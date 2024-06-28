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16 зловещих зданий и памятников, чей вид вызывает ком в горле

16 зловещих зданий и памятников, чей вид вызывает ком в горле

Автор:
28 июня 2024 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   жуть   здание   креатив   страшно   фантазия   фото   
1007
19

Здания и уж тем более статуи с лицами могут нагонять на нас страх самыми разными способами. Вот вам немного такого контента — срочно пугайтесь!

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Внутри неё располагался парк аттракционов. В середине 90-х году это была 19-я по величине статуя в мире.

Сейчас там ведутся ремонтные работы, и его планируют вновь открыть в 2026 году.

Молодец, что сохранился, но прогуливаться там сильно не тянет, не так ли?

Классическая резиденция местного Доктора Зло.

Интересно, почему он закрылся? Вероятно, в него НИКТО НЕ ХОДИЛ, ПОТОМУ ЧТО СТРАШНО?

Но схожесть его деталей с анатомией живого существа может доставлять некий дискомфорт.

Всем своим видом показывает «дальше нельзя».

А может, Вампирский??

Национальный памятник против насилия и агрессии, созданный из 100 тысяч ножей. Высота — более 8 метров.

Верфь — это судостроительный завод. Огромная постройка, сам факт заброшенности которой пугает.

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Метки: в мире   жуть   здание   креатив   страшно   фантазия   фото   
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