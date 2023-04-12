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В Амурской области водителя отправили на 5 суток в изолятор из-за громкого выхлопа автомобиля

В Амурской области водителя отправили на 5 суток в изолятор из-за громкого выхлопа автомобиля

Автор:
12 апреля 2023 13:14
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   благовещенск   видео   выхлопная система   суд   штраф   
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А что, так можно было?

Чудеса иногда случаются: в Благовещенске суд отправил на 5 дней за решётку любителя повыпендриваться с безумным рёвом проноситься по улицам города. Как следует из материалов дела, водителя 2004 года рождения остановили сотрудники ДПС, которых привлёк слишком громкий шум из выхлопной системы Toyota Cresta.

Его пробили по базе ГИБДД и выяснилось, что неделю назад его уже штрафовали и выдали предписание демонтировать несоответствующую стандартам России выхлопную систему, которое владелец Toyota Cresta проигнорировал. После чего на него составили новый протокол, но уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

Протокол сразу же направили в суд и уже на следующий день там вынесли постановление об административном аресте водителя на 5 суток. В полиции сообщили, что не понимают, чем руководствуются такие горе-водители, устанавливая на свои машины такие системы выхлопа.


С наступлением теплого времени года оживляются водители шумных автомобилей. Особенно активны такие автомобилисты в вечернее и ночное время, доставляя своими громкими авто неудобства горожанам. Чем руководствуются такие горе-водители, вряд ли поддается какому-либо объяснению. Теперь гражданину придется провести пять тихих дней в стенах изолятора временного содержания в селе Поярково Михайловского района

Остаётся надеяться, что пример Благовещенска возьмут на вооружение сотрудники ДПС всех регионов России. И за владельцев несоответствующих стандартам России аудиосистем тоже неплохо было бы взяться.

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Метки: ДПС   благовещенск   видео   выхлопная система   суд   штраф   
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29  комментариев
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1k
Alexander Полчаса назад
Может и баян, но актуальности не теряет.))
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24k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Я придумал идеальное наказание для тех, у кого неадекватно громкий выхлоп! ГИБДД записывают звук его выхлопа на микрофон, сажают его на 5 суток в изолятор, и в изолятора круглосуточно включают звук его выхлопа на полную громкость!
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316
Человек Наблюдающий 7 минут назад
Отлично! Давно пора! И мотоциклистов, и говнодрифтеров со своими провисшими глушаками, когда звук взлетающего самолета, а по факту на спидометре 40. Для них в аду отдельный котел)
Наверное выхлоп прервал чуткий сон инспектора.
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4k
Олег Белов 11 минут назад
Читая такие новости понимаешь, что Бог есть!
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8k
Борис Карабанов 11 минут назад
Господа-товарищи, обратите внимание на один замечательный момент: сколько восторга и благодарности высказано в комментариях всего лишь за единичное, прямо скажем, нетипичное, исполнение стражами порядка своих обязанностей.
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14k
Kucher 12 минут назад
Ещё бы придурков, которые любят, когда их в зад долбят и поэтому сабвуфер ставят, чтоб их за десять вёрст все слышали, тоже бы на недельку сажали, отдохнуть от шума.
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392
Кристофер Робин 13 минут назад
Это просто чудесная новость, инженеры и ученые потратили годы на изобретение эффективного глушителя, а отдельные персонажи вместо этого ставят прямоток. Мне кажется есть и другой способ публично заявить о своей сексуальной ориентации.
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25k
Slawa49 23 минуты назад
водителя вместе с авто отправить в зону СВО!!! пусть там шумит
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44k
Aleksandr Полчаса назад
В Амурской области водителя отправили на 5 суток в изолятор из-за громкого выхлопа автомобиляПосмотреть
В Амурской области водителя отправили на 5 суток в изолятор из-за громкого выхлопа автомобиля
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16k
K7OO Полчаса назад
Поражаюсь бесстрашию любителей привлекать к себе внимание. Ведь пока он едет на своей тарахтелке, сотни людей от всего сердца желают ему побыстрее сдохнуть. И хоть бы один пожелал ему успехов и процветания. Это же какая чудовищная нагрузка на карму!)
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34k
russger Полчаса назад
Таких п.и.д.оргов четвертовать надо на главных площадях и по всем каналам показывать в 8К со всеми "подробностями"
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4k
pinbalist Полчаса назад
"чем руководствуются такие горе-водители" - гов..ом в голове.
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0
Иван Иванов Полчаса назад
Главное не останавливаться
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2k
Alex 38 минут назад
Еще бы в жопу пену ему залить...
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13k
Kostick 39 минут назад
всех пердофульщиков надо обилетить.
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8k
Борис Карабанов 40 минут назад
Ещё придурков с сабвуферами бы поприжали. Ездят целенаправленно туда-сюда, демонстрируя своё чудо акустики и сотрясая окрестности грохотом. Дегенераты.
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1k
Шурман 41 минуту назад
Если машина шла по тюфу скажем как АМГ , БМВ или Феррари и тд у которых этот набор в спорте и тонировка то что ему делать ? демонтаж всей системы и потом сидеть и слушать мать от машины ? ну если так то удачи ментам , я на своей в Россию не поеду еще и скажут что тонировка а все стекла с завода . Прикиньте как им потом объяснять что я не баран и они не бараны .
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392
Кристофер Робин Шурман 11 минут назад
В РФ не возможно продавать новые авто не соответсвующие нормам.
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17k
Роберт Шекли 41 минуту назад
Можно было еще и на мотоциклы это распространить
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