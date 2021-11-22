Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ

Пожилой администратор сообщила, что отлучилась в туалет и доверила свой пост на это время уборщице. Однако суд счел 70-летнюю женщину виновной, и оштрафовал жительницу Татарстана на солидную для нее сумму.
В Татарстане, как и многих других регионах России, посещение торговых и развлекательных центров возможно только при предъявлении QR-кода. В ТЦ "Сезам" г. Нижнекамска проверяла цифровой документ администратор заведения - 70-летняя пенсионерка. В тот злополучный день она на несколько минут отлучилась в туалет, попросив постоять на входе свою коллегу, уборщицу. Та посетителей пропускала, не обращая внимание на QR-коды. По несчастливой случайности именно в этот момент в ТЦ пришли проверяющие.
В итоге на администратора завели дело , и нижнекамский городской суд признал пенсионерку виновной в нарушении правил, установленных администрацией города. Женщину оштрафовали на 10000 рублей. При этом, пенсия жительницы Татарстана составляет 15000 рублей, и подрабатывает она не от хорошей жизни.
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В соцсетях, как сообщают СМИ, уже вовсю собирают деньги на оплату штрафа. Татарстанцы разгневаны этой ситуацией и не стесняются в комментариях.
- «Маразматичная ситуация... Что вы делаете с людьми?»
- «Где справедливость? Пенсионеры из-за мизерных пенсий идут на подработки»;
«Только и могут беспомощных штрафовать людей», - пишут они.
Да и в Рунете эта ситуация вызвала нешуточные страсти.
Кстати, еще год назад сумма штрафов за нарушение карантина и самоизоляции в РФ составила около 1,7 миллиардов рублей. И учитывая тот факт, что региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать решения насчет введения ограничительных мер по Covid-19, штрафы вполне могут стать значительной статьей пополнения бюджета в республиках. А почему бы и нет?
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До наступления определённого момента в истории, фиксировать сведения о всех мерзавцах причастных к "заботе" о людях!
Счета на оплату эти негодяи получат в свой час!
Проверяющие стоят у входа, ни к кому не пристают. Кто хочет показывает курокод, кто не хочет не показывает. Если охранника, за ненадлежащее исполнение, заловил РосУпотребНадзор то виноват охранник, пусть его и штрафуют. Потом охраннику можно выписать премию, на размер штрафа, за старательно выпучивание глаз.