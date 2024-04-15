Спикер парламента Киргизии предложил блокировать мультфильмы и другой контент на русском и английском языках

Нурланбек Шакиев считает, что это поможет сохранить национальный язык.
Самостийность - краеугольный камень, с которого во многих странах постсоветского пространства начинаются проблемы. Чтобы сохранить свою культуру, почему-то начинают запрещать русский язык и всё, что с ним связано. Так было на Украине, а сейчас подобные тенденции проскальзывают в казахском и киргизском обществе.
Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев считает, что всё начинается с малого: к примеру, с имён иностранного происхождения и с мультфильмов на русском и английском языках. Политик привёл целый ряд киргизских национальных имён, которыми можно называть новорождённых вместо популярных нынче арабских.
Чуждый контент же в виде мультфильмов на русском и английском языках потребовал и вовсе запретить.
«Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны — на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык», - предлагает Шакиев.
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Депутат Джумабеков не согласился со спикером. Он заявил, что в демократичной стране, даже если родители захотели назвать ребёнка Майклом Джексоном, Роналдо или Месси, запрещать этого делать нельзя.
Президент же РК уверен, что чем больше языков будет знать современный человек, тем лучше.
"Конечно, мы все поддерживаем предложения по развитию кыргызского языка. Никто не против. Однако слова Нурлана Шакиева о русском и английском языках являются его личным мнением. Государственная политика совершенно другая. Русский и английский — мировые языки. Среди официальных языков ООН есть русский и английский. Без русского языка невозможно работать в странах СНГ. Нам нужны учителя русского языка, особенно в сельской местности. Я не слышал, чтобы наши дети говорили по-русски с самого детства. Наоборот, бывают случаи, когда ученики бросают школу, не зная ни слова по-русски, и едут в Россию. Они туда едут и у них возникают проблемы с языком. Поэтому я лично проявил инициативу и попросил Владимира Владимировича построить для нас девять школ с русскоязычным обучением. Строительные работы начнутся в ближайшее время", - сообщил президент Садыр Жапаров
Кстати, Шакиев - тот еще националист, и языковой вопрос его беспокоит довольно давно. Пару лет назад он запретил министру Кутмановой выступать с докладом на русском.
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После призывал в экстренном порядке переименовать все названия районов Бишкека (Первомайский, Октябрьский и т.д.), и вообще считает, что граждане КР должны говорить и думать исключительно на кыргызском.
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а Шакиев киргиз и, вполне естественно, киргизский националист (хотя и не самый умный, мог бы думать, что говорит).
и, да, есть такие понятия "титульная нация и титульный язык". и если ты приехал в Россию, будь любезен выучить русский, хотя бы по верхам. а если ты приехал в Киргизию, будь любезен выучить киргизский, хотя бы по верхам.
и не надо тут вот этих двойных фашистских стандартов.
кстати, в Киргизии русский второй государственный язык, этого мало?
Вопрос: После запрета русских и английских мультфильмов автоматом появятся мультфильмы на киргизском (их поэтому не снимают что ли), или просто он настолько тупой долпоёп?
Это не угроза, просто констатация.
Изолировать от людей нах...
Иначе доведут до средневековья.
Америкосы, "запад" не остановятся! Если не делать другие страны, а тем более соседей - СВОИМИ! ... они будут как - Украина!
СССР это понимал и делал...
Ни один киргиз не знает русского! Точнее они думают, что знают, но ни один русскоговорящий их не поймет. Примерно как я буду по-китайски говорить - синь хунь сяо ши шу сю сянь... ну и т.д.
это всегда говорит о том как эти депутаты оторваны от жизни простых людей
я вот что то не вижу что бы в РФ блокировали ютюб - (хотя есть дебилы которые про это говорили) просто по тому что нет пока достойной альтернативы, да есть рутюб - я на нем смотрю несколько каналов которые удалили с ютюба, сервис крепкий и хорошо сделан на данный момент (есть несколько недостатков куда без этого) но на данном этапе развития он всё равно не покроет ту нишу которую занимает ютюб - по этому разумные люди не дают его блокировки
а там так вообще я понимаю херня полная - запретят мультики и останется 2-3 мультика на киргизском, а как быть с западными блокбастерами которые в кино идут? их тоже запретят пока не будет дубляжа? а кто дубляжем будет заниматься? вот этот вот пузаты господин которые эту оЙуХительную идею задвигает?
А вся эта борьба? С ветряными мельницами.
Правильно, проще запретить...