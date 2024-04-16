Блогера-сыроеда, уморившего голодом ребёнка, отправили в колонию строгого режима

Интересно, как долго он проживёт в местах не столь отдалённых, питаясь "энергией солнца"?
Лазаревский районный суд Сочи поставил точку в громком деле блогера-сыроеда Максима Лютого, приговорив его к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.
Лютый имел несколько десятков тысяч подписчиков в социальных сетях, где позиционировал называл себя тренером личностного роста и оздоровления. Его методика "оздоровления", которую он пропагандировал среди подписчиков, заключалась в употреблении в пищу "энергии солнца", необработанных фруктов и овощей (сыроедение), а также периодическом голодании.
Сыроеда Лютого и его жену Оксану Миронову задержали в начале марта 2023 года в связи со смертью их новорождённого сына. Отмечается, что ребёнок родился в феврале в домашних условиях, родители не регистрировали его в органах ЗАГСа и не поставили на учёт в поликлинике, ведь
поехавший просветлённый отец знал, как вырастить здорового и крепкого ребёнка.
Обвинение утверждает, что Лютый трижды забирал на сутки у матери ребёнка, которому едва исполнилось несколько недель, морил голодом и обливал холодной водой. Как нетрудно догадаться, здоровье ребёнка, который должен получать иммунитет с молоком матери, надломилось. Восьмого марта 2023 года, когда младенцу стало совсем плохо, его повезли в больницу, но по дороге он скончался. Врачи констатировали смерть от истощения и пневмонии.
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Мать ребёнка задержали на два дня раньше Лютого. В конце сентября Миронову приговорили к двум годам исправительных работ. Что касается отца ребёнка, то его признали виновным в причинении тяжкого вредя здоровью новорождённого. Гособвинитель просил 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.
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