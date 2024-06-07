Тапки с блютуз – передовые технологии Индии

Под «все» я подразумеваю мужчин, одевающихся в сари, чтобы сдать экзамен за свою девушку. Попытки пролезть в школу через туалет. И десятки других изобретательных способов, которым можно только позавидовать.

В Южной Корее обычно просто студент с хорошими оценками без ярких отличительных черт меняет прическу и по десять раз сдает тест за младшекурсников. Никакого творчества, не то, что в Индии. Потому что новый хит там...