Спикер парламента Киргизии предложил блокировать мультфильмы и другой контент на русском и английском языках

Самостийность - краеугольный камень, с которого во многих странах постсоветского пространства начинаются проблемы. Чтобы сохранить свою культуру, почему-то начинают запрещать русский язык и всё, что с ним связано. Так было на Украине, а сейчас подобные тенденции проскальзывают в казахском и киргизском обществе.





Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев считает, что всё начинается с малого: к примеру, с имён иностранного происхождения и с мультфильмов на русском и английском языках. Политик привёл целый ряд киргизских национальных имён, которыми можно называть новорождённых вместо популярных нынче арабских.





Чуждый контент же в виде мультфильмов на русском и английском языках потребовал и вовсе запретить.





«Все мультфильмы, которые дети смотрят через телефоны — на русском языке, нет мультфильмов на кыргызском языке. Надо будет, заблокируйте мультфильмы на русском, английском языках. Если сегодня не начнем работу по сохранению своего языка, то завтра исчезнет наш язык», - предлагает Шакиев.



