Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии

Тверской суд Москвы приговорил 19-летнего Константина Лакеева, известного в "ТикТоке" под псевдонимом Костя Киевский, к 2,8 годам колонии общего режима. В январе блогера задержали за активное участие в несогласованных протестах. Лакеев не только кидался снежками в правительственный автомобиль, но и пинал машину ногами. За это, собственно, он и поплатился. Помимо приличного срока суд назначил тиктокеру штраф в 337 тысяч рублей за порчу чужого имущества. Адвокат Лакеева считает приговор Тверского суда чересчур жестким и намерен его обжаловать.





"Вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, по части 2 статьи 167 УК РФ", - сообщили в пресс-службе суда.