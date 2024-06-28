16 зловещих зданий и памятников, чей вид вызывает ком в горле

Здания и уж тем более статуи с лицами могут нагонять на нас страх самыми разными способами. Вот вам немного такого контента — срочно пугайтесь!
Огромная статуя Гаргантюа в парке развлечений под Парижем выглядела жуткой и в обычном состоянии, и когда её сносили в 1995 году
Внутри неё располагался парк аттракционов. В середине 90-х году это была 19-я по величине статуя в мире.
Сейчас там ведутся ремонтные работы, и его планируют вновь открыть в 2026 году.
Молодец, что сохранился, но прогуливаться там сильно не тянет, не так ли?
Классическая резиденция местного Доктора Зло.
Интересно, почему он закрылся? Вероятно, в него НИКТО НЕ ХОДИЛ, ПОТОМУ ЧТО СТРАШНО?
Но схожесть его деталей с анатомией живого существа может доставлять некий дискомфорт.
Всем своим видом показывает «дальше нельзя».
А может, Вампирский??
Национальный памятник против насилия и агрессии, созданный из 100 тысяч ножей. Высота — более 8 метров.
Верфь — это судостроительный завод. Огромная постройка, сам факт заброшенности которой пугает.
Источник:
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