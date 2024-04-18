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"За такое государство умирать не хочу, за Америку - да": стример из Анапы наговорил на штраф, но заявил, что его слова вырвали из контекста

"За такое государство умирать не хочу, за Америку - да": стример из Анапы наговорил на штраф, но заявил, что его слова вырвали из контекста

Автор:
18 апреля 2024 14:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Анапа   Видео   Суд   дискредитация ВС РФ   прямой эфир   стрим   штраф   
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После по традиции извинился, сообщив, что у него "нету здоровья", а так бы он в первых рядах защищал Родину.

Во время стрима анапский блогер Александр К. раскритиковал Вооружённые Силы России, заявив, что не готов умирать "за такое государство".


Записью прямого эфира заинтересовались правоохранители, и бравый "правдолюб" превратился в растерянного врунишку, который поведал, как его слова вырвали из контекста, а на самом деле он совсем не то имел в виду.


Как водится, блогер незамедлительно извинился и заявил, что всегда был за Россию. Будь бы здоровье, он всем врагам Родины показал кузькину мать!


А потом еще раз извинился - уже в стенах ОВД.



Как сообщает официальный Телеграм-канал МВД Анапы, в отношении стримера был составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан". Городской суд обязал злоумышленника заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.


Некоторые СМИ утверждают, что помимо этого стримера отвезли в военкомат, чтобы он смог пройти медкомиссию на предмет для определения степени годности к военной службе. Однако в официальных источниках этой информации нет.


Источник:

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Метки: Анапа   Видео   Суд   дискредитация ВС РФ   прямой эфир   стрим   штраф   
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12k
Том Сойер 57 минут назад
Сыкливая крыса....
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363
dasn7 19 минут назад
Предпосылка насчёт "умирать" палит прихвостня бледнолицых.
Также его палит скверное знание географии: Америка это не государство, а континент.
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−13
Игорь 21 минуту назад
Здpавcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде.

Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

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Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Уважения, значит, ему недодали?
Ну так отправьте его в штаты.
Вплавь.
Доплывёт, там ему уважения отсыпят по полной
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5k
Горожанин 46 минут назад
Признак либерала - быть трусом, жить трусом и сдохнуть трусом ради себя любимого.
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17k
ron 47 минут назад
Стример - это блогер, растянутый во времени )
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169
risti 47 минут назад
Дискредитация умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета
--------------
очень тонкая грань между критикой и дискредитацией
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6k
hhwost 48 минут назад
ну вот откуда они лезут? сейчас же властям не до церемоний, всё по законам "военного времени".
уж сколько случаев, когда не то что за неправильно сказанное, а за неправильно понятое попадали дураки на бабло, а то и на срок.
и всё не уймутся, идиоты.

з.ы. самое интересное, больше всех про войну п..здят те, кто к ней и близко не стоял.
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458
DuckTales 50 минут назад
Ну так не вопрос, пусть едет в Израиль или в Сирию, где там США сейчас ?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2014 постов (2003 в горячем)

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