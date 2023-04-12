В Амурской области водителя отправили на 5 суток в изолятор из-за громкого выхлопа автомобиля

А что, так можно было?
Чудеса иногда случаются: в Благовещенске суд отправил на 5 дней за решётку любителя
повыпендриваться с безумным рёвом проноситься по улицам города. Как следует из материалов дела, водителя 2004 года рождения остановили сотрудники ДПС, которых привлёк слишком громкий шум из выхлопной системы Toyota Cresta.
Его пробили по базе ГИБДД и выяснилось, что неделю назад его уже штрафовали и выдали предписание демонтировать несоответствующую стандартам России выхлопную систему, которое владелец Toyota Cresta проигнорировал. После чего на него составили новый протокол, но уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Протокол сразу же направили в суд и уже на следующий день там вынесли постановление об административном аресте водителя на 5 суток. В полиции сообщили, что не понимают, чем руководствуются такие горе-водители, устанавливая на свои машины такие системы выхлопа.
С наступлением теплого времени года оживляются водители шумных автомобилей. Особенно активны такие автомобилисты в вечернее и ночное время, доставляя своими громкими авто неудобства горожанам. Чем руководствуются такие горе-водители, вряд ли поддается какому-либо объяснению. Теперь гражданину придется провести пять тихих дней в стенах изолятора временного содержания в селе Поярково Михайловского района
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Остаётся надеяться, что пример Благовещенска возьмут на вооружение сотрудники ДПС всех регионов России. И за владельцев несоответствующих стандартам России аудиосистем тоже неплохо было бы взяться.
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Наверное выхлоп прервал чуткий сон инспектора.