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Спикер парламента Киргизии предложил блокировать мультфильмы и другой контент на русском и английском языках

Спикер парламента Киргизии предложил блокировать мультфильмы и другой контент на русском и английском языках

Автор:
15 апреля 2024 13:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Киргизия   Шакиев   национализм   национальный вопрос   парламент   
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Нурланбек Шакиев считает, что это поможет сохранить национальный язык.

Самостийность - краеугольный камень, с которого во многих странах постсоветского пространства начинаются проблемы. Чтобы сохранить свою культуру, почему-то начинают запрещать русский язык и всё, что с ним связано. Так было на Украине, а сейчас подобные тенденции проскальзывают в казахском и киргизском обществе.


Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев считает, что всё начинается с малого: к примеру, с имён иностранного происхождения и с мультфильмов на русском и английском языках. Политик привёл целый ряд киргизских национальных имён, которыми можно называть новорождённых вместо популярных нынче арабских.


Чуждый контент же в виде мультфильмов на русском и английском языках потребовал и вовсе запретить.


«Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны — на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык», - предлагает Шакиев.


Депутат Джумабеков не согласился со спикером. Он заявил, что в демократичной стране, даже если родители захотели назвать ребёнка Майклом Джексоном, Роналдо или Месси, запрещать этого делать нельзя.


Президент же РК уверен, что чем больше языков будет знать современный человек, тем лучше.


"Конечно, мы все поддерживаем предложения по развитию кыргызского языка. Никто не против. Однако слова Нурлана Шакиева о русском и английском языках являются его личным мнением. Государственная политика совершенно другая. Русский и английский — мировые языки. Среди официальных языков ООН есть русский и английский. Без русского языка невозможно работать в странах СНГ. Нам нужны учителя русского языка, особенно в сельской местности. Я не слышал, чтобы наши дети говорили по-русски с самого детства. Наоборот, бывают случаи, когда ученики бросают школу, не зная ни слова по-русски, и едут в Россию. Они туда едут и у них возникают проблемы с языком. Поэтому я лично проявил инициативу и попросил Владимира Владимировича построить для нас девять школ с русскоязычным обучением. Строительные работы начнутся в ближайшее время", - сообщил президент Садыр Жапаров



Кстати, Шакиев - тот еще националист, и языковой вопрос его беспокоит довольно давно. Пару лет назад он запретил министру Кутмановой выступать с докладом на русском.


После призывал в экстренном порядке переименовать все названия районов Бишкека (Первомайский, Октябрьский и т.д.), и вообще считает, что граждане КР должны говорить и думать исключительно на кыргызском.

Источник:

