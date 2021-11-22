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Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ

Пенсионерку в Татарстане оштрафовали на 10000 рублей - женщина не проверила QR-код у посетителя ТЦ (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 09:43
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Нижнекамск   администратор   видео   пенсионеры   реакция соцсетей   суд   штраф   
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Пожилой администратор сообщила, что отлучилась в туалет и доверила свой пост на это время уборщице. Однако суд счел 70-летнюю женщину виновной, и оштрафовал жительницу Татарстана на солидную для нее сумму.

В Татарстане, как и многих других регионах России, посещение торговых и развлекательных центров возможно только при предъявлении QR-кода. В ТЦ "Сезам" г. Нижнекамска проверяла цифровой документ администратор заведения - 70-летняя пенсионерка. В тот злополучный день она на несколько минут отлучилась в туалет, попросив постоять на входе свою коллегу, уборщицу. Та посетителей пропускала, не обращая внимание на QR-коды. По несчастливой случайности именно в этот момент в ТЦ пришли проверяющие.



В итоге на администратора завели дело , и нижнекамский городской суд признал пенсионерку виновной в нарушении правил, установленных администрацией города. Женщину оштрафовали на 10000 рублей. При этом, пенсия жительницы Татарстана составляет 15000 рублей, и подрабатывает она не от хорошей жизни.


В соцсетях, как сообщают СМИ, уже вовсю собирают деньги на оплату штрафа. Татарстанцы разгневаны этой ситуацией и не стесняются в комментариях.

  • «Маразматичная ситуация... Что вы делаете с людьми?»
  • «Где справедливость? Пенсионеры из-за мизерных пенсий идут на подработки»;

    «Только и могут беспомощных штрафовать людей», - пишут они.

Да и в Рунете эта ситуация вызвала нешуточные страсти.

Кстати, еще год назад сумма штрафов за нарушение карантина и самоизоляции в РФ составила около 1,7 миллиардов рублей. И учитывая тот факт, что региональные власти имеют право самостоятельно устанавливать решения насчет введения ограничительных мер по Covid-19, штрафы вполне могут стать значительной статьей пополнения бюджета в республиках. А почему бы и нет?

Источник:

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Метки: qr-код   Нижнекамск   администратор   видео   пенсионеры   реакция соцсетей   суд   штраф   
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18  комментариев
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2k
Moon24 Час назад
Когда же передохнут представители этой наглой безмозглой власти ? Просто твари конченные
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22k
Inter 16 минут назад
у меня полная уверенность, что наше правительство не борется с ковид, а зарабатывает на нем!
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1k
Шпиц 58 минут назад
Фамилия "судьи"?
До наступления определённого момента в истории, фиксировать сведения о всех мерзавцах причастных к "заботе" о людях!
Счета на оплату эти негодяи получат в свой час!
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4k
tamin Час назад
А что вы прицепить к проверяющих? [мат] надо владельца тц, который на отвали сделал дело.
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8k
СПКиНР 2 часа назад
Как то, это уже было.
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5k
Евгений 2 часа назад
Я бы на месте владельцев магазинов делал бы так:
Проверяющие стоят у входа, ни к кому не пристают. Кто хочет показывает курокод, кто не хочет не показывает. Если охранника, за ненадлежащее исполнение, заловил РосУпотребНадзор то виноват охранник, пусть его и штрафуют. Потом охраннику можно выписать премию, на размер штрафа, за старательно выпучивание глаз.
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5k
Subic 2 часа назад
Умейте читать то, что вторым слоем. За "не проверку" можно было наказать организацию (ТЦ) или конкретного сотрудника. ТЦ если "не организовали, не проследили, не обеспечили", а сотрудника, если все было организовано и хорошо, а сотрудник не проверил. При этом штраф на организацию раз в 10-30 побольше. И проверяющие его накладывают охотнее. Ясно, что в данном случае просматривается вина ТЦ. Любой сотрудник в течении рабочего дня имеет право на отлучки (втч да, туалет) это в ТК прописано. Значит ТЦ на время таких отлучек обязан предусмотреть запасной вариант. Например, квалифицированную подмену. ДА и была ли подмена то еще вообще. :) И проверяющим и сотруднице все ясно. Она "признала вину". Ну все же явно написано. Администрация, проверяющие и бабушка-сотрудница полюбовно договорились. Штраф (маленький) пишут на бабушку, она соглашается, платит, ТЦ все возмещает ей "за кулисами" этой комедии. 99% так было. Иначе суд бы привлек ТЦ (даже если проверяющие не написали на них протокол) и штраф наложили бы на организацию. ТК в суде чтут. Достаточно было пенсионерке сказать, про "в туалет", а уборщице, про "попросила" и "не умею" проверять.
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544
Алексей Маз 2 часа назад
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6k
Николай 2 часа назад
А санитарные врачи что наделены правами вводить ограничительные меры? они в своих постановлениях рекомендуют, а губеры уже принимают решения... вот здесь и лежит зло, снова решения принимаются не учитывая мнения людей... только уже наигрубейше наплевав на права человека...
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12
Сергей 2 часа назад
Центр экспресс-вакцинации в ТЦ. Вход в ТЦ по QR-коду.
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37k
Alex 2 часа назад
Вот пид**сы...
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46k
zloykoyot 2 часа назад
Ага. А год назад какая-нибудь пенсионерка где-нибудь в Китае не проверяла температуру у входящих в аэропорт. Просто отошла в туалет. Результат известен всей планете.
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4k
RRK 2 часа назад
Путин дал 10000 тыров, Путин взял 10 тыров
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243
Алексей Варашев RRK 2 часа назад
Ну так все логично, перед выборами дали, выборы прошли, все что дали нужно вернуть, потом еще и проценты начислят!
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