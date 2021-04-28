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"Мало дали": за смерть подруги в прямом эфире суд приговорил стримера Reeflay к шести годам колонии

"Мало дали": за смерть подруги в прямом эфире суд приговорил стримера Reeflay к шести годам колонии (6 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 09:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Reeflay   видео   колония   смерть в прямом эфире   стрим   суд   
2237
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1
История блогера, который проводил стрим, пока умирала его девушка, потрясла многих. В соцсетях уверены: если человек в 20 лет - моральный калека, его уже не исправить даже заключением.

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Метки: Reeflay   видео   колония   смерть в прямом эфире   стрим   суд   
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2k
Vitamin 2 часа назад
А таких разве принудительно не расстреливают?
По мне- абсолютно бесполезное для общества тело без мозгов...
Родственников жалко, для них он наверное еще кого то представляет..
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7k
Влад Минуту назад
посадили стаса-на одного на воле меньше пи.д.ораса
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20k
Валерий 8 минут назад
Что-то как-то странно! По ч.4 ст.111 УК за такое санкция до 15 лет. Нижний порог, конечно, не определен, но не 6 же лет!!! По первой части (самой легкой) санкция - до 8 лет!!! А тут по максимальной квалификации (смерть), почти в три раза ниже от максимального срока и ниже, чем по самому легкому составу. Я не знаю, что там было в смягчающих, но возникают вопросы к судье!
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−29
радонеж 10 минут назад
путенское правосудие во всей красе
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−17
baihuna 13 минут назад
да здравствует самый гуманный суд в мире
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10k
Roy Batty 23 минуты назад
Значит вот как теперь к успеху идут. «Не фартануло»
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1k
Игорь 23 минуты назад
в Екатеринбурге тренер с малолетней соплюшкой на диване посидел - 8 лет... ((( что-то не так все-таки с нашей судебной машиной.
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10k
Дядя Саша Полчаса назад
Думаю на зоне спросят за его татухи...
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546
uid-5j7c27kq Дядя Саша 14 секунд назад
Конечно нет, всё давно изменилось
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452
Светка 42 минуты назад
За такие дела судить на по статье 105 УК РФ
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7k
Андрей А 49 минут назад
Вот пока такие [мат] и бездельники будут никуя не делая зарабатывать больше врачей и инженеров, да даже больше обычных работяг-они будут существовать.
Самое удивительное и омерзительное, что у них есть "поклонники"
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3k
Fishkarub Андрей А 41 минуту назад
Пока мы смотрим их высеры, обсуждаем их поступки и вообще обращаем на них внимание, они будут зарабатывать. На нас зарабатывать. А уеб...ку пожизненное, какие нах... 6 лет колонии? Очевидно же преднамеренное убийство с особым цинизмом. Пожизненное. И стримы из зоны о своей половой жизни с качестве уже девушки.
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2k
ili Андрей А 18 минут назад
В этом есть маленький плюс - перепись дегенератов производить не надо. Они в "поклонниках" и "подписчиках" подобного биомусора.
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140
Glassy Андрей А 15 минут назад
Пока у них будет публика, которая и создает запрос на подобный бред, они будут зарабатывать больше врачей и ...
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20k
Валерий Fishkarub 6 минут назад
А кто их смотрит? "Мы" их не смотрим. Смотрят их такие же ублюдки, как они сами. Мы их смотрим только в криминальных новостях. Можно, кстати, отсев установить. Типа, "смотришь такого-то? нравится? К стенке!".
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13k
sssss3 51 минуту назад
А что не 15 лет по-максималке???? Надо подавать апелляционную жалобу на пересмотр дела. 6 лет это очень мало за такое.
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2k
ili sssss3 8 минут назад
У нас же демократия...
К тому же этот биомусор - образец того, чем хочет видеть народ наша государственная машина. И вообще, эта мразь работает в нужном государству направлении - растит дегенератов. Назначенное наказание - тому доказательство.
При нормальной власти, заботящейся о народе, такую тварь давно пустили бы на корм для собак. А способствующих распостранению такого контента - лес заготавливать. А подписанных дегенератов под наблюдение.
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1k
Incognito 56 минут назад
За незначительную подкинутую наркоту иностранцев садят на 7 лет, а за наезд при страшной аварии и введении другого водителя в кому - освобождают из зала суда или при убийстве в прямом эфире - всего на 6 лет... Ну ну...Рос. суд он такой...
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1k
DarkMan666 59 минут назад
Совершенно непонятно как за такое дали всего 6 лет. Типа, телефон украсть "стоит" на 4 года меньше чем зверски замучать и убить человека? Это так сейчас работает?
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61k
Доктор Джонс Час назад
Чего так мало дали?
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4k
Мистер Фикс Час назад
Спрос рождает предложение...
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18k
Ватаку Накомоде Мистер Фикс Час назад
Больше удивляет и пугает таки наличие спроса.. Кому то реально интересно как сидит тупое быдло перед камерой и п..здит ни о чем.
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4k
Мистер Фикс Ватаку Накомоде Час назад
Зажравшиеся, тупые, избалованные...
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6k
Сгусток позитива Час назад
"Он была лучшим другом" .... вот так вот.. лупить друзей значит нормально...
просто урод... нет слов
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33k
Антон Час назад
Здесь вопрос в другом, кто потребители этого дерьма и подобных блогеров. Общество больно.
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9k
Kostick Час назад
как только туловище называет себя "блохером", его надо брать на учет в психдиспансере
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31k
Опаньки 2 часа назад
ведь люди это даже смотрят и деньги отправляют в донатах...
за что? зачем?
Что за психоз такой, отправить бабки чтобы твои никчемные пару слов прочитал стример...
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27k
Игорь 2 часа назад
Не хочется накручивать этому дебилоиду хайпа при поиске информации. Кто в курсе - он вообще что снимал? Нормальным людям это могло быть интересно?
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1k
Incognito Игорь 54 минуты назад
Как выяснилось, баба была проституткой, и за большие деньги просто снималась и жила у этого недоблохера на стримах. Там, это быдло ее всячески унижало за донат от таких же у*бков как и он.
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27k
Игорь Incognito 40 минут назад
Ну ничего неожиданного. Т.е. поделом обоим.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Таким ублюдкам только за стримы нужно по 6 лет выписывать. А здесь умышленное убийство.
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