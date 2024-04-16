Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима

Лазаревский районный суд Сочи поставил точку в громком деле блогера-сыроеда Максима Лютого, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

Лютый имел несколько десятков тысяч подписчиков в социальных сетях, где позиционировал называл себя тренером личностного роста и оздоровления. Его методика "оздоровления", которую он пропагандировал среди подписчиков, заключалась в употреблении в пищу "энергии солнца", необработанных фруктов и овощей (сыроедение), а также периодическом голодании.