Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии

Плюс ко всему блогер заплатит более 300 тысяч рублей за порчу имущества.
Тверской суд Москвы приговорил 19-летнего Константина Лакеева, известного в "ТикТоке" под псевдонимом Костя Киевский, к 2,8 годам колонии общего режима. В январе блогера задержали за активное участие в несогласованных протестах. Лакеев не только кидался снежками в правительственный автомобиль, но и пинал машину ногами. За это, собственно, он и поплатился. Помимо приличного срока суд назначил тиктокеру штраф в 337 тысяч рублей за порчу чужого имущества. Адвокат Лакеева считает приговор Тверского суда чересчур жестким и намерен его обжаловать.
"Вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, по части 2 статьи 167 УК РФ", - сообщили в пресс-службе суда.
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На момент задержания блогеру было 18 лет. Оказавшись в отделе полиции, он попросил прощения у силовиков и госслужащих и пообещал, что больше не будет повторять подобных ошибок. Однако это его не спасло.
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В TikTok на Константина Лакеева подписано более 800 тысяч человек. К ним он вернётся совершенно другим человеком. Зря он шутил в соцсетях про нетрадиционную ориентацию.
Полное видео нападения на машину ФСБ:
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Из заголовка складывается впечатление, что человеку дали 3 года только за кидание снежков в машину.
Ан нет, прочий вандализм оставили за кадром.
Затрахали блохеры-ебанаты
За что и огребают закономерно, или - самовыпиливаются.
А тут малолетний идиот сотворил дичь, да сотворил, дайте условно, но нет, надо отправить к зэк-ам. Это все что надо знать про наш самый гуманный суд на свете.
А мы, нормальные, останемся тут спокоойно жить.
И не простила три снежка.
Сегодня ты звезда Тиктока,
А завтра - в роли петуха.
Так то пулю в лоб и все, это тоже свобода.
Как же мне нравятся подобные посмертные заявления...