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Метки: Видео   Киргизия   Шакиев   национализм   национальный вопрос   парламент   
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24  комментария
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3k
Fiverknot Час назад
Да не вопрос. Наши могут в ответ на запреты российский и советских мультиков ответить запретом денежных переводов в Киргизию, либо увеличить комиссию за переводы до 30-40%. Или просто отправить обратно к себе в страну половину гатсарбайтеров из Киргизии. В стране где почти 50% ввп обеспечивается денежными переводами киргизов, работающими в России. Это вообще наимощнейшая мера для охлаждения горячих голов оттуда.
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34k
Slonyash 4 минуты назад
Киргизам надо ухо в остро с этих хреном держать, не первый раз он качает уже русофобию.
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52k
Элек Мек 8 минут назад
Сохранить родной язык тебе поможет с.ъ.е.б.а.т.ь в степь и жить в юрте.
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6k
hhwost 11 минут назад
ну националист, и что? я вот тоже националист. и считаю все народы хорошими, но русский лучше всех, потому что он МОЙ.
а Шакиев киргиз и, вполне естественно, киргизский националист (хотя и не самый умный, мог бы думать, что говорит).
и, да, есть такие понятия "титульная нация и титульный язык". и если ты приехал в Россию, будь любезен выучить русский, хотя бы по верхам. а если ты приехал в Киргизию, будь любезен выучить киргизский, хотя бы по верхам.
и не надо тут вот этих двойных фашистских стандартов.
кстати, в Киргизии русский второй государственный язык, этого мало?
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34k
Slonyash 12 минут назад
Странная у него логика: на киргизском мультфильмов у них нет (наверное не снимают?), он предлагает запретить мультфильмы на русском и английском языках.
Вопрос: После запрета русских и английских мультфильмов автоматом появятся мультфильмы на киргизском (их поэтому не снимают что ли), или просто он настолько тупой долпоёп?
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4k
VPJ 13 минут назад
Национальный язык. Три ха-ха. Я служил с этими "прекрасными" людьми в восьмидесятых. И он у них звучал примерно так, у всех нацмЭнов: "Кылдир булдыр машина, джаляб котак телевизор, пойтем на автобус, ворат кунэм мороженое." У них будет свой язык, только если они опять в свои пещеры, пальмы и степные норы забьются.
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7k
Харон ( Χάρων) 14 минут назад
Украинцы как бы тоже с этого начинали...
Это не угроза, просто констатация.
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857
Александр 18 минут назад
Создавай свою культуру и науку, а раз ее нет, то пользуйся соседней, пока дают. Дикарь.
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2k
Демьян 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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14k
Терапевт Полчаса назад
А может лучше нацисту запретить работать в парламенте?
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29k
Alex Полчаса назад
Ослойопы.....
Изолировать от людей нах...
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7k
М С Полчаса назад
Таких упорантов самим киргизам надо давить в зародыше.
Иначе доведут до средневековья.
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17k
Kostick Полчаса назад
более того, пусть киргизы смотрят только киргизские мультики и киношки.
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15k
Ser Полчаса назад
Это - "нормально"
Америкосы, "запад" не остановятся! Если не делать другие страны, а тем более соседей - СВОИМИ! ... они будут как - Украина!
СССР это понимал и делал...
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7k
Трям 40 минут назад
Закон ради закона.
Ни один киргиз не знает русского! Точнее они думают, что знают, но ни один русскоговорящий их не поймет. Примерно как я буду по-китайски говорить - синь хунь сяо ши шу сю сянь... ну и т.д.
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13k
Copycat 49 минут назад
Это очередное оЙуХительное решиение - вы прежде чем что то блокировать, сначала придумайте своё и обеспечьте что бы оно было полноценной заменой

это всегда говорит о том как эти депутаты оторваны от жизни простых людей

я вот что то не вижу что бы в РФ блокировали ютюб - (хотя есть дебилы которые про это говорили) просто по тому что нет пока достойной альтернативы, да есть рутюб - я на нем смотрю несколько каналов которые удалили с ютюба, сервис крепкий и хорошо сделан на данный момент (есть несколько недостатков куда без этого) но на данном этапе развития он всё равно не покроет ту нишу которую занимает ютюб - по этому разумные люди не дают его блокировки

а там так вообще я понимаю херня полная - запретят мультики и останется 2-3 мультика на киргизском, а как быть с западными блокбастерами которые в кино идут? их тоже запретят пока не будет дубляжа? а кто дубляжем будет заниматься? вот этот вот пузаты господин которые эту оЙуХительную идею задвигает?
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6k
Григорий 56 минут назад
и чуркалоидам своим тупорылым запрети из говна в Россию ездить!
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13k
Б.Касторский 57 минут назад
Самая большая глупость бороться с языком или за язык. Так сложилось, что для стран бывшего СССР, русский стал международным языком. Английский? Хорошо, но не там. Английский для России неплох для общения с другими народами. Но я слабо представляю беседу с узбеком, например, на английском, если решу приехать в Ташкент. Глупо же? И он и я знаем русский язык.
А вся эта борьба? С ветряными мельницами.
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1M
NAZARETH 57 минут назад
А, что, переводом на родной язык уже не занимаются?
Правильно, проще запретить...
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11k
MakDag 58 минут назад
И в чем он не прав? Киргизы должны говорить на киргизском, казахи на казахском, узбеки на узбекском и т.д и т.п. Нужно отучать их от российской сиськи. Пусть строят свои сильные, независимые государства, и приезжают к нам в качестве богатых интуристов, а мы к ним... может быть.
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9k
Alex 59 минут назад
Пид**р черножопый. Забери лучше своих дикарей из России.
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Schreibikus
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