"За такое государство умирать не хочу, за Америку - да": стример из Анапы наговорил на штраф, но заявил, что его слова вырвали из контекста

После по традиции извинился, сообщив, что у него "нету здоровья", а так бы он в первых рядах защищал Родину.
Во время стрима анапский блогер Александр К. раскритиковал Вооружённые Силы России, заявив, что не готов умирать "за такое государство".
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Записью прямого эфира заинтересовались правоохранители, и бравый "правдолюб" превратился в растерянного врунишку, который поведал, как его слова вырвали из контекста, а на самом деле он совсем не то имел в виду.
Как водится, блогер незамедлительно извинился и заявил, что всегда был за Россию. Будь бы здоровье, он всем врагам Родины показал кузькину мать!
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А потом еще раз извинился - уже в стенах ОВД.
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Как сообщает официальный Телеграм-канал МВД Анапы, в отношении стримера был составлен административный материал по статье 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан". Городской суд обязал злоумышленника заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Некоторые СМИ утверждают, что помимо этого стримера отвезли в военкомат, чтобы он смог пройти медкомиссию на предмет для определения степени годности к военной службе. Однако в официальных источниках этой информации нет.
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Также его палит скверное знание географии: Америка это не государство, а континент.
Cейчаc ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любyю подpаботкy, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего. Oт голода почти теpяю cознание. Oдолжить пpоcто не y кого. Oдолжите, пожалyйcта, на едy pyблей 100-200. Xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
Ну так отправьте его в штаты.
Вплавь.
Доплывёт, там ему уважения отсыпят по полной
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очень тонкая грань между критикой и дискредитацией
уж сколько случаев, когда не то что за неправильно сказанное, а за неправильно понятое попадали дураки на бабло, а то и на срок.
и всё не уймутся, идиоты.
з.ы. самое интересное, больше всех про войну п..здят те, кто к ней и близко не стоял.