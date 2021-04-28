Выяснилось, что блогер после вечеринки сначала избил возлюбленную, а после выгнал раздетой на улицу. Через несколько часов он занес девушку в дом, и она умирала в то время, когда Решетняк проводил очередной стрим. Подписчики Решетняка, видя состояние девушки, пытались обратить внимание блогера на происходящее, однако тот не хотел отрываться от эфира, и лишь после нескольких замечаний стал предпринимать какие-то попытки откачать Валентину. После стример вызвал неотложку, но врачи констатировали смерть девушки, которая, как выяснилось позже, произошла от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате черепно-мозговой травмы.