв

Сама горе-кулинар тоже серьезно пострадала.
24-летняя жительница квартиры на 13 этаже в доме на улице Чемпионов раскалила масло в ковше, а потом ситуация вышла из под контроля. Масло внезапно загорелось, а девушка, запаниковав, решила залить его водой.
В результате произошёл взрыв, да такой силы, что волной выбило кухонную и входную двери, а также стёкла. Обеспокоенные соседи вызвали МЧС, но спасатели убедились, что возгорания квартиры не произошло и разрешили жителям вернуться в подъезд.
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Сама хозяйка квартиры получила ожоги 15% тела и была госпитализирована. Как сообщают СМИ, пострадавшая работает учителем иностранного языка в школе.
В МЧС рассказали, как нужно действовать в подобных ситуациях:
- Выключить плиту.
- Надеть рукавицы, чтобы масло не обожгло кожу рук.
- Накрыть сковороду/ковш крышкой, но не стеклянной. Можно накрыть посуду металлическим противнем. Без доступа кислорода огонь погаснет сам собой, после чего можно уничтожить следы неудачной готовки.
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Я тоже раньше угорал над такими, как она. А однажды у меня вспыхнула аромолампа. Под рукой стоял стакан с водой, я автоматически плеснул на лампу, пламя вспыхнуло до потолка.
Так что не смейся, сам в критической ситуации тупанёшь. Этим грешат даже подготовленные люди.