В Екатеринбурге девушка пыталась потушить горящее масло водой и устроила в квартире взрыв

24-летняя жительница квартиры на 13 этаже в доме на улице Чемпионов раскалила масло в ковше, а потом ситуация вышла из под контроля. Масло внезапно загорелось, а девушка, запаниковав, решила залить его водой.

В результате произошёл взрыв, да такой силы, что волной выбило кухонную и входную двери, а также стёкла. Обеспокоенные соседи вызвали МЧС, но спасатели убедились, что возгорания квартиры не произошло и разрешили жителям вернуться в подъезд.