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Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима

Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима

Автор:
16 апреля 2024 12:04
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Сочи   Суд   истязание   колония   ребёнок   сыроед   
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Интересно, как долго он проживёт в местах не столь отдалённых, питаясь "энергией солнца"?

Лазаревский районный суд Сочи поставил точку в громком деле блогера-сыроеда Максима Лютого, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.


Лютый имел несколько десятков тысяч подписчиков в социальных сетях, где позиционировал называл себя тренером личностного роста и оздоровления. Его методика "оздоровления", которую он пропагандировал среди подписчиков, заключалась в употреблении в пищу "энергии солнца", необработанных фруктов и овощей (сыроедение), а также периодическом голодании.

Сыроеда Лютого и его жену Оксану Миронову задержали в начале марта 2023 года в связи со смертью их новорождённого сына. Отмечается, что ребёнок родился в феврале в домашних условиях, родители не регистрировали его в органах ЗАГСа и не поставили на учёт в поликлинике, ведь поехавший просветлённый отец знал, как вырастить здорового и крепкого ребёнка.


Обвинение утверждает, что Лютый трижды забирал на сутки у матери ребёнка, которому едва исполнилось несколько недель, морил голодом и обливал холодной водой. Как нетрудно догадаться, здоровье ребёнка, который должен получать иммунитет с молоком матери, надломилось. Восьмого марта 2023 года, когда младенцу стало совсем плохо, его повезли в больницу, но по дороге он скончался. Врачи констатировали смерть от истощения и пневмонии.

Мать ребёнка задержали на два дня раньше Лютого. В конце сентября Миронову приговорили к двум годам исправительных работ. Что касается отца ребёнка, то его признали виновным в причинении тяжкого вредя здоровью новорождённого. Гособвинитель просил 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Метки: Видео   Сочи   Суд   истязание   колония   ребёнок   сыроед   
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10  комментариев
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12k
Том Сойер 24 минуты назад
Этого му.дака надо жопой на этот же кабачок и посадить, епанат конченный.
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5k
Димка Смола/67 17 минут назад
У меня жил подобный идиот во дворе................. ребенка бабушка спасла по факту......долбаеюы одним словом, самое главное истенно верят в свое дело, профессор-полудурок такой .....
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17k
_Tango_ 21 минуту назад
Вот как раз тот случай, когда надо не в тюрьму сажать, а применять пресловутую карательную психиатрию.
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40k
АнтонПолднев 22 минуты назад
Неужели начались их реальные посадки...
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6k
Отвратительный Мужик 23 минуты назад
Мамашу фактически отпустили отпустили, а эта тупая писда виновата в смерти ребёнка не меньше этого долбайоба .
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1989 постов (1998 в горячем)
Лесник
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