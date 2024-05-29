Как выглядят 10 самых дорогих сумок в мире

Перед тем, как отправиться за сумкой на лето, многие модницы решают изучить актуальные тренды. На просторах интернета существует множество экспертных статей, где дизайнеры и модные критики дают свои рекомендации в подборе аксессуаров. Большинство из предлагаемых экспертами моделей выпускаются модными домами. При этом цены на трендовые новинки зачастую неприятно кусаются.