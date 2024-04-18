"За такое государство умирать не хочу, за Америку - да": стример из Анапы наговорил на штраф, но заявил, что его слова вырвали из контекста

Записью прямого эфира заинтересовались правоохранители, и бравый "правдолюб" превратился в растерянного врунишку, который поведал, как его слова вырвали из контекста, а на самом деле он совсем не то имел в виду.

Как водится, блогер незамедлительно извинился и заявил, что всегда был за Россию. Будь бы здоровье, он всем врагам Родины показал кузькину мать!