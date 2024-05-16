Сумасшедший отель во Вьетнаме, который считают одним из самых необычных зданий планеты

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Crazy House просто невероятный, но при этом весьма бюджетный.
На первый взгляд Вьетнам ― не та страна, где можно найти оригинальные отели. Бюджетные ― вполне, но вот за креативом обычно едут в другие страны. Однако именно во вьетнамском городе Далат находится один из самых необычных отелей в мире. Это гостевой дом Crazy House, который построила мадам Ханг Нга.
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Здание выглядит совершенно безумно
Однако здание было настолько интересным, что туристы постоянно приходили на него поглазеть
Несмотря на то, что в здании совершенно все не по фен-шую, оно не просто так имеет такие странные детали
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И "дом" и хозяйка и дух доброты там - понравился!