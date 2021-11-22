Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ

В Татарстане, как и многих других регионах России, посещение торговых и развлекательных центров возможно только при предъявлении QR-кода. В ТЦ "Сезам" г. Нижнекамска проверяла цифровой документ администратор заведения - 70-летняя пенсионерка. В тот злополучный день она на несколько минут отлучилась в туалет, попросив постоять на входе свою коллегу, уборщицу. Та посетителей пропускала, не обращая внимание на QR-коды. По несчастливой случайности именно в этот момент в ТЦ пришли проверяющие.