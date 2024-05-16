Сумасшедший отель во Вьетнаме, который считают одним из самых необычных зданий планеты

На первый взгляд Вьетнам ― не та страна, где можно найти оригинальные отели. Бюджетные ― вполне, но вот за креативом обычно едут в другие страны. Однако именно во вьетнамском городе Далат находится один из самых необычных отелей в мире. Это гостевой дом Crazy House, который построила мадам Ханг Нга.