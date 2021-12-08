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Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии

Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии (2 фото + 3 видео)

Автор:
08 декабря 2021 19:32
Сообщество : Криминал
Метки: видео   колония   протесты   суд   тиктокер   фсб   штраф   
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Плюс ко всему блогер заплатит более 300 тысяч рублей за порчу имущества.

Тверской суд Москвы приговорил 19-летнего Константина Лакеева, известного в "ТикТоке" под псевдонимом Костя Киевский, к 2,8 годам колонии общего режима. В январе блогера задержали за активное участие в несогласованных протестах. Лакеев не только кидался снежками в правительственный автомобиль, но и пинал машину ногами. За это, собственно, он и поплатился. Помимо приличного срока суд назначил тиктокеру штраф в 337 тысяч рублей за порчу чужого имущества. Адвокат Лакеева считает приговор Тверского суда чересчур жестким и намерен его обжаловать.


"Вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, по части 2 статьи 167 УК РФ", - сообщили в пресс-службе суда.

На момент задержания блогеру было 18 лет. Оказавшись в отделе полиции, он попросил прощения у силовиков и госслужащих и пообещал, что больше не будет повторять подобных ошибок. Однако это его не спасло.

В TikTok на Константина Лакеева подписано более 800 тысяч человек. К ним он вернётся совершенно другим человеком. Зря он шутил в соцсетях про нетрадиционную ориентацию.

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Метки: видео   колония   протесты   суд   тиктокер   фсб   штраф   
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13k
Роман Час назад
На фишках в последнее время заголовки уровня желтых газет 90х.
Из заголовка складывается впечатление, что человеку дали 3 года только за кидание снежков в машину.
Ан нет, прочий вандализм оставили за кадром.
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12k
Великий Кормчий 2 минуты назад
Мало дали.
Затрахали блохеры-ебанаты
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4k
Джордж. Вашингтон. 3 минуты назад
Ну раз гей ему там понравится
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59k
Андрей 7 минут назад
Почему-то не удивлён: персонажи, плотно сидящие на таком распространённом наркотике, как Интернет, и более того - являющиеся не только потребителями этой дури, но и активными распространителями (тиктокари, блогеры, пранкеры и прочая петушня), теряют связь с реальной жизнью. И в обычной жизни начинают вести себя как в Интернете: не фильтровать базар, совершать действия, несовместимые с разумом и т.п.
За что и огребают закономерно, или - самовыпиливаются.
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−125
reja123 8 минут назад
нужно было не снежками кидать о чем то посерёзней
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12k
Alex 11 минут назад
Это, конечно, молодцы, поймали и наказали "бандита" по всей строгости закона, вот только почему полиция так возбуждается, когда в них стаканчики или снежки кидают, а как реальных отморозков наказать, хрен дозвонишься и хрен ещё приедут.
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188
Шурман 13 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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484
Driver 15 минут назад
Зато когда очередной депутат убивает краснокнижных с вертолета, когда миллиардами воруют или опять же депутат отстреливает лосей, или когда дочка дамочки из избиркома убивает пару человек....это все норма и какой реальный срок.

А тут малолетний идиот сотворил дичь, да сотворил, дайте условно, но нет, надо отправить к зэк-ам. Это все что надо знать про наш самый гуманный суд на свете.
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1k
Bar 16 минут назад
Такой "сладкий" отдыха на зоне знать не будет) туда и дорога, раз геркулес в башке.
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82k
Taras Kozalupko 17 минут назад
Надеюсь не условно!
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967
Довер Иванович 23 минуты назад
Слабоумие и отвага. Фантазия кончилась что ли?
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747
Mazter Полчаса назад
Мне кажется нельзя смешивать теплое с мягким, т.е. реальных зеков и вот этот продукт. Я бы предложил создать для всех тиктокеррв, пранккров, блогеров и прочего отребья отдельные гетто, пусть там сношаются, пранкерят, репортажи друг о друге, а главное, друг для друга снимают.
А мы, нормальные, останемся тут спокоойно жить.
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1k
Mikhail Полчаса назад
печально это все, мог бы быть нормальным молодым человеком.
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1k
флоМастер Полчаса назад
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2k
Rhino Полчаса назад
Судьба была к тебе жестока
И не простила три снежка.
Сегодня ты звезда Тиктока,
А завтра - в роли петуха.
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24k
Владимир Полчаса назад
Очередное быдло, которое вседозволенность, навязаную западной пропагандой, считает за "свободу"..
Так то пулю в лоб и все, это тоже свобода.
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23k
Slawa49 37 минут назад
чейто на зонах ща тиктокеров все больше и больше))))))))))))) пора уже построить им отдельный тикток казенный хаус))))))))))))))))))))
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1k
Алксандр Шевченко 45 минут назад
Кто последний тот и папа, вернее попа дежурная .
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5k
Шлагбаумэн 46 минут назад
Дяденьки полиционеры, да, я до смерти избил бейсбольной битой человека, размазав его мозги по асфальту, потом облил его бензином и сжёг. Я об этом очень искренне сожалею и раскаиваюсь в содеяном. Пожалуйста войдите в моё положение, я же гей. Моё положение - в позе рака.
Как же мне нравятся подобные посмертные заявления...
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188
Шурман Шлагбаумэн 38 минут назад
Кучер :) грива хорошая , под хвост пойдет :)
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21k
hebpat 48 минут назад
Его пример послужит уроком другим
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62k
parallax 49 минут назад
Сокамерники с интересом прочитают его официальную заяву :)
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