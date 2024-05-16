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Сумасшедший отель во Вьетнаме, который считают одним из самых необычных зданий планеты

Сумасшедший отель во Вьетнаме, который считают одним из самых необычных зданий планеты

Автор:
16 мая 2024 10:44
Сообщество : Путешествия
Метки: Crazy House   Вьетнам   в мире   дизайн   здание   необычно   отель   фото   
1025
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Crazy House просто невероятный, но при этом весьма бюджетный.

На первый взгляд Вьетнам ― не та страна, где можно найти оригинальные отели. Бюджетные ― вполне, но вот за креативом обычно едут в другие страны. Однако именно во вьетнамском городе Далат находится один из самых необычных отелей в мире. Это гостевой дом Crazy House, который построила мадам Ханг Нга.

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Здание выглядит совершенно безумно

Однако здание было настолько интересным, что туристы постоянно приходили на него поглазеть

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Метки: Crazy House   Вьетнам   в мире   дизайн   здание   необычно   отель   фото   
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4  комментария
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21k
anpetrof 44 минуты назад
Нужно дачу так перестроить!
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15k
Ser Час назад
Хм... был там трижды, знаком с хозяйкой, интересная, живая! умная, острая на слово...
И "дом" и хозяйка и дух доброты там - понравился!
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9k
Ysik Час назад
Мадам Данг Вьет Нга, она же Хан Нга, провела в СССР 14 лет и неплохо знает русский язык. Она автор множества общественных и частных зданий в Далате и в его округе. Так же она является дочерью одного из президентов Вьетнама и долгое время занималась политикой. А знаменитый "сумасшедший дом" не просто так имеет статус недостроя, говорят что для ухода от налогов.
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35k
Ego sum qui sum Час назад
аохитектурная вакханалия
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