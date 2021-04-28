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История блогера, который проводил стрим, пока умирала его девушка, потрясла многих. В соцсетях уверены: если человек в 20 лет - моральный калека, его уже не исправить даже заключением.
2 декабря прошлого года в подмосковном поселке скончалась девушка. Как оказалось, она была подругой известного стримера, проводившего эфиры под ником Reeflay.
Выяснилось, что блогер после вечеринки сначала избил возлюбленную, а после выгнал раздетой на улицу. Через несколько часов он занес девушку в дом, и она умирала в то время, когда Решетняк проводил очередной стрим. Подписчики Решетняка, видя состояние девушки, пытались обратить внимание блогера на происходящее, однако тот не хотел отрываться от эфира, и лишь после нескольких замечаний стал предпринимать какие-то попытки откачать Валентину. После стример вызвал неотложку, но врачи констатировали смерть девушки, которая, как выяснилось позже, произошла от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате черепно-мозговой травмы.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным
Блогер был арестован, и вчера Раменский суд Подмосковья признал его виновным в в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Решетняк раскаялся в содеянном, однако в соцсетях уверены, что если в этом возрасте человек не понимает прописных истин, то даже суровое наказание его не сможет изменить. Шесть лет за смерть подруги - это слишком мало, считают пользователи Сети.
Западные пользователи тоже считают, что за подобные злодеяния нужно наказывать строже,и походих преступлений можно было бы избежать, если соцсети тщательнее контролировали контент, мгновенно удаляя подобные стримы.
YouTube Twitter Google Facebook, will censor conservative views, delete content in seconds They also allow this type of situation to be played out for months on these social media outlets. Chinese dictator who has a terrible human rights record ✅ Trump let’s check results ❌— matt (@MattMatt1825) December 5, 2020
Надеюсь, он будет отбывать свой срок в сибирской тюрьме - там и сгниет
I hope he serves every day in a Siberian jail 🤬🤬🤬🤬🤬— Natalie 🏴🌸🏴🌸 (@pureangel40) December 5, 2020
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По мне- абсолютно бесполезное для общества тело без мозгов...
Родственников жалко, для них он наверное еще кого то представляет..
Самое удивительное и омерзительное, что у них есть "поклонники"
К тому же этот биомусор - образец того, чем хочет видеть народ наша государственная машина. И вообще, эта мразь работает в нужном государству направлении - растит дегенератов. Назначенное наказание - тому доказательство.
При нормальной власти, заботящейся о народе, такую тварь давно пустили бы на корм для собак. А способствующих распостранению такого контента - лес заготавливать. А подписанных дегенератов под наблюдение.
просто урод... нет слов
за что? зачем?
Что за психоз такой, отправить бабки чтобы твои никчемные пару слов прочитал стример...