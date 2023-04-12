В Амурской области водителя отправили на 5 суток в изолятор из-за громкого выхлопа автомобиля

Чудеса иногда случаются: в Благовещенске суд отправил на 5 дней за решётку любителя повыпендриваться с безумным рёвом проноситься по улицам города. Как следует из материалов дела, водителя 2004 года рождения остановили сотрудники ДПС, которых привлёк слишком громкий шум из выхлопной системы Toyota Cresta.



Его пробили по базе ГИБДД и выяснилось, что неделю назад его уже штрафовали и выдали предписание демонтировать несоответствующую стандартам России выхлопную систему, которое владелец Toyota Cresta проигнорировал. После чего на него составили новый протокол, но уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".