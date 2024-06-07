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Тапки с блютуз – передовые технологии Индии

Тапки с блютуз – передовые технологии Индии

Автор:
07 июня 2024 08:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   Тапки с блютуз   Технология   в мире   фантазия   фото   
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К образованию в Индии подходят очень серьезно, идут на всё, чтобы сдать экзамен.

Под «все» я подразумеваю мужчин, одевающихся в сари, чтобы сдать экзамен за свою девушку. Попытки пролезть в школу через туалет. И десятки других изобретательных способов, которым можно только позавидовать.

В Южной Корее обычно просто студент с хорошими оценками без ярких отличительных черт меняет прическу и по десять раз сдает тест за младшекурсников. Никакого творчества, не то, что в Индии. Потому что новый хит там...

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Шлепанцы с поддержкой Bluetooth

Потому что в последние годы в Вузах и колледжах Индии стали отбирать телефоны на входе и плюс отключать интернет на территории всего заведения, чтобы не гуглили украдкой. Последний запрет – запрещены ЗАКРЫТЫЕ ботинки, потому что внутри них умудрялись напихать подсказки и всякие гаджеты.

Хочешь на экзамен – приходи в шлепках. И все приходят, а не возмущаются, что их на входе обыскивают.

И на экзамен в пед.колледже в штате Раджастан гениальные индусы пришли в шлепках, в которые встроена симка для блютуз. Здесь мы можем поохать, какие из них будут учителя, но у нас ведь тоже списывают, чего душой кривить.

Блютуз нужен, чтобы коннектиться к микронаушникам в ухе. В некоторых случаях приходилось даже вызывать врача, чтобы достать из уха пойманного студента блютуз-наушник, как глубоко он проваливался в ушную камеру.

Самое удивительное в этой истории

Больше всего меня шокировала цена на эти шлепанцы. В полиции говорят, что такие шлепанцы покупают для себя преступники и мафия, и стоят они по 600 000 рупий (около 630 тысяч рублей). Откуда у бедных студентов такие деньги!? Или для честных целей на черном рынке и продадут дешевле!?

На одном экзамене поймали сразу 25 человек в блютуз-сандаликах. Значит, закупили где-то оптом и пошли все, как один, уверовав в собственную гениальность.

Кстати, в Индии с обысками жестко – и сандалик порвут в поисках симки, и в ухо с фонариком залезут. И это на фоне недавней истории, где девушки возмущались, что металлодетектор засек у них металлические детали в белье и им нужно было перед экзаменом раздеваться.

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Метки: Индия   Тапки с блютуз   Технология   в мире   фантазия   фото   
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Сибиряк Полчаса назад
Тапки с блютуз – передовые технологии ИндииПосмотреть
Тапки с блютуз – передовые технологии Индии
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
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