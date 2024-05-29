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Как выглядят 10 самых дорогих сумок в мире

Как выглядят 10 самых дорогих сумок в мире

Автор:
29 мая 2024 08:37
Метки: в мире   дизайн   дорого   сумка   фото   цена   
956
12

В мире есть сумки, стоимость которых не просто бьёт по карману, а буквально отправляет в нокаут.

Перед тем, как отправиться за сумкой на лето, многие модницы решают изучить актуальные тренды. На просторах интернета существует множество экспертных статей, где дизайнеры и модные критики дают свои рекомендации в подборе аксессуаров. Большинство из предлагаемых экспертами моделей выпускаются модными домами. При этом цены на трендовые новинки зачастую неприятно кусаются.

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Сумка в виде розы инкрустирована 1016 бриллиантами, 1169 сапфирами и 800 турмалинами. Аксессуар выпущен в единственном экземпляре.

Эта элитная сумка была выпущена в 2019 году. В основе дизайна фасад бутика, именуемого Домом Биркин в Париже.

В основе аксессуара 334 бриллианта и натуральная кожа. Всего в мире выпущено 13 экземпляров этой сумки.

Лимитированная серия сумок выпущена в 2010 году и посвящена последнему показу дизайнера Жан-Поля Готье.

Выпущенный в 2001 году клатч стал абсолютным хитом. На красной дорожке с этим аксессуаром в разное время появлялись Анджелина Джоли, Сара Джессика Паркер, Дженнифер Энистон и Кейт Уинслет. Инкрустированная 1500 бриллиантами модель была изготовлена специально для китайской актрисы Ли Бинбин.

Впервые сумка была замечена у Фаррелла Уильямса — исполнителя и художественного руководителя отдела мужской одежды Louis Vuitton. Аксессуар создан из натуральной кожи, украшен золотом и бриллиантами.

Лимитированная сумка от Hermes выпущена всего в трёх экземплярах. 

Сумка выполнена из платины и 2000 бриллиантов. Самый большой драгоценный камень, находящийся по центру аксессуара, имеет вес в 8 карат.

Это не просто стандартный аксессуар, а мини-сумка, размером с ладонь. Что в ней носить? Пожалуй, только ключи и то, если связка не слишком большая.

Этот клатч попал в Книгу рекордов Гиннесса. аксессуар инкрустирован 4517 бриллиантами и 18-каратным золотом. На изготовление сумки ушло 8800 часов.

Кошелек ручной работы сделан из скорлупы яйца страуса эму, переработанного шарфа Hermès, 8000 сверкающих бриллиантов и сережек Cartier, использованных в качестве застёжки.

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Метки: в мире   дизайн   дорого   сумка   фото   цена   
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1  комментарий
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Billi_Bons Час назад
Да что они понимают в сумках? Вот самая догорая.

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  • Дата регистрации: 09.10.2018
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